Akdenizli mobilya ihracatçılarından mayısta 78,2 milyon dolarlık dış satış

AKAMİB'den yapılan açıklamaya göre, mayısta birliğin dış satımı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24,5'lik artışla 78 milyon 240 bin dolara ulaştı.

En fazla ihracat Irak, Almanya, İsrail, Romanya ve Fransa'ya yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AKAMİB Başkanı Onur Kılıçer, ihracatta toparlanmaya geçildiğini kaydetti.