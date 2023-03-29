Akbank: Sektöre yaptığımız katkılardan gurur duyuyoruz

Akbank'tan yapılan açıklamaya göre, Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer, bankanın olağan genel kurulu sonrasında açıklamada bulundu.

Dinçer, 2023'ün Cumhuriyetin 100’üncü, Akbank’ın 75’inci yılı olduğunu belirterek, "Çok az şirketin erişmeyi başardığı bu önemli dönüm noktasının, bu kadar anlamlı bir yıla denk gelmesinden dolayı büyük bir heyecan duyuyoruz. Bu özel yıl vesilesiyle bankamızın bugünlere gelmesinde emeği geçmiş tüm Akbanklılara şükranlarımı sunar, ebediyete intikal eden değerli büyüklerimizi sevgi, saygı ve rahmetle anmak isterim. Bunun yanı sıra, bize her zaman güvenen ve geleceğe hazırlayan hissedarlarımıza, çalışanlarımıza, müşterilerimize ve tüm diğer paydaşlarımıza çok teşekkür ederim." değerlendirmesini yaptı.

Dinçer, Akbank’ın müşterilerinin değişen ihtiyaçlarını karşılayabilen ve inovasyona verdiği önemle sektöründe liderliğini koruyan bir kurum haline geldiğini, Türk ekonomisine ve bankacılık sektörüne yaptıkları katkılardan gurur duyduklarını kaydetti.

Suzan Sabancı Dinçer, Genel Kurul sonrasında Akbank’ın aşağıdaki verilerini de basınla paylaştı.

Buna göre, 2022 yıl sonu itibarıyla bankanın verileri şu şekilde: "Aktif büyüklüğü 1 trilyon 147 milyar TL, aktif karlılığı yüzde 6,2, özkaynaklar 153,6 milyar TL, özkaynak karlılığı: yüzde 54,7 sermaye yeterlilik oranı yüzde 23,2, aktif müşteri sayısı: 10,8 milyon, yıllık aktif müşteri sayısı artışı 2,3 milyon, çalışan sayısı 12 binin üzerinde , şube sayısı 711"

"Uluslararası danışma kurulumuz zengin bir bilgi ve tecrübeyi Akbank’ta buluşturuyor"

Akbank'ın geçmiş 75 yılda edindiği başarıları ve büyümeyi gelecekte de sürdürmek için gerekli temele fazlasıyla sahip olduğunu vurgulayan Dinçer, şunları kaydetti:

"Akbank’ın en büyük güçlerinden biri de Uluslararası danışma kurulu. Kurulumuz her biri kendi alanının son derece deneyimli üyeleriyle bankamızın güçlü performansına önemli katkılarda bulunmakta, dünyanın farklı yerlerinden zengin bir bilgi ve tecrübeyi Akbank’ta buluşturmaktadır. Bu yıl 14. yılına giren Kurulumuz, müşterilerimize en iyi hizmeti sunma taahhüdümüzün de bir kanıtı niteliğindedir. Her zaman bir adım önde olmamıza ve değişen ortama uyum sağlamamıza imkan veren Uluslararası Danışma Kurulumuza katkıları ve özverileri için şükranlarımı sunmak isterim. Akbank’ı daha da güçlendirmek için birlikte çalışmaya devam etmeyi sabırsızlıkla bekliyorum"

Verilen bilgiye göre, Bu yıl Suzan Sabancı Dinçer’in ev sahipliğinde Türkiye’de bir araya gelecek olan Akbank Uluslararası Danışma Kurulu (IAB) 2009'da Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer’in liderliğinde küresel ve yerel gelişmeleri değerlendirmek ve bunların Akbank için stratejik çıkarımlarını tartışmak için kuruldu.

Sabancı Dinçer başkanlığında toplanan IAB şu isimlerden oluşuyor:

"TGG Group Yönetici Ortağı Hamid Biglari; JP Morgan Ltd. Yönetim Kurulu Başkanı Sir Winfried Bischoff; Lordlar Kamarası Yaşam Boyu Üyesi, Birleşik Krallık eski Ticaret ve Yatırım'dan Sorumlu Devlet Bakanı ve HSBC Holdings plc eski Grup Yönetim Kurulu Başkanı Stephen Green; Olayan Financing Company Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Lubna Olayan; Harvard Business School Öğretim Üyesi Dante Roscini; Zurich Insurance Group Ltd. ve Zurich Insurance Company Ltd Yönetim Kurulu Başkanı Tom de Swaan; Societe Generale Yönetim Kurulu Başkanı Lorenzo Bini Smaghi; Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil; Akbank Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Murahhas Üye Eyüp Engin; Akbank Kredilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Ahmet Fuat Ayla."