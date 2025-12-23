AHKİB Başkanı Gürkan Tekin: Rekabet sertleşti, maliyet arttı; yeni bir sanayi politikası şart
AHKİB Başkanı Gürkan Tekin, küresel rekabet ve artan maliyet baskıları karşısında sektörün yeni bir sanayi politikasıyla yeniden konumlandırılması gerektiğini söyledi. 2026’yı “oyunda kalma yılı” olarak nitelendiren Tekin, önceliğin üretim ve istihdam olduğuna dikkat çekti.
Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (AHKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Tekin, kasım ayında 45,6 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiklerini açıkladı. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 68 oranında artış sağladıklarını belirten Başkan Gürkan Tekin, ortaya çıkan tablonun Türkiye genelindeki sektörel daralmaya rağmen Akdeniz bölgesinde güçlü bir toparlanma ve pozitif ayrışmaya işaret ettiğini vurguladı.
“2026 sektör için oyunda kalma yılıdır”
Başkan Gürkan Tekin, Türkiye geneli hazır giyim ve konfeksiyon ihracatının kasım ayında yüzde 13 düşüşle 1,3 milyar dolar olduğunu, yılın 11 ayında ise yüzde 7 gerilemeyle 15,5 milyar dolar değere ulaşıldığını, AHKİB’in Ocak-Kasım dönemindeki ihracatının ise yüzde 53 artışla 515,8 milyon düzeyine eriştiğini kaydetti.
Küresel rekabetin sertleştiği, maliyet baskılarının arttığı ve istihdam kaybının derinleştiği mevcut konjonktürde, sektörün yeni bir sanayi politikası ile yeniden konumlandırılmasının kaçınılmaz hale geldiğini belirten Başkan Gürkan Tekin, “Bu tablo, artık günü kurtaran desteklerle değil; bütüncül, öngörülebilir ve uzun vadeli bir yeniden yapılanma vizyonuyla hareket edilmesi gerektiğini ortaya koyuyor” dedi.
Özellikle 2026-2028 dönemini kapsayan stabilizasyon sürecinin sektör açısından kritik bir eşik olduğunu kaydeden Başkan Tekin, “2026, sektör için oyunda kalma yılıdır. Bu dönemde temel hedef, kan kaybını durdurmak, üretim ve istihdam kapasitesini korumak ve firmaların rekabet gücünü ayakta tutmaktır. Bunu başaramazsak, sonraki dönüşüm ve markalaşma aşamalarını konuşmak mümkün olmaz” değerlendirmesinde bulundu.
Türkiye’nin düşük maliyetli üretimle rekabet etme imkânını büyük ölçüde kaybettiğini vurgulayan Başkan Tekin, bundan sonraki yolun nitelikli üretim, yüksek katma değer ve ihracat birim fiyatını artırmaya odaklı olması gerektiğini söyledi. “Türkiye hazır giyim sektörü, fiyatla değil; hız, kalite, tasarım ve esneklikle rekabet etmelidir” diyen Başkan Gürkan Tekin, bu yaklaşımın hem ihracat gelirlerini hem de nitelikli istihdamı koruyacağını ifade etti.
"Üretim havzaları doğru kurgulanırsa rekabet artar"
Başkan Tekin, ürün segmentlerine göre bölgesel üretim modeli ve Türkiye dışındaki üretim havzalarına yönelik önerilerin, doğru kurgulandığında sektörün rekabet gücünü artırabilecek stratejik araçlar olduğunu belirtti. Suriye, Kuzey Afrika ve Türki Cumhuriyetler gibi bölgelerde oluşturulacak üretim havzalarının, ekonomik markalar için çözümler sunacağına işaret eden Başkan Tekin, Türkiye’deki üretimin daha yüksek katma değerli segmentlere odaklanmasını sağlayabileceğini dile getirdi.
Başkan Tekin, “Bu yaklaşım, Türkiye’deki yatırımları ve makineleri atıl bırakmadan, küresel tedarik zinciri içinde daha dengeli ve rekabetçi bir yapı kurulmasına imkân tanır. Önemli olan, bu sürecin iyi planlanması ve Türkiye merkezli firmaların değer zincirindeki konumunu güçlendirecek şekilde yönetilmesidir” diye konuştu. Orta ve büyük ölçekli firmaların sektörün katma değer üretiminde belirleyici rol oynadığını ifade eden Tekin, bu firmaları kapsayacak yeni destek mekanizmalarının hayata geçirilmesinin önemine dikkat çekti.