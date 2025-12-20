AJet’ten sağlık turizmine hava köprüsü

AJet, Türkiye’nin büyüyen sağlık turizmi potansiyelini desteklemek için yeni bir misyon üstleniyor. Türk Hava Yolları ve AJet Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, özellikle diş ve göz tedavileri için Türkiye’yi tercih eden yabancı yolculara yönelik paket programlar geliştirileceğini açıkladı. Bolat, bu projelerle sağlık turizminde elde edilen yıllık yaklaşık 3,5 milyar dolarlık gelire 1,5 milyar dolar eklenmesinin hedeflendiğini vurguladı.

Zamanında kalkışta Avrupa ortalamasının üzerinde

AJet’in operasyonel performansına da değinen Bolat, 2025 yılında zamanında kalkış oranının (OTP) yüzde 80’e ulaştığını söyledi. Eurocontrol bölgesinde ortalamanın yüzde 69 seviyesinde olduğuna dikkat çeken Bolat, bu başarının yolcu memnuniyetine doğrudan katkı sağladığını ifade etti. Ayrıca ocak ayından itibaren iç ve dış hatlarda bardakla verilen su için ücret alınmayacağı açıklandı.

Filo hızla gençleşiyor

AJet’in çevreci ve sürdürülebilir büyüme stratejisi kapsamında filo yatırımları hız kesmeden devam ediyor. 2026’da uçak sayısının 107’ye çıkması ve filonun yüzde 76’sının yeni nesil uçaklardan oluşması planlanıyor. Bolat, 2027’de bu oranın yüzde 82’ye, 2033’te ise filonun tamamen yeni nesil 200 uçaktan oluşacağını belirtti.

IATA üyeliğinde kritik eşik aşıldı

Uçuş emniyetini merkeze alan AJet, IOSA denetiminden başarıyla geçerek sertifikasını aldı. Bu gelişmeyle birlikte Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği üyelik süreci resmen başladı. Bolat, bunun AJet’in güvenlik kültürünün uluslararası düzeyde tescili anlamına geldiğini söyledi.

Uçuş ağı ve hizmetler genişliyor

2026’da 23 yeni dış hat açmayı planlayan AJet, uçuş ağını 37 ülkede 108 noktaya taşıyacak. Ayrıca Bodrum Havalimanı üçüncü ana merkez olacak. Sabiha Gökçen’de hayata geçirilecek yeni Fast Track ve CIP alanının ise yaz ortasında hizmete girmesi hedefleniyor.