Akıllı platformla fiyatlar daha uygun olacak

Ali YILDIRIM

Çin tüm dünyada otomo­tiv sektöründe dengeleri değiştirdi. Devlet destek­leriyle birlikte düşük maliyetli üretim yapabilen Çinli üreticiler, bunu fiyatlara da yansıtınca Av­rupalı üreticiler açısından reka­bet gittikçe zorlaşmaya başladı. Kârlılık ve fiyat konusunda ma­kasın gittikçe daraldığı Avrupa’da B planına start verildi. Böylece sektör yeniden şekillendi. Bunu temel anlamda ilk harekete ge­çiren de Stellantis oldu.

Elekt­rikli araç platformları ve akıllı araç teknolojisi alanında önem­li adımlar atan şirket, hem ula­şılabilir modelleri hem de uzun menzilli araçları pazara sunma­yı hedefliyor. Geçen hafta Barse­lona’da gerçekleşen Citroen C4, C4 X ve C3 Aircross lansmanında sorularımızı cevaplayan Cit­roen Türkiye Genel Mü­dürü Bora Duran da bu konunun altını çizdi. Elektrikli otomobille­ri artık daha geniş kit­lelere ulaştıracaklarını ifade eden Duran, “Stel­lantis’in geliştirmiş ol­duğu akıllı platform sayesinde ulaşılabilir elektrikli otomobil­leri geniş kitlelerle buluşturmak mümkün oluyor. Yeni Citroen C3 Aircross da bunun en iyi örnekle­rinden biri” dedi.

3 model de yüzde 10 ÖTV ile gelecek

Stellantis’in yeni akıllı platfor­mundan 4 marka da yararlanı­yor. Bu platformlardan biri STLA Brain, yeni elektrik/elektronik ve yazılım mimarisi olarak tanım­lanıyor. Büyük pickup ve SUV modelleri için tasarladığı STLA Frame platformunu da yakın za­manda tanıtıldı. Bu platform, ba­taryalı elektrikli araçlarda (BEV) 800 kilometreye kadar menzil su­nuyor. Menzil artırıcı elektrikli araçlarda (REEV) ise 1100 kilo­metreye kadar menzil sağlıyor.

Tabi sadece Avrupa odaklı değil Türkiye ayağı için de önemli deği­şikliklerde bulunan Citroen, hem elektrikli hem de içten yanmalı modellerde minimum fiyat he­defi programını uyguluyor. Tür­kiye’ye gelecek olan C4, C4 X ve C3 Aircross (elektrikli) modelle­rinin fiyatı üzerine Bora Duran, “Hepsi yüzde 10’luk dilimde ola­cak” dedi. Yani fiyatlar bir deği­şim olmazsa 1.9 milyon liranın al­tında olacak.

Citroen Türkiye 4’üncü pazar

Citroen Türki­ye’nin global için ol­dukça önemli olduğuna değinen Bora Duran, en iyi 5 pazar ara­sında olduğunu vurguladı. Duran sözlerine şöyle devam etti: “Ge­çen sene hafif ticari ürün gamı­mızın tamamını yenilemiştik. Dolayısıyla 2025’te tüm model­leri yenilenmiş ve elektrifikas­yona daha fazla pay veren bir Cit­roen olacak.

Avrupa satışlarında 4’üncü ülke konumuna gelmiş ol­mamız, Türkiye olarak her yıl da­ha güçlendiğimizi gözler önüne seriyor. Türkiye pazarı artık belli bir satış temposuna ulaşmış du­rumda. Geçen yılın başında pa­zarın çok da iyi geçmeyeceği gibi genel bir kanı var iken biz iyim­ser tutumumuzu korumuş ve en az bir milyonluk bir pazar olaca­ğını öngörmüştük. Bu yıl da bu öngörümüzün paralelinde bir milyonun üzerinde bir pazar bekliyoruz.”

Yeni C3 Aircross mayısta Türkiye'de

Citroen’in tanıttığı bir diğer model de yeni C3 Aircross oldu. Yeni akıllı platformda şekillenen model, grubun ikinci üyesi olarak dikkat çekiyor. B-SUV segmentinde 7 kişilik seçeneği de sunan modelin Avrupa fiyatı da 24 bin euro seviyesinde. 4.4 metrelik uzunluğuyla araç, içerde iyi bir yaşam alanı sunarken üçüncü sıra koltuklar sadece çocuklara uygun. İlk kez C3 modelinde hibrit bir araç sunabilen marka aynı zamanda elektrikli versiyonuyla da Türkiye’de mayıs ayında yola çıkmayı hedefliyor.

136 beygir gücündeki 48V hibrit teknolojisine araç, güç-aktarma sistemi ve tamamen elektrikli olmak üzere iki farklı güç ünitesine sahip. Miller döngüsü ile çalışan motor, zeminin altında bulunan 48 V lityum-iyon batarya ile çalışan 21 kW/28 HP elektromotor ve e-DCT elektrikli çift kavramalı otomatik şanzımanla birleştiriliyor. Elektrikli versiyon, 300 km'nin üzerinde menzil vaadediyor. Elektrikli versiyon, 44 kWsa LFP (Lityum Demir Fosfat) batarya teknolojisi ile birlikte 83 kW/113 HP gücünde bir motora sahip. Araç 26 dakikada yüze 20'den yüzde 80'e şarj olabiliyor.

Tüketici hâlâ büyük bagaj istiyor

Fransız üretici Citroen’in kısa sürede en çok satan modellerinden biri haline gelen C4 X de C4 ile birlikte makyajlandı. Ufak dokunuşlarla otomobile hafif de teknoloji dopingi yapıldı. Araçla ilgili Bora Duran “Citroen C4 X segment olarak bir C sedan olsa da barındırmış olduğu özellikleri ile geniş bir müşteri kitlesine hitap ediyor. Geniş iç ve bagaj hacminin yanı sıra SUV kodlarını da barındırıyor olması ama aynı zamanda da sportiflikten ödün vermeyen tasarımı ortaya çok verimli ve beğeni kazanan bir paket çıkartıyor. Müşteri gözünden bakıldığında tercih sebebi olan tüm bu özellikler bu modeli ön plana çıkartıyor” dedi. Makyajlı C4 ve C4 X bu ay yola çıkacak. Yeni C4 380 litrelik bir bagaj hacmi sunarken, C4 X 510 litrelik hacime sahip.

Sadece 48v hibrit ve elektrikli motorla bu ay geliyor

C4 tasarım ve motor seçenekleriyle öne çıkarken, C4 X buna ek olarak ekstra bagaj hacmi de sunuyor. Her iki modelde de 1.2 PureTech 130 EAT8 motorun yanı sıra 400 kilometrenin üzerinde menzil sunan elektrikli ünite de yer alacak. C4’de fazladan 48v hibrit seçenek de yer alacak.