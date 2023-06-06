AKİB: İhracatta maliyet baskısına vize sorunu eklendi

AKİB’in mayıs ayında en yüksek değerlere kimya, demir-çelik, hububat ve bakliyat sektörlerinde ulaştığını kaydeden AKİB Koordinatör Başkanı R. Onur Kılıçer, yaş meyve sebze, mobilya ve hazır giyim sektörlerinde ihracat hacminde artışlar elde ettiklerini belirtti.

Kılıçer, “Küresel ekonomide büyümenin düşük seyretmesi ve enflasyonun beklenenden daha kalıcı olması toparlamayı kırılgan hale getiriyor. Yılbaşından bu yana maliyetlerdeki yüksek artışa rağmen kurun düşük kalması ihracatçılarımızın rekabetçiliğine zarar verdi.

Diğer yandan Türk ihracatçısı, pandemi döneminde zorunlu kesintiye uğrayan ticari ilişkilerini tekrar canlandırmak için fuarlar, ticaret heyeti organizasyonları ve yurtdışında müşteri ziyaretlerine ağırlık vermek isterken vize sorunuyla karşı karşıya kalmaya başladı. Büyük emeklerle girebildiğimiz bazı pazarlarda ciddi kayıplar yaşıyoruz. Oysa bizim pazar kaybetmeye tahammülümüz yok.

Aksine rekabetçiliğimizi artıracak adımlarla yeni pazarlarda bayrak gösterebilmeliyiz. Üretimi ve ihracatı iyi bilen, küresel ticaretin dinamiklerine hâkim yeni ekonomi yönetimiyle mevcut sorunların hızla üstesinden gelebileceğimize inanıyoruz” diye konuştu.

En fazla ihracat kimya sektöründe

AKİB’in mayıs ayı ihracatını bağlı Birliklere göre değerlendiren Kılıçer, şunları söyledi: “Yılın beşinci ayında en fazla ihracatı 325,6 milyon dolar değer ile Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliğimiz gerçekleştirdi.

Akdeniz Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliğimiz 278 milyon dolar değer ile ikinci, Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliğimiz 148,5 milyon dolar değer ile üçüncü sırada yer aldı. Yine mayıs ayında Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliğimiz 145 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Akdeniz Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliğimiz 101,9 milyon dolarlık, Akdeniz Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliğimiz 100,2 milyon dolarlık, Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğimiz ise 33,3 milyon dolarlık, Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliğimiz 27,4 milyon dolarlık ihracata imza attılar.