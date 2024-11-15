‘Akbank Güzel Yarınlar Hareketi’ 12 bin üniversiteliye ulaşacak

Hayati ARIGAN

Akbank ve Toplum Gönüllüleri Vakfı iş birliği ile 6 Şu­bat depremlerinden etki­lenen bölgedeki gençlerin gelişimine katkı sunmak için başlatılan Akbank Güzel Yarınlar Hareke­ti’nde bu yıl hedef, 12 bin üniversite öğrencisine ulaşmak.

Adıyaman, Ha­tay, Malatya ve Gazian­tep’te 1 yıl sürecek olan çalışmalarda finansal okuryazarlık, iletişim be­cerileri, kariyer planlama ve mentorluk gibi alanlar­da gençlere özel eğitimler sunulacak. Yeni dönem­de, Akbank çalışanları gönüllü olarak CV hazır­lama, mülakat teknikleri ve iş hayatına hazırlık gi­bi alanlarda gençlere des­tek verecek.

Malatya İnö­nü Üniversitesi’nde sanat atölyesine çevrilen Ak­bank eğitim TIR’ını ziya­ret eden Akbank Marka ve İletişim Başkanı Beril Ala­koç; “Üniversiteli gençle­rin kariyerlerine katkıda bulunmayı, iş dünyasına hazırlık, finansal okurya­zarlık ve sanatsal beceri­leri gibi farklı deneyimler kazandırmayı hedefliyo­ruz” dedi. Toplum Gönül­lüleri Vakfı Genel Müdü­rü Ayşe Kırımlı ise “Afet­ten etkilenen gençlerin sosyalleşmelerinde, yete­neklerini geliştirerek güç­lü bir gelecek inşa etmele­rinde yanlarında yer alıyo­ruz” diye konuştu.

Akbank Kısa Film festivaline katılacaklar

Üniversitelilere ayrıca Akbank Sanat’ın katkısıy­la sunulan “Stop Motion Animasyon” atölyesinde yaratıcı yönlerini keşfet­me fırsatı sunulacak. Ani­masyon film yapımını öğ­renecek olan gençler, “Kı­sa Film” atölyesinde ise tüm kısa film yapım sü­reçlerini uygulamalı ola­rak öğrenecek.

İlk yılında gençlere güven ve umut verdi

Akbank Güzel Yarınlar Hareketi ilk yılında bölgedeki gençlerden yoğun ilgi gördü. Proje, 690 atölye ve 1.200 saate yakın eğitim ile gençlerin sanatsal, teknik ve sosyal becerilerini güçlendirdi. Girişimin Etki Değerlendirme Raporu’na göre, katılımcı gençlerin yüzde 97’si merkezlerden mutlu ayrıldıklarını, yüzde 98’i merkeze erişim sağlayabildikleri için kendilerini şanslı hissettiklerini ve yüzde 88’i ise merkezlerde kendilerini güvende hissettiklerini ifade etti.