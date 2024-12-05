AKİB'in radarında ABD Japonya ve Rusya var

Akdeniz İhracatçı Birlik­leri’nin (AKİB) kasım ayı ihracatı 1,54 milyar dolara ulaştı. Yılın 11’inci ayın­da en yüksek ihracat değerlerini Hollanda, Irak ve Rusya pazarla­rında elde eden AKİB, Yunanis­tan, Suudi Arabistan, Libya, Bir­leşik Krallık ve Mısır pazarların­da ihracat hacmini artırdı.

AKİB olarak kasım ayında Ja­ponya, ABD ve Rusya pazarla­rında Türkiye’nin ihracat per­formansını artırmaya yönelik önemli etkinliklere imza attık­larını kaydeden Başkan Fatih Doğan, “Birliğimiz koordinas­yonunda düzenlenen Japon­ya Genel Ticaret Heyeti’nde gı­da, otomotiv, çelik, madencilik, inşaat ve yapı sektörlerinde fa­aliyet gösteren 11 firma, Japon­ya’dan 51 firma ve kurum tem­silcisi ile 90’a yakın iş görüşmesi gerçekleştirdi.

ABD’de milli katı­lım organizasyonunu üstlendiği­miz PLMA's 2024- Private Label Trade Show Fuarı’nda 33 firma, özel etiket pazarına yönelik ürün ve hizmetlerini tanıttı. Yaş mey­ve sebze ihracatında lider olan Birliğimiz, Turquality Yurtdı­şı Tanıtım Kampanyası kapsa­mında gerçekleştirilen Türkiye Cumhuriyeti-Rusya Federasyo­nu Yaş Meyve Sebze Zirvesi’nde ürünlerimizin yüksek kalitesini pekiştiren etkinliklere imza attı. Koşullar ne olursa olsun üretim­den vazgeçmiyoruz, geleneksel ihracat pazarlarımızda daha da güçlenmek, pazar çeşitliliğimi­zi artırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Kasım ayında Türkiye’nin 22,3 milyar dolarlık ihracatına Ak­deniz bölgesinin yüzde 7,9 ora­nında destek verdiğini belirten AKİB Koordinatör Başkanı Fa­tih Doğan, kasım ayında bölge ih­racatının yüzde 3 oranında düş­tüğünü ancak 11 aylık dönem­de ihracatın yüzde 9 artışla 15,7 milyar dolara ulaştığını bildirdi. Başkan Fatih Doğan, dünyada jeopolitik sıkıntıların, savaşla­rın olduğu, ekonomik büyüme­nin durgunluktan çıkamadığı, uluslararası ticaretteki aşırı ko­rumacı uygulamaların had saf­haya ulaştığı ortamda, AKİB’in 28 bini aşan üyesiyle “İhracatla Yükselen Türkiye” vizyonuna en güçlü desteği vermek için büyük gayret gösterdiklerini vurguladı.

"En yüksek değere kimya, demir-çelik ve sebze-meyvede ulaştık"

AKİB’in kasım ayı ihracatını bağlı Birliklere göre değerlen­diren Başkan Fatih Doğan, söz konusu dönemde en yüksek de­ğerlere kimya, demir-çelik, yaş meyve sebze sektörlerinde ulaş­tıklarını, ihracat hacminde de­mir-çelik, hayvansal gıda, yaş meyve sebze ve tekstil sektörle­rinde anlamlı artışlar elde ettik­lerini kaydetti.

Başkan Fatih Doğan, “Yılın 11’inci ayında Akdeniz Kimye­vi Maddeler ve Mamulleri İhra­catçıları Birliğimiz 458,5 milyon dolar değer ile birinci sırada yer aldı. İkinci sıradaki Akdeniz De­mir ve Demir Dışı Metaller İhra­catçıları Birliğimiz yüzde 24 ar­tışla 352,8 milyon dolar, üçüncü sıradaki Akdeniz Yaş Meyve Seb­ze İhracatçıları Birliğimiz yüz­de 8 artışla 221,6 milyon dolar ih­racat gerçekleştirdi.

Yine kasım ayında Akdeniz Hububat, Bakli­yat, Yağlı Tohumlar ve Mamulle­ri İhracatçıları Birliğimiz 182,7 milyon dolar, Akdeniz Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Bir­liğimiz 106,6 milyon dolar, Ak­deniz Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliğimiz 99,1 milyon dolar, Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliğimiz 34,5 mil­yon dolar, Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Bir­liğimiz 27,7 milyon dolarlık ihra­cat değerine ulaştı” diye konuştu.

“Hollanda en fazla ihracat gerçekleştirdiğimiz ülke oldu”

Küresel arenada Avrupa Birliği, Orta Doğu ve Afrika ülkelerine etkin olan AKİB’in kasım ayındaki ihracat performansını ülkelere göre ele alan Başkan Fatih Doğan, şunları söyledi: “Kasım ayında en fazla ihracat yaptığımız ülkeler listesinde 134,3 milyon dolar değer ile Hollanda birinci sırada yer aldı. Bu ülkeyi 131,8 milyon dolar değer ile Irak ikinci sırada, 115,5 milyon dolar değer ile Rusya üçüncü sırada takip etti.

Kasım ayında İhracat hacminde en güçlü artışları yakaladığımız ülkeleri incelediğimizde Yunanistan, Suudi Arabistan, Libya, Birleşik Krallık ve Mısır pazarları öne çıktı. Söz konusu dönemde Yunanistan’a yüzde 93 artışla 26,8 milyon dolar, Suudi Arabistan’a yüzde 57 artışla 36,8 milyon dolar, Libya’ya yüzde 55 artışla 23,4 milyon dolar, Birleşik Krallık’a yüzde 51 artışla 28,6 milyon dolar ve Mısır’a yüzde 50 artışla 68,3 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik.”