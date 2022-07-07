Akçansa ihracatın payını yüzde 50'ye çıkaracak

Şebnem TURHAN

Türkiye’nin en büyük yapı malzemesi şirketlerinden Akçansa, ihracattaki payını artırmaya hazırlanıyor. Bu yılın ocak-mart döneminde ihracat gelirini TL bazında yüzde 180 artıran şirket, toplam üretimin yüzde 50'sini ihraç etmeyi hedefliyor. Çimentoda en büyük ihracatçılar arasında olduklarını belirten Akçansa Genel Müdürü M. Zeki Kanadıkırık, "Ürettiğimiz kaliteli çimentoyla ihracatta öne çıkıyor, ülkemizin ekonomisine çok önemli katkı sunuyoruz" dedi. Özellikle ABD'nin güçlü tedarikçilerinden olduklarını vurgulayan Zeki Kanadıkırık, bu alanda ana pazarlarının ABD ve İsrail olduğunu kaydetti.

2021'de 150.8 milyon liralık yatırım yaptıklarını hatırlatan Kanadıkırık, bu yıl da benzer tutarda yatırım hedeflediklerini ifade etti. Atıkların enerjiye dönüşümüne de dikkat çeken Kanadıkırık, Avrupa'nın kaliteli biyokütle atığını alıp enerjiye çevirebileceklerini söyledi. Kanadıkırık, "Atıkların ayrıştırılarak milli değere dönüştürülmesi taraftarıyız. Kontrollü olarak kaliteli biyokütle atığını getirebiliriz" dedi. Geçen yıl Şirketin Çanakkale, Büyükçekmece ve Samsun Ladik’te çimento fabrikaları, Ambarlı ve Çanakkale limanları, Aliağa, Ambarlı, Marmara Ereğlisi ve Yalova terminallerinin yanı sıra 30’a yakın hazır beton tesisi bulunuyor.

Sektöründe sürdürülebilirlik raporunu ilk yayınlayan şirket olan ve 2030 sürdürülebilirlik yolculuğunu 'Gelecek için sorumlu çalışma' prensibiyle açıklayan Akçansa, bu yöndeki yatırımlarına da devam ediyor.

Yapay zekayla çimento üretimi

Sürdürülebilirliği odağına alan Akçansa inovasyon ve dijital dönüşüm yatırımlarını da hızlandırdı. bu kapsamda şirketin Çanakkale fabrikasındaki döner fırınlarda ve değirmenlerde yapay zekâ ve bulanık mantık algoritmaları destekli, sensör verileri üzerinden insandan bağımsız yapılan operasyonlarla çimento üretimi otonom olarak yapılıyor. 'Expert Sistem' projesiyle ilk aşamada ürün kalitesinde iyileşme, yüzde 3 kapasite artışı, değişken giderlerde yüzde 1.2 düşüş ve elektrik tüketiminde yüzde 1.1 azalma sağlandı. Akçansa’nın bu alandaki yatırım ve çalışmaları 3 fabrikasını da kapsayacak şekilde genişletildi. 1915 Çanakkale Köprüsü’nün de hazır beton tedarikçisi olan Akçansa'nın mega proje için özel olarak geliştirdiği 1803 Beton, en az 100 yıl bakım gerektirmeyerek ülke ekonomisine önemli katkı sağlıyor.

Güneş enerjisi santrali kuracak

Yenilenebilir enerjide yatırım planlarının sürdüğünü anlatan Zeki Kanadıkırık, şunları söyledi: "Bizim gibi enerji tüketen firmaların yeşil enerji yatırımlarını artırmaları lazım. Bu konuda lisanslamaya ilişkin devletten destek bekliyoruz, yatırıma hazırız. Çanakkale'de elektriğimizin yüzde 22'sini kendimiz üretiyoruz. Rüzgar enerjisinin yanında güneş enerjisi santrali için de çalışmalar yapıyoruz. Rüzgarda da kapasite artışı bekliyoruz. Ürettiğimiz enerjiyi kullanmak istiyoruz.

Yollarda beton kullanımı oldukça mantıklı

Türkiye gibi çimento üretiminde fazlası olan bir ülke için yollarda beton kullanımının oldukça mantıklı bir seçenek olduğunu belirten Akçansa Genel Müdürü M. Zeki Kanadıkırık, “Bu alanda özellikle yerel yönetimler tarafında istekte bir artış görüyoruz. Hem kullanım ömrü hem bakımı hem de dayanıklılığı anlamında beton yollar çok verimli. ABD başta olmak üzere bir çok ülkede kullanılıyor” dedi. 1 Ocak 2022 itibarıyla Türkiye’de Karayolları Genel Müdürlüğü’ne bağlı beton yolların toplamı 8.1 kilometre. 2022 itibarıyla da yerel yönetimlerin yol ağında beton yol kullanım oranı yüzde 4.5 düzeyinde ve 15 bin kilometre uzunluğunda. Bu yıl 16 ve 17 Kasım tarihleri arasında da ikinci Beton Yollar Kongresi ve Sergisi Ankara’da düzenlenecek.