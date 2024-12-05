AKİB'in radarında ABD Japonya ve Rusya var
AKİB Başkanı Fatih Doğan, kasım ayında Japonya, ABD ve Rusya pazarlarında Türkiye’nin ihracat performansını artırmaya yönelik önemli etkinliklere imza attıklarını kaydetti. Başkan Fatih Doğan, geleneksel ihracat pazarlarında güçlenerek, pazar çeşitliliğini de artırmayı hedeflediklerini söyledi.
Akdeniz İhracatçı Birlikleri’nin (AKİB) kasım ayı ihracatı 1,54 milyar dolara ulaştı. Yılın 11’inci ayında en yüksek ihracat değerlerini Hollanda, Irak ve Rusya pazarlarında elde eden AKİB, Yunanistan, Suudi Arabistan, Libya, Birleşik Krallık ve Mısır pazarlarında ihracat hacmini artırdı.
AKİB olarak kasım ayında Japonya, ABD ve Rusya pazarlarında Türkiye’nin ihracat performansını artırmaya yönelik önemli etkinliklere imza attıklarını kaydeden Başkan Fatih Doğan, “Birliğimiz koordinasyonunda düzenlenen Japonya Genel Ticaret Heyeti’nde gıda, otomotiv, çelik, madencilik, inşaat ve yapı sektörlerinde faaliyet gösteren 11 firma, Japonya’dan 51 firma ve kurum temsilcisi ile 90’a yakın iş görüşmesi gerçekleştirdi.
ABD’de milli katılım organizasyonunu üstlendiğimiz PLMA's 2024- Private Label Trade Show Fuarı’nda 33 firma, özel etiket pazarına yönelik ürün ve hizmetlerini tanıttı. Yaş meyve sebze ihracatında lider olan Birliğimiz, Turquality Yurtdışı Tanıtım Kampanyası kapsamında gerçekleştirilen Türkiye Cumhuriyeti-Rusya Federasyonu Yaş Meyve Sebze Zirvesi’nde ürünlerimizin yüksek kalitesini pekiştiren etkinliklere imza attı. Koşullar ne olursa olsun üretimden vazgeçmiyoruz, geleneksel ihracat pazarlarımızda daha da güçlenmek, pazar çeşitliliğimizi artırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.
Kasım ayında Türkiye’nin 22,3 milyar dolarlık ihracatına Akdeniz bölgesinin yüzde 7,9 oranında destek verdiğini belirten AKİB Koordinatör Başkanı Fatih Doğan, kasım ayında bölge ihracatının yüzde 3 oranında düştüğünü ancak 11 aylık dönemde ihracatın yüzde 9 artışla 15,7 milyar dolara ulaştığını bildirdi. Başkan Fatih Doğan, dünyada jeopolitik sıkıntıların, savaşların olduğu, ekonomik büyümenin durgunluktan çıkamadığı, uluslararası ticaretteki aşırı korumacı uygulamaların had safhaya ulaştığı ortamda, AKİB’in 28 bini aşan üyesiyle “İhracatla Yükselen Türkiye” vizyonuna en güçlü desteği vermek için büyük gayret gösterdiklerini vurguladı.
"En yüksek değere kimya, demir-çelik ve sebze-meyvede ulaştık"
AKİB’in kasım ayı ihracatını bağlı Birliklere göre değerlendiren Başkan Fatih Doğan, söz konusu dönemde en yüksek değerlere kimya, demir-çelik, yaş meyve sebze sektörlerinde ulaştıklarını, ihracat hacminde demir-çelik, hayvansal gıda, yaş meyve sebze ve tekstil sektörlerinde anlamlı artışlar elde ettiklerini kaydetti.
Başkan Fatih Doğan, “Yılın 11’inci ayında Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliğimiz 458,5 milyon dolar değer ile birinci sırada yer aldı. İkinci sıradaki Akdeniz Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliğimiz yüzde 24 artışla 352,8 milyon dolar, üçüncü sıradaki Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliğimiz yüzde 8 artışla 221,6 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi.
Yine kasım ayında Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliğimiz 182,7 milyon dolar, Akdeniz Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliğimiz 106,6 milyon dolar, Akdeniz Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliğimiz 99,1 milyon dolar, Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliğimiz 34,5 milyon dolar, Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğimiz 27,7 milyon dolarlık ihracat değerine ulaştı” diye konuştu.
“Hollanda en fazla ihracat gerçekleştirdiğimiz ülke oldu”
Küresel arenada Avrupa Birliği, Orta Doğu ve Afrika ülkelerine etkin olan AKİB’in kasım ayındaki ihracat performansını ülkelere göre ele alan Başkan Fatih Doğan, şunları söyledi: “Kasım ayında en fazla ihracat yaptığımız ülkeler listesinde 134,3 milyon dolar değer ile Hollanda birinci sırada yer aldı. Bu ülkeyi 131,8 milyon dolar değer ile Irak ikinci sırada, 115,5 milyon dolar değer ile Rusya üçüncü sırada takip etti.
Kasım ayında İhracat hacminde en güçlü artışları yakaladığımız ülkeleri incelediğimizde Yunanistan, Suudi Arabistan, Libya, Birleşik Krallık ve Mısır pazarları öne çıktı. Söz konusu dönemde Yunanistan’a yüzde 93 artışla 26,8 milyon dolar, Suudi Arabistan’a yüzde 57 artışla 36,8 milyon dolar, Libya’ya yüzde 55 artışla 23,4 milyon dolar, Birleşik Krallık’a yüzde 51 artışla 28,6 milyon dolar ve Mısır’a yüzde 50 artışla 68,3 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik.”