Ailelerin okul alışverişi bütçesi 10 bin TL
Ders zili 20 milyon öğrenci için 9 Eylül’de çalacak. Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Ender Özgün, ailelerin okul alışverişine ortalama 10 bin lira bütçe ayırdığını açıkladı. Özgün, “Aileler bütçesine uygun ürünlere yöneliyor. Taksitlendirme beklentisi de arttı” dedi.
Hamide HANGÜL
Yeni eğitim-öğrenim döneminde 20 milyon öğrenci ders başı yapmaya hazırlanıyor. Enflasyonist ortam ve alım gücünün azalmasıyla birlikte veliler de okul alışverişinde daha uygun fiyatlara ürünlere yönelmeye başladı. Okul alışverişinde fiyatın temel kriterlerden olduğuna işaret eden Hepsiburada Ticari Grup Başkanı (CCO) Ender Özgün, ailelerin bütçesine uygun ürünlere yönelim içinde olduğunu, kalite-fiyat performansı bakımından uygun fiyatlı ürün bulduklarında anlık karar verebildiklerini söyledi.
Hepsiburada’nın gerçekleştirdiği ‘Okula Geri Dönüş-Alışveriş Dinamiklerini Anlama Araştırması’nın sonuçlarını düzenlenen basın toplantısıyla açıklayan Özgün, okul alışverişinde kararın fiyat-performans, kalite ve ürün güvenliği odağında şekillendiğinin altını çizdi. Özgün, şöyle devam etti: “Bu süreçte, ailelerin en önemli gündem maddeleri, yüzde 58’lik oranla ‘fiyat değişimlerine karşı önlem alabilmek’ olarak karşımıza çıkıyor. Bunu yüzde 37 ile ‘kaliteli ürünlere erişmek’ ve yüzde 35 ile ‘bütçelerini kontrollü ve idareli kullanmak’ takip ediyor.”
Cirolarda yüzde 50 artış bekliyoruz
Türkiye’nin 81 ilinde, toplam 103 bin esnaf ve KOBİ ile bir değer zinciri oluşturduklarının altını çizen Ender Özgün, eylül ayında okul alışverişinin arttığını, bunun iş ortakları cirolarına da olumlu yansıyacağını belirterek, “Cirolarda yüzde 50, adet bazlı satışlarda yüzde 20 artış bekliyoruz” dedi.
Araştırmaya kapsamında, kırtasiye ürünleri ve ayakkabının her yaş grubunda, en çok tercih edilen kategoriler arasında yer aldığına işaret eden Özgün, “Onları yüzde 69 ile çanta takip ediyor. Araştırmaya katılan aileler, okul alışverişine ortalama 10 bin TL bütçe ayırdığını ifade ediyor. Araştırmaya katılanların yüzde 55’i kredi kartı limitine dokunmadan borçlanma veya kredilenme yöntemini tercih edeceğini söylüyor.
Okula dönüş alışverişinde yüzde 84’ü alışveriş listesini planlıyor, yüzde 69’u diğerleriyle de paylaşıyor. Okul Alışverişinde kadınların yüzde 72’si, erkeklerin ise yüzde 54’ü süreci tamamen kendisi yürüttüğünü söylüyor. Alışverişte anneler, giyim konusunda öncü olurken, babalar teknoloji ve kırtasiye alanında öncü konumda. Ebeveynler, bir yandan aile bütçesini düşünürken, bir yandan da çocuklarının ‘gönlünü yapmaya’ gayret ediyor.”
Okul alışverişinin genel olarak planlı bir şekilde yapıldığına dikkati çeken Ender Özgün, araştırmanın detaylarını şöyle açıkladı: “Araştırmaya katılan her 100 kişiden 84’ü, bu süreçte bir alışveriş listesi hazırladığını söylerken, yüzde 69’luk bir kesim de bu listeyi başkalarıyla da paylaştığını ifade ediyor.
Aslında bu istatistik, son dönemde e-ticarette popülaritesi hızla artan link paylaşımı modelinin önemini göstermesi adına da son derece kıymetli. ‘Link Gelir’ programımızı tanıtmıştık. Özellikle kadınlar ve öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği ve bugün itibarıyla 1,1 milyon kullanıcımızın yer aldığı programımızla, bu kampanya sürecinde hane bütçelerine toplam 100 milyon TL’lik ilave gelir sağlamayı amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.
İndirim kampanyası başlattık
Okula dönüşle birlikte yeni bir de kampanya da başlattıklarını açıklayan Ender Özgün, defterden kitaba, ayakkabıdan kıyafete ve teknolojik ürünlere kadar binlerce farklı üründe geçerli olacak indirim ve taksit erteleme kampanyasının 16 Eylül’e kadar süreceğini duyurdu. Okula dönüş sürecinin sadece bir kampanya dönemi olmadığını, Türkiye ekonomisi için de yaz tatilinin ardından bir atak dönemine işaret ettiğini ifade eden Özgün, sözlerine şöyle devam etti: “Öncelikle tüketicilerimizin bizden beklentilerini dikkate aldık.
Sahaya inip, onları dinledik. Bu çerçevede, hem indirimlerle tüketicilerimize tasarruf imkânı sağlayan hem de esnafımıza, ilave ciro olanağı yaratan bir kampanya sürecini hayata geçirdik. Hepsiburada iş ortağı olarak e-ticarete giren esnafımıza, Iğdır’dan Tekirdağ’a pastel boya, kalem, kitap ve birçok farklı ürün satma imkânı yaratıyor.”