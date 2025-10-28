Akdeniz Prefabrik, yeni ürünlerini pazara sunacak
Ürün gamını genişletmek amacıyla Ar-Ge çalışmalarına hız veren Akdeniz Prefabrik Beton Yapı, tasarım aşamasındaki modüler merdiven sistemleri, otopark sundurmaları ve stadyum elemanlarını önümüzdeki bir yıl içinde pazara sunmayı hedefliyor.
Fahriye KUTLAY ŞENYURT
Mersin’de faaliyet gösteren Akdeniz Prefabrik Beton Yapı, 30 bin metrekarelik üretim alanında, endüstriyel tesislerin taşıyıcı karkas sistemlerini oluşturan kolon, makas, aşık, kiriş, oluk, köprü kirişleri, arakat döşemeleri ve betonarme cephe panelleri üretiyor.
Bünyesinde 130 personel istihdam eden firma, 2,5 yılda 60 fabrika projesini tamamlamayı başardı. Üç üretim holünde günlük 100 metreküp üretim kapasitesine sahip olduklarını söyleyen Akdeniz Prefabrik Beton Yapı Genel Müdürü Şafak Özel, yılda 500 bin metrekare fabrika alanı yapma kapasitesine ile Çukurova Bölgesi’nde prefabrik beton yapı elemanları üreten öncü firmalardan biri konumunda yer aldıklarını söyledi.
“Katlı sanayi tesislerinin yüzde 80’ini biz yapıyoruz”
Bölgede özellikle katlı endüstriyel tesis projelerinde öne çıktıklarını belirten Şafak Özel, “Kapsamlı ve spesifik projeler yapıyoruz. Örneğin Mersin’de 24 metre yüksekliğinde, köprü bağlantılı iki katlı bir tesis inşa ettik. Bölgede son iki yılda yapılan katlı fabrika projelerinin yüzde 80’inde bizim imzamız var. Hedefleri arasında kısa sürede bölgede en çok tercih edilen prefabrik üreticisi olmak olduğuna da atıfta bulunan Özel, “Bu yıl için koyduğumuz 400 bin metrekarelik üretim hedefimizi yılın 7. ayında tamamladık. 2026 yılı için ise miktarı en az yüzde 20-30 oranında artırmayı planlıyoruz. Hedeflerimize adım adım ilerliyor, büyümemizi istikrarlı şekilde sürdürüyoruz” diye konuştu.
Ar-Ge çalışmalarıyla yeni ürünler yolda
Şafak Özel, üretim gamını genişletmek ve sektöre yeni çözümler sunmak için Ar-Ge çalışmalarına da ağırlık verdikleri belirterek, henüz üretimde olmayan ancak tasarım aşamasında olan ürünler arasında modüler merdiven sistemleri, otopark sundurmaları ve stadyum elemanlarını bir yıl içinde pazara sunmayı hedeflediklerini kaydetti.
“Krediye ulaşmak zorlaştı, sanayici zorlanıyor”
Ekonomik şartların sanayiciyi zorladığını, yüksek faiz oranlarının ve krediye erişim zorluklarının üretimi olumsuz etkilediğini ifade eden Özel, “Sanayicilerin krediye ulaşamaması, bizi öz sermaye kullanmaya zorluyor. Bu da büyümeyi yavaşlatıyor. Faiz oranlarının düşürülmesi ve sanayiye özel uygun finansman kaynaklarının oluşturulması şart” dedi.