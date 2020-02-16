AİFD Başkanlığına Mete Hüsemoğlu seçildi

16 Şubat 2020

Mehmet KAYA

Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği’nin (AIFD) 17’nci Olağan Genel Kurul toplantısı tamamlandı. Yapılan seçimlerde AbbVie Türkiye Genel Müdürü Mete Hüsemoğlu yönetim kurulu başkanlığına seçildi. AİFD’nin 14 şubat günü yapılan genel kurulunda yeni yönetim kurulu üyeleri belirlendi. Mete Hüsemoğlu genel kurulda yaptığı konuşmada, Dernek olarak Türkiye’deki hastaların yenilikçi ilaçlara ve tedavilere erişimini artırmak, sağlık alanında etik ve şeffaf bir iş ve çalışma ortamı sağlamak vizyonu ile çalıştığını söyledi. AİFD’nin Türkiey’nin sağlık ve ekonomisine artan şekilde katkıda bulunmaya çalıştığını belirterek, ilaç geliştirme çalışmalarının çok yönlü olarak geliştiğini ve bunun Türkiye’ye etkisinin de görüleceğini vurguladı.

Hüsemoğlu, “İlaç endüstrisi şu anda sağlık ve tıp alanında henüz çaresi bulunamamış hastalıklara ve karşılanmamış ihtiyaca yönelik çözüm üretmek için inanılmaz bir hızla çalışıyor. 2020 ve takip eden birkaç yıl içerisinde bu anlamda çok önemli gelişmelerin yaşanacağını ve yeniliklerin hem Türkiye’de hem de dünyada tıbbın ve hastaların karşılanmayan ihtiyaçlarına çözüm sağlamak üzere, insanlığın hizmetine sunulacağını göreceğiz” dedi.

AİFD 16. Genel Kurul sonrası Yönetim kurulu, Ali Cem Öztürk (Sanofi), Avinash Potnis (Novartis), Burak Cem (Novo Nordisk), Jose Daniel Lucas Guerrero (Lilly), Mustafa Cem Açık (Pfizer), Natasa Klicko (Roche), Renan Özyerli (MSD), Selim Giray (GSK), Serhat Mete Hüsemoğlu (AbbVie), Şehram Zayer (Merck) ve Uğur Bingöl (İ.E Menarini) seçildi. AIFD Denetleme Kurulu ise Demet Russ (Johnson & Johnson), Muhittin Bilgütay (Bausch+Lomb) ve Serkan Barış (AstraZeneca) isimlerinden oluştu.