Akçansa, altın seviye CSC sertifikalı ilk şirket oldu

Akçansa Samsun Ladik Fabrikası, Türkiye Hazır Beton Birliği Kalite Güvence Sistemi İktisadi İşletmesi (KGS) tarafından yapılan bağımsız denetimi tamamlayarak Beton Sürdürülebilirlik Konseyi’nce (CSC) verilen Kaynakların Sorumlu Kullanımı Sertifikası’nı altın seviyede aldı.

Şirket, Ladik Çimento Fabrikası’nın da altın seviye CSC Sertifikası almasıyla, Türkiye’deki tüm çimento fabrikaları bu unvanı taşıyan ilk ve tek yapı malzemeleri üreticisi oldu.

"Üretmeye devam edeceğiz"

‘Gelecek için sorumlu çalışma’ yaklaşımıyla faaliyetlerini sürdürdüklerini belirten Akçansa Genel Müdürü Vecih Yılmaz sürdürülebilirliği işlerinin merkezine koyarak uzun yıllardır çevreyle uyumlu üretimi benimsediklerini söyledi:

"Tüm çimento fabrikalarımızın altın seviye CSC sertifikasına sahip olması, yalnızca çevresel değil, sosyal ve yönetişimsel alanlarda da uluslararası standartlarda çalışmalara imza attığımızı göstermesi açısından değerli.

Türkiye’de bu unvana sahip ilk ve tek yapı malzemeleri üreticisi olmaktan büyük gurur duyuyoruz. Sürdürülebilir yarınlar için üretmeye devam edeceğiz."