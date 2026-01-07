Aile bankacılığına dijital model
Hayat Finans, 8 yaş ve üzeri bireylerin finansal hayata kontrollü katılımını sağlayan Biz Kart sistemini hayata geçirdi. Hayat Finans Genel Müdürü Galip Karagöz, “8 yaşından itibaren tüm aile bireylerine güvenli bir finansal deneyim alanı sunuyoruz” dedi.
Hayat Finans, aile içi para yönetimini merkeze alan yeni nesil banka kartı Biz Kart’ı hayata geçirdi. 8 yaş ve üzeri bireylerin finansal hayata kontrollü katılımını sağlayan sistem tamamen mobil kanallar üzerinden gerçekleşiyor. Uygulama üzerinden, kart bazlı harcama limiti tanımlama, kategori bazlı kullanım kuralları (market, oyun, eğlence vb.), anlık işlem bildirimi ve harcama takibi yapılıyor. Hayat Finans müşterisi olma şartı olmadan, tüm aile üyeleri mobil kanallar üzerinden ek kart oluşturabiliyor.
Hayat Finans Genel Müdürü Galip Karagöz, “Kısa sürede 1,8 milyon kullanıcıya ulaşarak ve 2025’in ilk dokuz ayında 20,9 milyar TL aktif büyüklüğe, 15,4 milyar TL fon hacmine ve 4 milyar TL’yi aşan özkaynaklara erişerek kanıtladık. Biz Kart ise bu vizyonun en yeni adımı. Finansal kararların aile içinde birlikte alındığı gerçeğinden hareketle geliştirdiğimiz Biz Kart ile 8 yaşından itibaren tüm aile bireylerine güvenli bir finansal deneyim alanı sunuyoruz. Böylece Türkiye’de uzun süredir eksik kalan bir alanı, aile bankacılığını yeniden tanımlıyoruz. Aile içinde alınan finansal kararların, harcama ve birikim reflekslerinin birlikte yönetilmesine olanak tanıyan bu model, finansal sağlığı güçlendiren, uzun vadede toplumsal ve ekonomik istikrara katkı sunan bir yaklaşımı temsil ediyor” dedi.
Her yaştan bireye finansal hizmet
Biz Kart’ın tüm aile fertlerinin ihtiyaçlarına yanıt sunan bir yapıya sahip olduğunu belirten Hayat Finans Bireysel Ürün Yönetimi ve Müşteri Deneyimi Direktörü Yeşim Yunuslar, “Biz Kart’ı ailelerin birlikte finansal refleks geliştirmesine imkân tanıyan bir deneyim olarak tasarladık. Araştırmalar, çocukların finansal bilinçlerinin 8 yaş itibarıyla şekillenmeye başladığını gösteriyor. Bu nedenle Biz Kart’ı sektörde öncü bir adımla 8 yaş ve üzeri tüm bireyler için geliştirdik.
Böylece her yaştan bireyin ihtiyaçlarına uygun bir yapı sunuyoruz. Bu yapı ile kart bazlı limit ve harcama kategorisi tanımlama, anlık işlem takibi ve tasarruf iç görüsü gibi özelliklerle aileler için güvenli bir finansal alan yaratıyoruz. Bu deneyimi dijital kanallarımızdan herkesin erişimine açıyoruz. Böylece finansal kapsayıcılığı ve farkındalığı artırırken, aile bankacılığında yeni nesil bir yaklaşımın da öncülüğünü üstleniyoruz” diye konuştu.