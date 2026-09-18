Akıl ile deneyim tek platformda buluştu
Geleneksel satın alma yöntemlerinin devasa veri yükü altında tıkandığı iş dünyasında ezberler bozuluyor. Fursa Grup çatısı altında hayata geçen yeni nesil dijital platform Solidra, yapay zekayı insan tecrübesiyle harmanlayarak karar alma süreçlerini baştan tanımlıyor. Şeffaf, stratejik ve veriye dayalı yönetimde satın almada yeni bir çağ başlıyor.
Küresel ticaretin karmaşıklaşan labirentlerinde, milyonlarca verinin arasında doğru kararı vermek artık yalnızca sezgilere bırakılamayacak kadar kritik bir hayatta kalma mücadelesine dönüştü. Şirketlerin maliyet baskısı, tedarik kırılmaları ve veri karmaşasıyla boğuştuğu bu yeni düzende, geleneksel satın alma yöntemleri miadını dolduruyor.
Fursa Grup’un saha operasyonlarındaki onlarca yıllık birikiminden doğan yeni nesil dijital platform Solidra, iş dünyasına tam da bu noktada radikal bir ezber bozan olarak giriş yaptı. Yapay zekâyı insani tecrübenin yerine koymak yerine, onu insan aklını güçlendiren stratejik bir katman olarak konumlandıran platform, şartnameden e-ihaleye, harcama analizinden risk yönetimine kadar tüm süreçleri tek bir dijital çatıda topluyor.
Veri yükü karara dönüşüyor
Günümüz ticaret ekosisteminde verinin büyüklüğü kadar, o verinin ne kadar hızlı ve doğru işlenebildiği de hayati önem taşıyor. Satın alma departmanlarının yalnızca bir harcama birimi değil, doğrudan şirket karlılığını ve sürdürülebilirliğini etkileyen stratejik bir merkeze dönüştüğünü belirten Fursa Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yılmaz, “Tedarik zincirlerinde her geçen gün devasa bir veri hacmi oluşuyor. Farklı sistemlerin bir arada yönetilmeye çalışılması, doğru bilgiye zamanında ulaşmayı zorlaştırıyor. Solidra ile temel hedefimiz, bu karmaşık veri yükünü anlamlandırarak şirketlerin en doğru ticari kararları almasını sağlamaktır. Biz teknolojiyi sadece bir otomasyon aracı değil, saha deneyimimizi karar alma mekanizmalarıyla birleştiren bütünsel bir akıl olarak kurguladık” dedi.
Beş adımda bütüncül dönüşüm
Geleneksel satın alma süreçlerini birbirinden kopuk işlemler bütünü olmaktan çıkaran Solidra, 'Decision Intelligence' yaklaşımıyla tüm aşamaları birbirine bağlıyor. İş sürecini beş temel sütun üzerinde yeniden yapılandıran platform, ihtiyacın tanımlanmasından iş ortağının değerlendirilmesine, stratejinin belirlenmesinden sürecin yönetilmesine ve nihai aksiyonun alınmasına kadar geniş kapsamlı bir hizmet sunuyor.
Bu bütünsel yaklaşımın işletmelere kazandırdığı esnekliği vurgulayan Solidra Genel Müdürü Mehmet Demir, “Satın alma döngüsü, sadece teklif toplamak ya da fiyat pazarlığı yapmaktan ibaret değildir. İhtiyacın doğru tespit edilmesiyle başlayan bu yolculuk, stratejik bir analiz ve doğru iş ortaklığıyla taçlandırılmalıdır. Solidra, her karar anını bir sonraki adımla entegre ederek organizasyonların hata payını sıfıra indiriyor ve şeffaf bir operasyon kültürü inşa ediyor” diye konuştu.
Karar zekâsı sahaya iniyor
Platformun sunduğu yapay zekâ desteği, operasyonel yükü hafifletirken stratejik yönlendirmelerde bulunarak fark yaratıyor. Şartname yönetiminde çalışılan kategoriye en uygun taslak maddeleri saniyeler içinde oluşturan sistem, hazırlanan metinlerin kategori standartlarıyla uyumunu da otomatik olarak denetliyor. Müzakere süreçlerinde ise sadece teklifleri karşılaştırmakla kalmayıp, karşı tarafla yürütülecek stratejiye dair rehberlik sunuyor.
Yapay zekanın sağladığı bu stratejik derinliğe ilişkin değerlendirmede bulunan Solidra Yapay Zeka ve Veri Stratejileri Direktörü Canan Kaya ise "Geliştirdiğimiz algoritma altyapısı, veriyi sadece depolamakla kalmıyor, onu işleyerek karar vericilerin önüne eyleme dönüştürülebilir stratejiler koyuyor. Tedarikçi yönetiminde kullandığımız denetim skor kartları, Kraljic matrisi ve risk analiz modelleri sayesinde şirketler, olası tedarik krizlerini henüz gerçekleşmeden öngörme imkanına kavuşuyor" ifadelerini kullandı.
Platformun 5 temel aşaması
Satın alma operasyonlarını birbirinden bağımsız adımlar yerine bütüncül bir döngü olarak ele alan Solidra’nın 5 temel aşaması şu şekilde:
1 İhtiyacın tanımlanması: Kategoriye uygun şartname taslaklarının ve kriterlerin netleştirilmesi.
2 İş ortağı değerlendirmesi: Tedarikçi denetimleri, skor kartlar ve performans ölçümleri.
3 Strateji belirleme: Kraljic matrisi ve risk analizleri ile yol haritasının çizilmesi.
4 Süreç yönetimi: E-ihale, e-müzakere ve sözleşme süreçlerinin şeffaf yürütülmesi.
5Aksiyon ve analiz: Emtia takibi, harcama analizleri ve ticari kararların uygulanması.
Karar zekâsı nedir?
Karar zekâsı (Decision Intelligence), yapay zekâ ve veri analitiğini insan tecrübesiyle birleştiren yeni nesil bir yönetim disiplini olarak tanımlanıyor. Bu disiplinde satın alma süreçlerinde sadece rutin işleri otomatize etmekle kalmaz geçmiş verilerden, piyasa koşullarından ve risk parametrelerinden yola çıkarak stratejik karar anlarında yöneticilere rasyonel öneriler sunuluyor. Böylece işletmeler hem zamandan tasarruf eder hem de finansal kayıpların önüne geçiyor.