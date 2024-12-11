Akdeniz, mutsuz bir coğrafyaya dönüşebilir
İklim değişikliği kentleri değiştiriyor. Özellikle denize kıyısı olan yerlerde tehdit giderek büyüyor. Denizlerin kirletilmemesi gerektiğine dikkat çeken ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Öğretim Üyeleri, bu kapsamda Mersin’i de iklim değişimi konusunda uyardı.
ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Öğretim Üyeleri Mersin’i denizlerin kirletilmemesi ve iklim değişimi konusunda uyardı. Kentin iklim değişimine iyi hazırlanmaması, ekosistemini sağlıklı koruyamaması, sektörlerdeki faaliyetlerin iyi yönetememesi durumunda Akdeniz’in sürekli ekolojik krizlerle yaşamak zorunda kalan mutsuz bir coğrafyaya dönüşeceği vurgulandı.
“Bölgemizi korumak adına hepimizin daha fazlasını yapabileceğine inanıyoruz” diyen MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır ise kent dinamiklerini Akdeniz’in sunduğu eşsiz doğal kaynakları hep birlikte korumaya davet etti.
Yeşil Diplomasisi Haftası çerçevesinde hayata geçirilen Küresel Farkındalık Girişimi Sahil Temizleme Kampanyası (EU Beach Cleanup) kapsamında Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) AB Bilgi Merkezi farkındalık çalışmaları yürütüldü. ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü ve Mersin Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen etkinlikler kapsamında Çamlıbel Balıkçı Barınağı’nda deniz temizliği gerçekleşti ve belgesel film hazırlandı. Deniz kirliliğinin nedenleri ve çözümü noktasında yapılması gerekenler kamuoyuyla paylaşılarak farkındalık oluşturuldu.
Hazırlanan belgeselde AB Sahil Temizleme Kampanyasının plastik kirliliğini, denizin çöplerini azaltma ve önleme çabalarını vurgulayan küresel bir kampanya olduğunu kaydeden MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, deniz çöplerinin küresel bir sorun olduğuna dikkat çekti. AB’nin ve Türkiye’nin deniz sınırlarını paylaştığını ve benzer çevresel zorluklarla karşı karşıya kalındığını hatırlatan Çakır, bu nedenle çözümün de birlikte üretilmesi gerektiğini söyledi.
Denizlerimiz büyük tehdit altında
Çakır’ın ardından ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Öğretim Üyeleri değerlendirmelerde bulundu. Deniz kirliliğini etkileyen çok sayıda faktör olduğuna değinen Dr. Korhan Özkan, nehir kenarlarındaki ekosistemin tahrip olmasının bunda önemli rol oynadığını hatırlattı. Bu tahribatın besin emisyonlarını etkilediğini kaydeden Özkan, kıyılara gelen her türlü kirliliğin yükü artırdığını söyledi.
Prof. Dr. Barış Salihoğlu Akdeniz havzasının dünyadaki iklim değişiminden en fazla etkilenecek üç havzadan biri olduğunu dile getirirken Dr. Mustafa Mantıkçı bunun ana sebeplerinden biri olarak Seyhan ve Ceyhan nehirleriyle diğer küçük nehirlerin Mersin Körfezine dökülmesini gösterdi. Mantıkçı, “Adana ve Mersin’den gelen endüstriyel atıklar, evsel atıklar ve aynı zamanda Çukurova'nın gübrelemeden kaynaklanan tarımsal yükün sularla nehirler aracılığıyla denize gelmesiyle denizlerimiz büyük tehdit altında” dedi.
“Çözüm var, umut da var”
Çözüm noktasında değinen Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Bülent Halisdemir ise sözlerine MTSO AB Bilgi Merkezi’nin başlattığı projenin çok değerli olduğunu belirterek başladı. En büyük arzularının farkındalık oluşması ve vatandaşların denizleri korumak üzere gerçek anlamda çalışma yapması olduğunu kaydeden Halisdemir, “Biz de MTSO da diğer kurumlar da elinden geleni yapıyor.
Bu sorunu hep birlikte çözmek zorundayız” ifadelerini kullandı. Ardından büyükşehir belediyesi olarak yürüttükleri çalışmalara değinen Halisdemir şu bilgileri verdi: “Biz Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak bu yıl elektronik gemi denetleme sistemi kurduk. Mersin'de Seyhan Nehri'nden Çeşmeli Irmağı’na kadar yaklaşık 53,5 kilometrelik bir alanı kameralarla donattık. Bunlar gece görüşü olan, termal özelliklere sahip çok özel kameralar.
Bunlarla ilimize gelen ticari gemilerin meydana getirdiği illegal atıkların önüne geçmeye çalışıyoruz. Ve bununla ilgili idari yaptırımlar uyguluyoruz."