Akıl ile deneyim tek platformda buluştu

Küresel ticaretin kar­maşıklaşan labirent­lerinde, milyonlarca verinin arasında doğru kararı vermek artık yalnızca sezgilere bırakılamayacak kadar kritik bir hayatta kalma mücadelesi­ne dönüştü. Şirketlerin mali­yet baskısı, tedarik kırılmaları ve veri karmaşasıyla boğuştu­ğu bu yeni düzende, geleneksel satın alma yöntemleri miadını dolduruyor.

Fursa Grup’un sa­ha operasyonlarındaki onlarca yıllık birikiminden doğan yeni nesil dijital platform Solidra, iş dünyasına tam da bu noktada radikal bir ezber bozan olarak giriş yaptı. Yapay zekâyı insani tecrübenin yerine koymak ye­rine, onu insan aklını güçlen­diren stratejik bir katman ola­rak konumlandıran platform, şartnameden e-ihaleye, harca­ma analizinden risk yönetimi­ne kadar tüm süreçleri tek bir dijital çatıda topluyor.

Veri yükü karara dönüşüyor

Günümüz ticaret ekosiste­minde verinin büyüklüğü ka­dar, o verinin ne kadar hızlı ve doğru işlenebildiği de hayati önem taşıyor. Satın alma de­partmanlarının yalnızca bir harcama birimi değil, doğru­dan şirket karlılığını ve sür­dürülebilirliğini etkileyen stratejik bir merkeze dönüş­tüğünü belirten Fursa Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ah­met Yılmaz, “Tedarik zincir­lerinde her geçen gün deva­sa bir veri hacmi oluşuyor. Farklı sistemlerin bir arada yönetilmeye çalışılması, doğ­ru bilgiye zamanında ulaşma­yı zorlaştırıyor. Solidra ile te­mel hedefimiz, bu karmaşık veri yükünü anlamlandırarak şirketlerin en doğru ticari ka­rarları almasını sağlamaktır. Biz teknolojiyi sadece bir oto­masyon aracı değil, saha de­neyimimizi karar alma me­kanizmalarıyla birleştiren bütünsel bir akıl olarak kur­guladık” dedi.

Beş adımda bütüncül dönüşüm

Geleneksel satın alma sü­reçlerini birbirinden kopuk işlemler bütünü olmaktan çı­karan Solidra, 'Decision In­telligence' yaklaşımıyla tüm aşamaları birbirine bağlıyor. İş sürecini beş temel sütun üzerinde yeniden yapılandı­ran platform, ihtiyacın tanım­lanmasından iş ortağının de­ğerlendirilmesine, stratejinin belirlenmesinden sürecin yö­netilmesine ve nihai aksiyo­nun alınmasına kadar geniş kapsamlı bir hizmet sunuyor.

Bu bütünsel yaklaşımın işlet­melere kazandırdığı esnekli­ği vurgulayan Solidra Genel Müdürü Mehmet Demir, “Sa­tın alma döngüsü, sadece tek­lif toplamak ya da fiyat pazar­lığı yapmaktan ibaret değildir. İhtiyacın doğru tespit edil­mesiyle başlayan bu yolculuk, stratejik bir analiz ve doğru iş ortaklığıyla taçlandırılmalı­dır. Solidra, her karar anını bir sonraki adımla entegre ede­rek organizasyonların hata payını sıfıra indiriyor ve şef­faf bir operasyon kültürü inşa ediyor” diye konuştu.

Karar zekâsı sahaya iniyor

Platformun sunduğu yapay zekâ desteği, operasyonel yü­kü hafifletirken stratejik yön­lendirmelerde bulunarak fark yaratıyor. Şartname yöneti­minde çalışılan kategoriye en uygun taslak maddeleri sani­yeler içinde oluşturan sistem, hazırlanan metinlerin kate­gori standartlarıyla uyumunu da otomatik olarak denetliyor. Müzakere süreçlerinde ise sa­dece teklifleri karşılaştırmak­la kalmayıp, karşı tarafla yü­rütülecek stratejiye dair reh­berlik sunuyor.

Yapay zekanın sağladığı bu stratejik derin­liğe ilişkin değerlendirmede bulunan Solidra Yapay Zeka ve Veri Stratejileri Direktörü Canan Kaya ise "Geliştirdiği­miz algoritma altyapısı, veriyi sadece depolamakla kalmıyor, onu işleyerek karar vericile­rin önüne eyleme dönüştürü­lebilir stratejiler koyuyor. Te­darikçi yönetiminde kullan­dığımız denetim skor kartları, Kraljic matrisi ve risk analiz modelleri sayesinde şirketler, olası tedarik krizlerini henüz gerçekleşmeden öngörme im­kanına kavuşuyor" ifadelerini kullandı.

Platformun 5 temel aşaması

Satın alma operasyonlarını birbirinden bağımsız adımlar yerine bütüncül bir döngü olarak ele alan Solidra’nın 5 temel aşaması şu şekilde:

1 İhtiyacın tanımlanması: Kategoriye uygun şartname taslaklarının ve kriterlerin netleştirilmesi.

2 İş ortağı değerlendirmesi: Tedarikçi denetimleri, skor kartlar ve performans ölçümleri.

3 Strateji belirleme: Kraljic matrisi ve risk analizleri ile yol haritasının çizilmesi.

4 Süreç yönetimi: E-ihale, e-müzakere ve sözleşme süreçlerinin şeffaf yürütülmesi.

5Aksiyon ve analiz: Emtia takibi, harcama analizleri ve ticari kararların uygulanması.

Karar zekâsı nedir?

Karar zekâsı (Decision Intelligence), yapay zekâ ve veri analitiğini insan tecrübesiyle birleştiren yeni nesil bir yönetim disiplini olarak tanımlanıyor. Bu disiplinde satın alma süreçlerinde sadece rutin işleri otomatize etmekle kalmaz geçmiş verilerden, piyasa koşullarından ve risk parametrelerinden yola çıkarak stratejik karar anlarında yöneticilere rasyonel öneriler sunuluyor. Böylece işletmeler hem zamandan tasarruf eder hem de finansal kayıpların önüne geçiyor.