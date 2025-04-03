Akhan Un, makarna yatırımını yıl sonunda devreye alacak

Akhan Un, 20 yıllık un sektöründeki faaliyet­lerini bir adım daha ile­riye taşıyarak makarna üreti­mine hazırlanıyor. Bugün Ada­na, Mersin ve Mardin’de dört tesisinde un üretimi yapan Ak­han Un, Mardin’de makarna üretimi yatırımını yılsonunda faaliyete almayı planlıyor.

Son yıllardaki en önemli yatırım­ları arasında Mardin Organi­ze Sanayi Bölgesi’nde yıllık 78 bin 500 ton kapasiteli makarna fabrikası yatırımları olduğu­nu aktaran Akhan Un Yönetim Kurulu Başkanı Orhan İlhan, “Yeni kurulmakta olan makar­na fabrikamız yıllık 30 bin 800 ton kapasiteli bir adet spagetti hattı ve yaklaşık 47 bin 700 ton kapasiteli iki adet kesme ma­karna hattından oluşturma­yı planlıyoruz.

Üretim ve pa­ketleme hatları ile ilgili olarak İsviçre ve İtalya menşeli ma­kine üreticileri ile sözleşme­ler imzaladık, finansmanı ise öz kaynağımızın yanı sıra, uy­gun vade ve faiz oranıyla yurt dışı finansmanı şeklinde ger­çekleştirdik. Sözleşmelere gö­re makinalarımız mayıs ayında teslim edilecek” dedi.

Firmanın temellerini 1997’de attıklarını ve 2005’te Adana’nın Seyhan ilçesin­de kurulduğunu bildiren Or­han İlhan, 2008 yılında Ada­na’da günlük 200 ton buğday kırım kapasitesine sahip bir un fabrikasını satın alınarak, un üretimi ve satışı yapmaya başladıklarını anlattı. Bugün Adana, Mardin ve Mersin’de bulunan dört üretim tesisin­de faaliyetlerini sürdürdük­lerini belirten İlhan, günlük bin 504 ton buğday kırım ka­pasitesine sahip olduklarını ve 188 kişiyi istihdam ettikle­rini söyledi.

'Lüks paketli' ürünler pazarı için 27 çeşit un geliştirdi

Un üretiminde ‘lüks’ paket­li ürünler pazarında büyümek amacıyla 27 çeşit un geliştir­diklerini kaydeden İlhan, ye­ni ürünler için çalıştıklarını belirtti. İlhan, “2020’nin so­nunda Adana’da günlük 400 ton kapasiteli paketleme tesi­sinin kurulmasının ardından, katma değeri yüksek olan pa­ketli ürün grubuna ağırlık ver­dik. Bu strateji doğrultusun­da 2024’te yurt içi ekmeklik un satışlarının toplam satışlar içindeki payı gerilerken, pa­ketli un satışlarının payı yük­seldi. Ürünlerimizi Azim Un, Akhan Un, Azim Pelikan ve Azim Flamingo markaları al­tında iç piyasa satıyoruz. Yurt dışına da pazara özgü kendi yerel markaları ile satış ya­pıyoruz. Diğer yandan uygun ham madde maliyeti ve eko­nomik şartlar gerektirdiğinde zaman zaman buğday satışı da yapıyoruz” diye konuştu.

“Ciroda artış bekliyoruz”

Geçen yıl sektörün zor bir yıl geçirdiğine değinen İlhan, 2024’te 310 bin ton civarın­da buğday işlediklerini açık­ladı. Buğday ithalatına geti­rilen düzenleme nedeniyle ihracatta düşüşlerin yaşandı­ğını belirten İlhan, “Buna rağ­men yurt dışı satışlarımızın toplam satışlar içindeki payı 2024’te yüzde 25 seviyesin­de gerçekleşti. Bu yıl düzen­lemeler ve enflasyon oranının makul seviyelere inmesiyle sektör cirolarının eski seviye­lerine üzerine çıkmasını ön­görüyoruz. Bununla birlikte yılsonuna doğru Mardin ma­karna fabrikamızın devreye girmesiyle ihracat rakamları­mızın artmasını, paralelinde ciroda da ciddi artışlar sağla­masını bekliyoruz” dedi.

Enerji ihtiyacının yüzde 15’i güneşten

Nihai ürün olan un üretim prosesinin her aşamasında meydana çıkan atıkları değer­lendirerek yeniden üretime kazandırdıklarını söyleyen İl­han, “Dünya için üretiyoruz, dünyamızı düşünüyoruz mot­tosuyla un üretiminde ihti­yaç duyduğumuz enerjiyi da­ha önce yatırım yaptığımız iki GES projesinden karşılıyo­ruz. Mersin’in Gülnar ilçesin­de kurulu gücü 6.6 MW olan arazi tipi lisanssız güneş ener­ji santrali ve Konya’nın Taş­kent ilçesindeki 8.8 MW’lık li­sanssız güneş enerjisi santra­linden karşılıyoruz. Bu sayede üretim için gerekli enerji ihti­yacının yüzde 15 fazlasını üre­tir hale geldik” dedi.

İhracatını 90 milyon dolara yükseltecek

2024’te iç pazarda buğday unu üretiminin yaklaşık yüzde 1,2’sini gerçekleştirdiklerini bildiren Akhan Un Yönetim Kurulu Başkanı Orhan İlhan, 2024’te un satışlarının yüzde 76’sı ekmeklik, yüzde 24’ü ise lüks grubunun oluşturduğunu kaydetti. Ekmeklik un satışlarının yüzde 42’sini ihraç ettiklerini, geri kalanını ise iç pazarda toptan satışa sunduklarını ifade eden İlhan, “İhracatı ağırlıkla Irak’a yapıyoruz.

Bunun yanı sıra, Filistin, Çad ve Venezuela’yı da ihracat yapıyoruz. İhracat yapılan ülke sayısını artırmak için bir ihracat birimi kurduk. Marka bilinirliğimizi artırmak için de yurt içi ve yurt dışı fuarlara katılıyoruz. Mardin makarna fabrikamız ile tamamen ihracata yönelik üretim yapmayı planlıyoruz. Fabrikamızın devreye girmesiyle ihracat yapılan ülke sayısının 20 civarına, ihracat rakamının ise 90 milyon dolar seviyesine yükseltmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.