Akaryakıt sektörüne dair gelişmeler Çanakkale'de masaya yatırıldı

Çanakkale ve Balıkesir'de akaryakıt satışı yapan şirketlerin temsilcilerinin katlımıyla düzenlenen ve sektörün bütünüyle ele alındığı toplantıda, Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) de değerlendirildi.

Toplantı katılımcılarından PÜİS Genel Başkanı İmran Okumuş, "UTTS '1-2 günde, 1-2 ayda yapılır, olur biter!' demek mümkün değil. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü başvuru süresini uzattı. Akaryakıt bayilerine 31 Ocak'a kadar başvuru, 30 Nisan'a kadar montaj süresi için hak tanındı. Bu süre de yetmeyebilir çünkü çok kolay bir şey değil. 12 bin 600 istasyondan bahsediyoruz. Yaklaşık 13 bin benzinliğe o sistem kurulacak. Sancılı süreci geçtik daha olumlu gidiyor, o yüzden iyi durumdayız" şeklinde konuştu.

"UTTS'si olmayan bölgelerde uzlaşıyı sağladık"

UTTS'ye geçiş sürecinde devletin kayıt dışıyla mücadelesine direnmediklerini dile getiren Okumuş, sözlerine şöyle devam etti: "Devletin kayıt dışı mücadelesini hep destekledik, desteklemeye de devam ediyoruz. Biz neye direndik? Maliyetler çok yüksekti, 'Sektör böyle para kazanamıyor.' dedik. Kendimizi de doğru ifade ettik. Darphane, mevcut taşıt tabanca okuyucularının, akaryakıt dağıtım şirketleri tarafından akaryakıt istasyonlarına bedelsiz verilmesi halinde, bunların yüklenici firma tarafından bedelsiz değiştirilmesini önerdi. Bu öneri dağıtım şirketleri tarafından büyük bir memnuniyetle kabul edildi. Akaryakıt bayilerinin her yıl 50 bin lira ödemesi yerine 5 yılda bir ödemesi kabul edildi. Çok daha önemli bir kazanım var. UTTS'si olmayan, o teknolojiyi kullanmayan Anadolu'nun köylerinde 3 bin litrenin altında akaryakıt satan bayilerin ne olacağı önemli bir tartışmaydı. Orada da devreye girdik, uzlaşıyı sağladık."

Okumuş, 3 bin litrenin altında benzin ve motorin satan akaryakıt bayilerinin sistemini de bir ücret talep etmeden kamu desteğiyle, yükletici firma ve kendi aracılıklarıyla çözdüklerini belirterek, "Bunu çözünce de başvuru yayınladık. 2024 yılında başvurun ki hızlanmış amortismandan 13 ayda faydalanmış olursunuz, diye meslektaşlarıma önerim oldu." dedi.