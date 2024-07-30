Akdeniz meyve sineği ile mücadelede bütçe ayrılmalı

Müjde DEMİR

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan’ın başkan­lığında hasat dönemi başla­madan önce toplantı ve du­yurular yaparak çiftçileri zararlılara karşı önlem al­maları konusunda bilgilen­dirdiklerini belirten Yıl­maz, çiftçilerin ve üretici­lerin Akdeniz Meyve Sineği ile mücadelede konusunda maddi olarak yetersiz oldu­ğuna dikkat çekti.

Devletin bu konuda tuzak dağıtımına yaptığı yardım oranını art­tırmasını ve eğitim semi­nerleri vererek, çiftçilerin daha duyarlı hale gelmesi­ni sağlamasını istediklerini belirten Yılmaz, “Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan bu zararlılarla mücadele ko­nusunda bütçe ayırmasını talep ediyoruz” dedi.

Son yıllarda hava ve iklim şartları sebebiyle Akdeniz Meyve Sineği’nde popülas­yonun çok yükseldiğini ak­taran Yılmaz, “Son zaman­larda yayla kesimlerinde kiraza sinek vurdu, topla­yamadık. Toplanamadığın­dan dolayı sinek bu meyve­nin içeresinde hayat buldu ve burada üremesini art­tırdı” dedi.

Bakanlığın geç­mişte sinek ile mücadele­ye ayırmış olduğu bütçeyle tarımsal bölgelerde ilaçlar kullanıp yüzde 90 üzerinde verim aldıklarını ifade eden Yılmaz, “Fiyat olarak yük­sek olduğundan belli ma­liyetin yüzde 40-50’sinin Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından karşılanmasını istiyoruz” diye konuştu.