‘Akbank Güzel Yarınlar Hareketi’ 12 bin üniversiteliye ulaşacak
Deprem bölgesinde sosyal iyileşme için gençlere yönelik başlatılan Akbank Güzel Yarınlar Hareketi’nin ikinci dönemi Malatya’da başladı. İkinci dönemde, üniversitelilerin kariyerlerine katkıda bulunmak, iş dünyasına hazırlanmalarını sağlamak ve finansal okuryazarlık becerileri kazandırılması hedefleniyor.
Hayati ARIGAN
Akbank ve Toplum Gönüllüleri Vakfı iş birliği ile 6 Şubat depremlerinden etkilenen bölgedeki gençlerin gelişimine katkı sunmak için başlatılan Akbank Güzel Yarınlar Hareketi’nde bu yıl hedef, 12 bin üniversite öğrencisine ulaşmak.
Adıyaman, Hatay, Malatya ve Gaziantep’te 1 yıl sürecek olan çalışmalarda finansal okuryazarlık, iletişim becerileri, kariyer planlama ve mentorluk gibi alanlarda gençlere özel eğitimler sunulacak. Yeni dönemde, Akbank çalışanları gönüllü olarak CV hazırlama, mülakat teknikleri ve iş hayatına hazırlık gibi alanlarda gençlere destek verecek.
Malatya İnönü Üniversitesi’nde sanat atölyesine çevrilen Akbank eğitim TIR’ını ziyaret eden Akbank Marka ve İletişim Başkanı Beril Alakoç; “Üniversiteli gençlerin kariyerlerine katkıda bulunmayı, iş dünyasına hazırlık, finansal okuryazarlık ve sanatsal becerileri gibi farklı deneyimler kazandırmayı hedefliyoruz” dedi. Toplum Gönüllüleri Vakfı Genel Müdürü Ayşe Kırımlı ise “Afetten etkilenen gençlerin sosyalleşmelerinde, yeteneklerini geliştirerek güçlü bir gelecek inşa etmelerinde yanlarında yer alıyoruz” diye konuştu.
Akbank Kısa Film festivaline katılacaklar
Üniversitelilere ayrıca Akbank Sanat’ın katkısıyla sunulan “Stop Motion Animasyon” atölyesinde yaratıcı yönlerini keşfetme fırsatı sunulacak. Animasyon film yapımını öğrenecek olan gençler, “Kısa Film” atölyesinde ise tüm kısa film yapım süreçlerini uygulamalı olarak öğrenecek.
İlk yılında gençlere güven ve umut verdi
Akbank Güzel Yarınlar Hareketi ilk yılında bölgedeki gençlerden yoğun ilgi gördü. Proje, 690 atölye ve 1.200 saate yakın eğitim ile gençlerin sanatsal, teknik ve sosyal becerilerini güçlendirdi. Girişimin Etki Değerlendirme Raporu’na göre, katılımcı gençlerin yüzde 97’si merkezlerden mutlu ayrıldıklarını, yüzde 98’i merkeze erişim sağlayabildikleri için kendilerini şanslı hissettiklerini ve yüzde 88’i ise merkezlerde kendilerini güvende hissettiklerini ifade etti.