 AHKİB Başkanı Gürkan Tekin: Rekabet sertleşti, maliyet arttı; yeni bir sanayi politikası şart

Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçı­ları Birliği (AHKİB) Yö­netim Kurulu Başkanı Gürkan Tekin, kasım ayında 45,6 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik­lerini açıkladı. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 68 ora­nında artış sağladıklarını belir­ten Başkan Gürkan Tekin, ortaya çıkan tablonun Türkiye genelin­deki sektörel daralmaya rağmen Akdeniz bölgesinde güçlü bir to­parlanma ve pozitif ayrışmaya işaret ettiğini vurguladı.

“2026 sektör için oyunda kalma yılıdır”

Başkan Gürkan Tekin, Türki­ye geneli hazır giyim ve konfek­siyon ihracatının kasım ayında yüzde 13 düşüşle 1,3 milyar do­lar olduğunu, yılın 11 ayında ise yüzde 7 gerilemeyle 15,5 milyar dolar değere ulaşıldığını, AHKİ­B’in Ocak-Kasım dönemindeki ihracatının ise yüzde 53 artışla 515,8 milyon düzeyine eriştiğini kaydetti.

Küresel rekabetin sertleştiği, maliyet baskılarının arttığı ve istihdam kaybının derinleştiği mevcut konjonktürde, sektörün yeni bir sanayi politikası ile yeni­den konumlandırılmasının ka­çınılmaz hale geldiğini belirten Başkan Gürkan Tekin, “Bu tablo, artık günü kurtaran desteklerle değil; bütüncül, öngörülebilir ve uzun vadeli bir yeniden yapılan­ma vizyonuyla hareket edilmesi gerektiğini ortaya koyuyor” de­di.

Özellikle 2026-2028 dönemi­ni kapsayan stabilizasyon süre­cinin sektör açısından kritik bir eşik olduğunu kaydeden Başkan Tekin, “2026, sektör için oyunda kalma yılıdır. Bu dönemde temel hedef, kan kaybını durdurmak, üretim ve istihdam kapasitesi­ni korumak ve firmaların reka­bet gücünü ayakta tutmaktır. Bu­nu başaramazsak, sonraki dönü­şüm ve markalaşma aşamalarını konuşmak mümkün olmaz” de­ğerlendirmesinde bulundu.

Türkiye’nin düşük maliyet­li üretimle rekabet etme imkâ­nını büyük ölçüde kaybettiğini vurgulayan Başkan Tekin, bun­dan sonraki yolun nitelikli üre­tim, yüksek katma değer ve ih­racat birim fiyatını artırmaya odaklı olması gerektiğini söyle­di. “Türkiye hazır giyim sektörü, fiyatla değil; hız, kalite, tasarım ve esneklikle rekabet etmelidir” diyen Başkan Gürkan Tekin, bu yaklaşımın hem ihracat gelirle­rini hem de nitelikli istihdamı koruyacağını ifade etti.

"Üretim havzaları doğru kurgulanırsa rekabet artar"

Başkan Tekin, ürün segment­lerine göre bölgesel üretim mo­deli ve Türkiye dışındaki üretim havzalarına yönelik önerilerin, doğru kurgulandığında sektö­rün rekabet gücünü artırabile­cek stratejik araçlar olduğunu belirtti. Suriye, Kuzey Afrika ve Türki Cumhuriyetler gibi bölge­lerde oluşturulacak üretim hav­zalarının, ekonomik markalar için çözümler sunacağına işaret eden Başkan Tekin, Türkiye’deki üretimin daha yüksek katma de­ğerli segmentlere odaklanması­nı sağlayabileceğini dile getirdi.

Başkan Tekin, “Bu yaklaşım, Türkiye’deki yatırımları ve ma­kineleri atıl bırakmadan, küre­sel tedarik zinciri içinde daha dengeli ve rekabetçi bir yapı ku­rulmasına imkân tanır. Önemli olan, bu sürecin iyi planlanma­sı ve Türkiye merkezli firma­ların değer zincirindeki konu­munu güçlendirecek şekilde yönetilmesidir” diye konuştu. Orta ve büyük ölçekli firmaların sektörün katma değer üretimin­de belirleyici rol oynadığını ifade eden Tekin, bu firmaları kapsa­yacak yeni destek mekanizmala­rının hayata geçirilmesinin öne­mine dikkat çekti.