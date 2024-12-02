“Aile işletmeleri bir dönüşümde olmalı”

Mehmet Hanifi GÜLEL

TAİDER Ulusal Aile İşletme­leri Zirvesi’nin 12’ncisi, 29- 30 Kasım 2024 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirildi.

Bu yıl “Gelecekte Kendine Özgü” temasıyla düzenlenen zirvede, aile işletmelerinin köklerine sadık ka­larak yeniliklere nasıl uyum sağla­yabileceği, özgünlüklerini koruya­rak nasıl modernleşebilecekleri ve uzun vadeli başarılarını nasıl gü­vence altına alabilecekleri konuları ele alındı.

İki gün boyunca süren oturum­lar, yapay zekâ TAİ ile başladı. “Ai­le İşinde Nesil ve Kültür Dönüşü­mü, Kadın Liderliği: Cam Tavanla­rı ve Sınırlayıcı İnançları Yıkarak Tam Potansiyele Ulaşmak, Gelece­ği Şekillendiren Aile Şirketleri: Öz­gün Stratejiler Atölyesi, Ailelerin Özgün Etkisini Büyütmede Sürekli Yeniliğin Gücü, Gelenek ve Yenilik: Aile Şirketlerinin Kurumsal Giri­şimcilikte Dönüşümü, Aile İşletme­leri için Sıradışı Çözümler ve Ge­lecek Nesil: Özgürlükte İnovasyon” adlı toplamda 7 oturumdan oluşan zirvede, aile işletmelerinin değişim karşısında dayanıklılıklarını artır­maları ve yeni fırsatları değerlen­dirirken kendi benzersiz yapılarını koruyabilmeleri için stratejik adım­lar detaylandırdı.

“İşletmelerin sürdürülebilir başarısını görmek istiyoruz”

Zirvenin açılış konuşmasını ya­pan ve Türkiye’nin dört bir yanın­daki aile işletmelerini temsil etmeyi hedeflediklerini belirten TAİDER Başkanı Fatma Olten, “2012 yılın­da 40 kurucu üyemizle yola çıktık. Bugün ise yaklaşık 950 aile üyesi ve 300’e yakın aile işletmesiyle büyük bir aileye dönüştük. Derneğimizin üyeleri arasında yüzde 42 oranın­da şimdiki nesil, yüzde 34 oranında gelecek nesil ve yüzde 24 oranında diğer üyeler yer alıyor.

Biz, ‘Ailede Birlik, İşletmede Sürdürülebilir­lik’ mottomuzla, 35 yıllık bir geçmi­şe sahip uluslararası Family Busi­ness Network’ün (FBN) de Türkiye paydaşıyız. FBN, 65 ülkede yakla­şık 22 bin üyesiyle büyük bir küre­sel ailenin üyesiyiz. Kısa süre önce Japonya’da gerçekleşen FBN Ulu­sal Zirvesi’ne 40 üyemizle katıla­rak Türkiye’yi temsil ettik. Japon­ya’nın bin yılı aşkın süredir varlığı­nı sürdüren 21, 500 yılın üzerinde faaliyet gösteren 147 ve 100 yılın üzerinde var olan 25 bin 321 aile iş­letmesi bulunuyor.

Sürdürülebilir­likte Japonya’yı Amerika, İngiltere, İsviçre ve Fransa takip ediyor. Biz de Türkiye’deki aile işletmelerinde benzer bir sürdürülebilirlik başarı­sını görmek istiyoruz. TAİDER’in en önemli imza projelerinden biri de aile işletmelerinin sürdürülebi­lirlik açısından nerede olduklarını görmelerini sağlayan Kuzey Yıldı­zı Programı. Bu program hem işlet­melerin hem de ailelerin sürdürü­lebilirlik hedeflerine ulaşmalarına rehberlik ediyoruz. Aile işletmele­ri bir dönüşüm içinde olmalı. Hem yönetim kurulunda hem de komi­telerde kadın-erkek dengesi açısın­dan da oldukça eşit bir yapıya sahip derneğimiz büyümeye devam edi­yor” dedi.

QNB Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı, TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras, ailede birlik için belirli ilkeler gerekirken, işletmede sürdürülebilirlik için de geleceği öngörmenin şart olduğunu belirterek, “Günümüzün hızlı de­ğişen dünyasında, geleceği görme­ye çalışmazsak işimiz zorlaşır. Es­ki yöntemlerle devam edersek, bir noktadan sonra değişim kaçınılmaz olur.

Kaçınılmaz değişimin önemli bir faktörünü de teknoloji sağladı. Bu durumu rakamlar da gözler önü­ne seriyor. Dünya genelindeki eko­nomik değişimlere baktığımızda ise 1993’ten bu yana gayri safi milli ha­sıla dağılımında önemli kaymalar var. 1993’te ABD ve Avrupa’nın dün­ya GSMH’sindeki payı yüzde 26’ydı. Bugün ABD bu oranı korumaya çalı­şırken, Avrupa’nın payı yüzde 17’ye düşmüş durumda. Çin ise yüzde 2’den yüzde 17’ye yükseldi ve önü­müzdeki dönemde Avrupa’yı geride bırakması muhtemel” diye konuştu.

Avrupa küçülüyor Çin yükseliyor

Bu verilerin dünyada Avrupa’nın küçülmekte, Çin’in ise yükselmekte olduğunu gösterdiğini kaydeden Ömer Aras, “ABD ise mevcut pozisyonunu koruma çabasında. İlerleyen dönemde Çin’in ABD ile başa baş bir duruma gelmesi beklenebilir. Bu rakamlar son yıllarda teknolojiye yatırım yapan şirketlerin ülkelerin büyümesinde ne kadar etkili olduğunu gösteriyor” ifadelerini kullandı.

Teknolojiyle gelen değişime ayak uydurmanın öneminden bahseden TAİDER Zirve Komite Başkanı Şebnem Zeybek de yalnızca değişime ayak uyduranların geleceğe kalabileceği gerçeğini söyledi.