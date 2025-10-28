Akdeniz Prefabrik, yeni ürünlerini pazara sunacak

Fahriye KUTLAY ŞENYURT

Mersin’de faaliyet gösteren Ak­deniz Prefabrik Beton Yapı, 30 bin metrekarelik üretim alanında, en­düstriyel tesislerin taşıyıcı karkas sistemlerini oluşturan kolon, ma­kas, aşık, kiriş, oluk, köprü kirişle­ri, arakat döşemeleri ve betonar­me cephe panelleri üretiyor.

Bünyesinde 130 personel istih­dam eden firma, 2,5 yılda 60 fab­rika projesini tamamlamayı ba­şardı. Üç üretim holünde günlük 100 metreküp üretim kapasitesi­ne sahip olduklarını söyleyen Ak­deniz Prefabrik Beton Yapı Genel Müdürü Şafak Özel, yılda 500 bin metrekare fabrika alanı yapma ka­pasitesine ile Çukurova Bölgesi’n­de prefabrik beton yapı elemanları üreten öncü firmalardan biri ko­numunda yer aldıklarını söyledi.

“Katlı sanayi tesislerinin yüzde 80’ini biz yapıyoruz”

Bölgede özellikle katlı endüst­riyel tesis projelerinde öne çıktık­larını belirten Şafak Özel, “Kap­samlı ve spesifik projeler yapıyo­ruz. Örneğin Mersin’de 24 metre yüksekliğinde, köprü bağlantılı iki katlı bir tesis inşa ettik. Bölge­de son iki yılda yapılan katlı fabri­ka projelerinin yüzde 80’inde bi­zim imzamız var. Hedefleri ara­sında kısa sürede bölgede en çok tercih edilen prefabrik üreticisi olmak olduğuna da atıfta bulu­nan Özel, “Bu yıl için koyduğumuz 400 bin metrekarelik üretim he­defimizi yılın 7. ayında tamamla­dık. 2026 yılı için ise miktarı en az yüzde 20-30 oranında artırmayı planlıyoruz. Hedeflerimize adım adım ilerliyor, büyümemizi istik­rarlı şekilde sürdürüyoruz” diye konuştu.

Ar-Ge çalışmalarıyla yeni ürünler yolda

Şafak Özel, üretim gamını ge­nişletmek ve sektöre yeni çözüm­ler sunmak için Ar-Ge çalışma­larına da ağırlık verdikleri belir­terek, henüz üretimde olmayan ancak tasarım aşamasında olan ürünler arasında modüler merdi­ven sistemleri, otopark sundur­maları ve stadyum elemanlarını bir yıl içinde pazara sunmayı he­deflediklerini kaydetti.

“Krediye ulaşmak zorlaştı, sanayici zorlanıyor”

Ekonomik şartların sanayiciyi zorladığını, yüksek faiz oranlarının ve krediye erişim zorluklarının üretimi olumsuz etkilediğini ifade eden Özel, “Sanayicilerin krediye ulaşamaması, bizi öz sermaye kullanmaya zorluyor. Bu da büyümeyi yavaşlatıyor. Faiz oranlarının düşürülmesi ve sanayiye özel uygun finansman kaynaklarının oluşturulması şart” dedi.