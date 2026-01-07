Google Haberler

Aile bankacılığına dijital model

Hayat Finans, 8 yaş ve üzeri bireylerin finansal hayata kontrollü katılımını sağlayan Biz Kart sistemini hayata geçirdi. Hayat Finans Genel Müdürü Galip Karagöz, “8 yaşından itibaren tüm aile bireylerine güvenli bir finansal deneyim alanı sunuyoruz” dedi.

Hayat Finans, aile içi para yönetimi­ni merkeze alan yeni nesil banka kartı Biz Kart’ı hayata geçirdi. 8 yaş ve üzeri bireylerin finansal hayata kontrollü katılımını sağlayan sistem tamamen mobil kanallar üzerinden gerçekleşiyor. Uygulama üzerinden, kart bazlı har­cama limiti tanımlama, ka­tegori bazlı kullanım kural­ları (market, oyun, eğlence vb.), anlık işlem bildirimi ve harcama takibi yapılı­yor. Hayat Finans müşte­risi olma şartı olmadan, tüm aile üyeleri mobil ka­nallar üzerinden ek kart oluşturabiliyor.

Hayat Fi­nans Genel Müdürü Galip Karagöz, “Kısa sürede 1,8 milyon kullanıcıya ulaşa­rak ve 2025’in ilk dokuz ayında 20,9 milyar TL ak­tif büyüklüğe, 15,4 milyar TL fon hacmine ve 4 mil­yar TL’yi aşan özkaynakla­ra erişerek kanıtladık. Biz Kart ise bu vizyonun en ye­ni adımı. Finansal kararla­rın aile içinde birlikte alın­dığı gerçeğinden hareket­le geliştirdiğimiz Biz Kart ile 8 yaşından itibaren tüm aile bireylerine güvenli bir finansal deneyim alanı su­nuyoruz. Böylece Türki­ye’de uzun süredir eksik kalan bir alanı, aile ban­kacılığını yeniden tanım­lıyoruz. Aile içinde alınan finansal kararların, harca­ma ve birikim refleksleri­nin birlikte yönetilmesine olanak tanıyan bu model, finansal sağlığı güçlendi­ren, uzun vadede toplum­sal ve ekonomik istikrara katkı sunan bir yaklaşımı temsil ediyor” dedi.

Her yaştan bireye finansal hizmet

Biz Kart’ın tüm aile fert­lerinin ihtiyaçlarına yanıt sunan bir ya­pıya sahip olduğu­nu belirten Hayat Finans Bireysel Ürün Yönetimi ve Müşteri Deneyi­mi Direktörü Ye­şim Yunuslar, “Biz Kart’ı ai­lelerin birlikte finansal ref­leks geliştir­mesine im­kân tanıyan bir deneyim olarak tasar­ladık. Araştır­malar, çocukla­rın finansal bilinç­lerinin 8 yaş itibarıyla şekillenmeye başladığını gösteriyor. Bu nedenle Biz Kart’ı sektörde öncü bir adımla 8 yaş ve üzeri tüm bireyler için geliştirdik.

Böylece her yaştan bireyin ihtiyaçlarına uygun bir ya­pı sunuyoruz. Bu yapı ile kart bazlı limit ve harca­ma kategorisi tanımlama, anlık işlem takibi ve tasar­ruf iç görüsü gibi özellik­lerle aileler için güven­li bir finansal alan yaratı­yoruz. Bu deneyimi dijital kanallarımızdan herkesin erişimine açıyoruz. Böyle­ce finansal kapsayıcılığı ve farkındalığı artırırken, ai­le bankacılığında yeni ne­sil bir yaklaşımın da öncü­lüğünü üstleniyoruz” diye konuştu.

