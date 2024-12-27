Akfen Yenilenebilir Enerji’nin Sarıtepe Hibrit GES Projesi'nde enerji üretimine başlandı
Akfen Yenilenebilir Enerji’nin Osmaniye'deki Sarıtepe Hibrit Güneş Enerjisi Santrali projesinin ilk fazı olan santral, ticari enerji üretimine başladı. Şirket, planlanan bu yatırımların tamamlanmasıyla 2025'in sonunda yaklaşık 887 megavat kapasiteye ulaşmayı hedefliyor.
2025 sonunda toplam 887 megavat kurulu güce ulaşmayı hedefleyen Akfen Yenilenebilir Enerji’nin Osmaniye’deki Sarıtepe Hibrit GES Projesi enerji üretimine başladı. Şirketin bağlı ortaklığı İmbat Enerji AŞ tarafından Osmaniye'de hayata geçirilen ve toplamda 12,96 megavat kurulu güce sahip Proje'nin ilk fazı, 3,95 megavat kapasite ile ticari enerji üretimine başladı.
26 Aralık 2024 itibarıyla bağlı ortaklıkları aracılığıyla işletilen yenilenebilir enerji santrallerinde toplam 703 megavatlık yeşil ve yenilenebilir kurulu güç kapasitesine ulaşan Akfen Yenilenebilir Enerji, planlanan bu yatırımların tamamlanmasıyla 2025'in sonunda yaklaşık 887 megavat kapasiteye ulaşmayı hedefliyor.
Konuya dair açıklamada bulunan Akfen Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Mustafa Kemal Güngör, "Hibrit enerji sistemlerimizle, enerji üretiminde verimliliği artırırken karbon emisyonlarını düşürerek çevresel etkileri en aza indirmeye devam etmeyi hedefliyoruz. Yatırımlarımızla Türkiye’nin enerji bağımsızlığı hedeflerine ve yenilenebilir enerji alanında bölgesel lider olma vizyonuna katkı sunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.