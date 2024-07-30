Akdeniz meyve sineği ile mücadelede bütçe ayrılmalı
Mersin Ziraat Odası Başkanı Musa Yılmaz, Akdeniz Meyve Sineği’nin bölgede son 3-5 yıldır daha fazla etkili olduğunu söyledi.
Müjde DEMİR
Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan’ın başkanlığında hasat dönemi başlamadan önce toplantı ve duyurular yaparak çiftçileri zararlılara karşı önlem almaları konusunda bilgilendirdiklerini belirten Yılmaz, çiftçilerin ve üreticilerin Akdeniz Meyve Sineği ile mücadelede konusunda maddi olarak yetersiz olduğuna dikkat çekti.
Devletin bu konuda tuzak dağıtımına yaptığı yardım oranını arttırmasını ve eğitim seminerleri vererek, çiftçilerin daha duyarlı hale gelmesini sağlamasını istediklerini belirten Yılmaz, “Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan bu zararlılarla mücadele konusunda bütçe ayırmasını talep ediyoruz” dedi.
Son yıllarda hava ve iklim şartları sebebiyle Akdeniz Meyve Sineği’nde popülasyonun çok yükseldiğini aktaran Yılmaz, “Son zamanlarda yayla kesimlerinde kiraza sinek vurdu, toplayamadık. Toplanamadığından dolayı sinek bu meyvenin içeresinde hayat buldu ve burada üremesini arttırdı” dedi.
Bakanlığın geçmişte sinek ile mücadeleye ayırmış olduğu bütçeyle tarımsal bölgelerde ilaçlar kullanıp yüzde 90 üzerinde verim aldıklarını ifade eden Yılmaz, “Fiyat olarak yüksek olduğundan belli maliyetin yüzde 40-50’sinin Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından karşılanmasını istiyoruz” diye konuştu.