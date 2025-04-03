Akhan Un, makarna yatırımını yıl sonunda devreye alacak
Halihazırda Adana, Mersin ve Mardin’deki dört tesisinde un üreten Akhan Un, Mardin’de makarna üretimi yatırımını yıl sonunda faaliyete almaya hazırlanıyor. Akhan Un Yönetim Kurulu Başkanı Orhan İlhan, yıllık 78 bin 500 ton kapasiteli makarna üretimi ve paketleme hatlarının mayıs ayında kendilerine teslim edileceğini söyledi.
Akhan Un, 20 yıllık un sektöründeki faaliyetlerini bir adım daha ileriye taşıyarak makarna üretimine hazırlanıyor. Bugün Adana, Mersin ve Mardin’de dört tesisinde un üretimi yapan Akhan Un, Mardin’de makarna üretimi yatırımını yılsonunda faaliyete almayı planlıyor.
Son yıllardaki en önemli yatırımları arasında Mardin Organize Sanayi Bölgesi’nde yıllık 78 bin 500 ton kapasiteli makarna fabrikası yatırımları olduğunu aktaran Akhan Un Yönetim Kurulu Başkanı Orhan İlhan, “Yeni kurulmakta olan makarna fabrikamız yıllık 30 bin 800 ton kapasiteli bir adet spagetti hattı ve yaklaşık 47 bin 700 ton kapasiteli iki adet kesme makarna hattından oluşturmayı planlıyoruz.
Üretim ve paketleme hatları ile ilgili olarak İsviçre ve İtalya menşeli makine üreticileri ile sözleşmeler imzaladık, finansmanı ise öz kaynağımızın yanı sıra, uygun vade ve faiz oranıyla yurt dışı finansmanı şeklinde gerçekleştirdik. Sözleşmelere göre makinalarımız mayıs ayında teslim edilecek” dedi.
Firmanın temellerini 1997’de attıklarını ve 2005’te Adana’nın Seyhan ilçesinde kurulduğunu bildiren Orhan İlhan, 2008 yılında Adana’da günlük 200 ton buğday kırım kapasitesine sahip bir un fabrikasını satın alınarak, un üretimi ve satışı yapmaya başladıklarını anlattı. Bugün Adana, Mardin ve Mersin’de bulunan dört üretim tesisinde faaliyetlerini sürdürdüklerini belirten İlhan, günlük bin 504 ton buğday kırım kapasitesine sahip olduklarını ve 188 kişiyi istihdam ettiklerini söyledi.
'Lüks paketli' ürünler pazarı için 27 çeşit un geliştirdi
Un üretiminde ‘lüks’ paketli ürünler pazarında büyümek amacıyla 27 çeşit un geliştirdiklerini kaydeden İlhan, yeni ürünler için çalıştıklarını belirtti. İlhan, “2020’nin sonunda Adana’da günlük 400 ton kapasiteli paketleme tesisinin kurulmasının ardından, katma değeri yüksek olan paketli ürün grubuna ağırlık verdik. Bu strateji doğrultusunda 2024’te yurt içi ekmeklik un satışlarının toplam satışlar içindeki payı gerilerken, paketli un satışlarının payı yükseldi. Ürünlerimizi Azim Un, Akhan Un, Azim Pelikan ve Azim Flamingo markaları altında iç piyasa satıyoruz. Yurt dışına da pazara özgü kendi yerel markaları ile satış yapıyoruz. Diğer yandan uygun ham madde maliyeti ve ekonomik şartlar gerektirdiğinde zaman zaman buğday satışı da yapıyoruz” diye konuştu.
“Ciroda artış bekliyoruz”
Geçen yıl sektörün zor bir yıl geçirdiğine değinen İlhan, 2024’te 310 bin ton civarında buğday işlediklerini açıkladı. Buğday ithalatına getirilen düzenleme nedeniyle ihracatta düşüşlerin yaşandığını belirten İlhan, “Buna rağmen yurt dışı satışlarımızın toplam satışlar içindeki payı 2024’te yüzde 25 seviyesinde gerçekleşti. Bu yıl düzenlemeler ve enflasyon oranının makul seviyelere inmesiyle sektör cirolarının eski seviyelerine üzerine çıkmasını öngörüyoruz. Bununla birlikte yılsonuna doğru Mardin makarna fabrikamızın devreye girmesiyle ihracat rakamlarımızın artmasını, paralelinde ciroda da ciddi artışlar sağlamasını bekliyoruz” dedi.
Enerji ihtiyacının yüzde 15’i güneşten
Nihai ürün olan un üretim prosesinin her aşamasında meydana çıkan atıkları değerlendirerek yeniden üretime kazandırdıklarını söyleyen İlhan, “Dünya için üretiyoruz, dünyamızı düşünüyoruz mottosuyla un üretiminde ihtiyaç duyduğumuz enerjiyi daha önce yatırım yaptığımız iki GES projesinden karşılıyoruz. Mersin’in Gülnar ilçesinde kurulu gücü 6.6 MW olan arazi tipi lisanssız güneş enerji santrali ve Konya’nın Taşkent ilçesindeki 8.8 MW’lık lisanssız güneş enerjisi santralinden karşılıyoruz. Bu sayede üretim için gerekli enerji ihtiyacının yüzde 15 fazlasını üretir hale geldik” dedi.
İhracatını 90 milyon dolara yükseltecek
2024’te iç pazarda buğday unu üretiminin yaklaşık yüzde 1,2’sini gerçekleştirdiklerini bildiren Akhan Un Yönetim Kurulu Başkanı Orhan İlhan, 2024’te un satışlarının yüzde 76’sı ekmeklik, yüzde 24’ü ise lüks grubunun oluşturduğunu kaydetti. Ekmeklik un satışlarının yüzde 42’sini ihraç ettiklerini, geri kalanını ise iç pazarda toptan satışa sunduklarını ifade eden İlhan, “İhracatı ağırlıkla Irak’a yapıyoruz.
Bunun yanı sıra, Filistin, Çad ve Venezuela’yı da ihracat yapıyoruz. İhracat yapılan ülke sayısını artırmak için bir ihracat birimi kurduk. Marka bilinirliğimizi artırmak için de yurt içi ve yurt dışı fuarlara katılıyoruz. Mardin makarna fabrikamız ile tamamen ihracata yönelik üretim yapmayı planlıyoruz. Fabrikamızın devreye girmesiyle ihracat yapılan ülke sayısının 20 civarına, ihracat rakamının ise 90 milyon dolar seviyesine yükseltmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.