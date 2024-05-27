Ailelerde sosyolojik değişimle mutfakta tencereler küçüldü

Hamide HANGÜL

Karaca Grup’a2008 yılında katılarak yeni ürünler geliştirmeye, yeni pazarlara girmeye ve perakende ağını genişletmeye odaklanan Emsan, ciro, karlılık ve bayi ağıyla büyümesine bu yıl da devam etmeyi planlıyor. Mutfak sektöründeki gelişmeleri ve hedeflerini biraraya geldiği basın mensuplarıyla paylaşan Zihnioğlu, 2020 yılında 8 adet olan franchise sayısının 2021’de 21’e, 2022’de 36’ya, 2023 yılında ise 48’e ulaştığını belirterek, “Şuanda 80 mağazamız var, 30’unu kendimiz işletiyoruz, 50 tanesinin franchise modele sahip. Bu mağazalar 32 ayrı şehirde hizmet veriyor. 2025 yılının ilk yarısında 150 mağazaya ulaşmayı hedefliyoruz. Şu anda 80 olan mağaza sayımızı 2024 yılı sonunda 135 e çıkarmak istiyoruz. Franchising stratejimizle Türkiye genelinde yayılmayı hedefliyoruz. Yeni iş imkanları yaratarak hem bölgesel, hem ülkemiz ekonomisine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye’ye yayılmayı ve marka bilinirliğini artırmayı hedeflediklerini dile getiren Zihnioğlu, “Dakikada bir tencere satıyoruz Döküm kek kalıplarını ürün gamımıza ekleyerek kek kalıbı kategorisinde yarım milyonun üzerinde satışla kategorisinin en tercih edilen kek kalıbı markası olduk. Ürünlerimizle Chicago’da her yıl düzenlenen Good Design Awards ödülü aldık” dedi. Çalışanların yüzde 57’sinin kadın olduğunu belirten Zihnioğlu, kadın çalışan sayısının 2024 yılı ve sonrasında artırılması için projeler geliştirdiklerini vurguladı. Türkiye’de ailelerin kalabalıktan çekirdek aileye dönüşmesinin sektörde de yansımasının görüldüğüne işaret eden Zihnioğlu, “Sosyolojik değişim mutfağa da yansıdı, tencereler de küçülmeye başladı. 20- 24'lük tencereler evlerde 16- 18’e dönmeye başladı. Çünkü 8-9 kişilik ailelerin, 2-3 kişiye dönmesiyle insanlar eskiye göre evlerde daha küçük porsiyonda yemeye başladı” diye konuştu.

4 milyar dolar cari fazla

Türkiye’nin mutfak ev gereçlerinde dünyanın en büyük 9’uncu ülkesi olduğuna işaret eden Zihnioğlu, “Tencere, porselen başka olmak üzere bu sektörde cari fazla veriyoruz, 4 milyar dolar” dedi. Zihnioğlu, “Dünyanın sayılı mutfaklarından olan Türk yemekleri sayesinde, ülkemizin ciddi bir zücaciye ihracatı bulunuyor ve dünya genelinde züccaciye ihracatı yapan ülkeler arasında 9’uncu sırada yer alıyor” bilgilerini verdi. Tüketicinin porselen ürünlere önem verdiğine işaret eden Hakan Zihnioğlu, “Türkiye’de 26 milyon hanede yaklaşık 40 milyon porselen olduğunu tahmin ediyoruz” diye konuştu.

Enflasyonla büyük boy tencereler ilgi görüyor

Tüketicinin enflasyon karşısında son dönemde kendi ürünlerini yapmaya başlamasının sektöre nasıl yansıdığı yönündeki bir soru üzerine Zihnioğlu, “Son dönemde en büyük boy tencereler ilgi görüyor” dedi.

3'te 1 ciro e-ticaretten

Emsan olarak 200’e yakın tedarikçiyle çalıştıklarını söyleyen Hakan Zihnioğlu, bunların yüzde 35’inin yurt dışında, yüzde 65’inin ise yurt içinde olduğunu söyledi. Zihnioğlu, “Bizde enflasyon yüzde 40’ı geçmedi. Biz sektörle ilgili küçülmeyi hiç öngörmedik. 650 noktada bayiler dahil satış noktasında ürünlerimiz satılıyor. Cironun üçte biri e-ticaretten geliyor. 2024 yılında da büyümemizi sürdüreceğiz, hem ciro, hem karlılık anlamında” değerlendirmesinde bulundu.