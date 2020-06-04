Akdeniz’in ilk bölgesel dijital fuarı temmuzda yapılacak

04 Haziran 2020

MERSİN- Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği, (MÜSİAD) tarafından online olarak 7 Temmuz 2020 tarihinde düzenlenecek 1. Bölgesel Dijital Expo Fuarı’nın hazırlıkları sürüyor. Bölgesel olarak Akdeniz’de düzenlenecek ilk dijital fuar olma özelliğini taşıyan organizasyonda Akdeniz Bölgesi’ndeki kentlerin yanı sıra Fethiye, Muğla ve Uşak’ta faaliyet gösteren şirketler de yer alabilecek.

1.Bölgesel Dijital Expo Fuarı’nın katılımcılarına hem zaman hem de ulaşım avantajı sağlayacağını belirten MÜSİAD Mersin Şube Başkanı Serdar Yıldızgörer, küresel salgının da etkisi ile bölgedeki iş dünyasının uzun bir süredir uzaktan toplantılar, eğitimler, e-ticaret gibi enstrümanlarla çalışmalarını sürdürmek zorunda kaldığını belirtti. Firmaların önemli pazarlama araçlarından fuar çalışmalarını pandemi sürecinde de sürdürebilmesi için dijital fuarların yeni bir dönemin kapısını araladığını belirten Yıldızgörer, “İşletmeler dijital platformdaki fuarlarda sergiledikleri ürünlerini, metinsel, görsel ve videolu araçlarla tanıtma olanağı buluyor. Bu fuarlar aynı zamanda, sınırlı sermayeyle sınırlı fiziki mekanlarda iş yapan KOBİ’lerin küresel piyasalara erişimlerini kolaylaştıran etkin ve ekonomik uygulamalardır. Bunun dışında dijital fuarcılık geleneksel fuarcılığın destekleyicisi ve tamamlayıcısı rolü üstlenmektedir.” dedi.

"Uluslararası katılımcısı olan fuara katılım, katalog maliyeti ile eşdeğer"

Organizasyondaki en büyük amaçlarının katılımcı firmaların az maliyetle çok sayıda müşteriye ulaşarak ürün veya hizmet sunum veya satışını gerçekleştirmeleri ve pazar paylarını artırmaları olduğunu belirten Yıldızgörer, “Dijital fuarımızda gerçek fuar atmosferi yaşanacak, lokasyon önemi olmayan erişebilir pazar yeri imkanının yanı sıra yüzlerce katılımcı bir arada olacak. Yerel ve uluslararası binlerce ziyaretçi online data temin edebilecek. Yüksek fuar masrafından muaf olmak suretiyle katalog maliyetine uluslararası katılımcısı olan fuarda yer almak gibi ayrıcalıklar elde edilecek.” diye konuştu.

Etkinlikler 13 Temmuz tarihine kadar sürecek

Dijital fuarda ayrıca yurt içi ve yurt dışı kamu kurum ve sivil toplum örgütleri ile iş birliği, ulusal ve yerel online lansman, organizasyonun yerel, ulusal ve dijital mecralarda reklam yayını, birçok sivil toplum kuruluşunun üyelerine sms ile bildirim desteği, fuar süresince birçok eğitim ve konferans ile ziyaretçi desteği sağlanacağını ifade eden Yıldızgörer, şunları söyledi: “İlk 2 gün canlı yayın modunda, son 5 gün ziyarete açık modda olacak olan Fuar, 13 Temmuz 2020 tarihine kadar ziyaret edilebilecek. Katılımcılar detaylı bilgi için mersin@musiad.org.tr mail adresinden irtibat kurabilecek.”