Aile bankacılığına dijital model

Hayat Finans, aile içi para yönetimi­ni merkeze alan yeni nesil banka kartı Biz Kart’ı hayata geçirdi. 8 yaş ve üzeri bireylerin finansal hayata kontrollü katılımını sağlayan sistem tamamen mobil kanallar üzerinden gerçekleşiyor. Uygulama üzerinden, kart bazlı har­cama limiti tanımlama, ka­tegori bazlı kullanım kural­ları (market, oyun, eğlence vb.), anlık işlem bildirimi ve harcama takibi yapılı­yor. Hayat Finans müşte­risi olma şartı olmadan, tüm aile üyeleri mobil ka­nallar üzerinden ek kart oluşturabiliyor.

Hayat Fi­nans Genel Müdürü Galip Karagöz, “Kısa sürede 1,8 milyon kullanıcıya ulaşa­rak ve 2025’in ilk dokuz ayında 20,9 milyar TL ak­tif büyüklüğe, 15,4 milyar TL fon hacmine ve 4 mil­yar TL’yi aşan özkaynakla­ra erişerek kanıtladık. Biz Kart ise bu vizyonun en ye­ni adımı. Finansal kararla­rın aile içinde birlikte alın­dığı gerçeğinden hareket­le geliştirdiğimiz Biz Kart ile 8 yaşından itibaren tüm aile bireylerine güvenli bir finansal deneyim alanı su­nuyoruz. Böylece Türki­ye’de uzun süredir eksik kalan bir alanı, aile ban­kacılığını yeniden tanım­lıyoruz. Aile içinde alınan finansal kararların, harca­ma ve birikim refleksleri­nin birlikte yönetilmesine olanak tanıyan bu model, finansal sağlığı güçlendi­ren, uzun vadede toplum­sal ve ekonomik istikrara katkı sunan bir yaklaşımı temsil ediyor” dedi.

Her yaştan bireye finansal hizmet

Biz Kart’ın tüm aile fert­lerinin ihtiyaçlarına yanıt sunan bir ya­pıya sahip olduğu­nu belirten Hayat Finans Bireysel Ürün Yönetimi ve Müşteri Deneyi­mi Direktörü Ye­şim Yunuslar, “Biz Kart’ı ai­lelerin birlikte finansal ref­leks geliştir­mesine im­kân tanıyan bir deneyim olarak tasar­ladık. Araştır­malar, çocukla­rın finansal bilinç­lerinin 8 yaş itibarıyla şekillenmeye başladığını gösteriyor. Bu nedenle Biz Kart’ı sektörde öncü bir adımla 8 yaş ve üzeri tüm bireyler için geliştirdik.

Böylece her yaştan bireyin ihtiyaçlarına uygun bir ya­pı sunuyoruz. Bu yapı ile kart bazlı limit ve harca­ma kategorisi tanımlama, anlık işlem takibi ve tasar­ruf iç görüsü gibi özellik­lerle aileler için güven­li bir finansal alan yaratı­yoruz. Bu deneyimi dijital kanallarımızdan herkesin erişimine açıyoruz. Böyle­ce finansal kapsayıcılığı ve farkındalığı artırırken, ai­le bankacılığında yeni ne­sil bir yaklaşımın da öncü­lüğünü üstleniyoruz” diye konuştu.