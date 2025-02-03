Akıllı platformla fiyatlar daha uygun olacak
Otomotiv sektörü tüm dünyada zor bir dönemden geçiyor. Artan maliyetler ve Çin kârlılıkları zorluyor. Citroen Türkiye Genel Müdürü Duran, “Stellantis’in geliştirmiş olduğu akıllı platform sayesinde ulaşılabilir elektrikli otomobilleri geniş kitlelere ulaştıracağız. Yeni C3 Aircross da bunlardan biri” dedi
Ali YILDIRIM
Çin tüm dünyada otomotiv sektöründe dengeleri değiştirdi. Devlet destekleriyle birlikte düşük maliyetli üretim yapabilen Çinli üreticiler, bunu fiyatlara da yansıtınca Avrupalı üreticiler açısından rekabet gittikçe zorlaşmaya başladı. Kârlılık ve fiyat konusunda makasın gittikçe daraldığı Avrupa’da B planına start verildi. Böylece sektör yeniden şekillendi. Bunu temel anlamda ilk harekete geçiren de Stellantis oldu.
Elektrikli araç platformları ve akıllı araç teknolojisi alanında önemli adımlar atan şirket, hem ulaşılabilir modelleri hem de uzun menzilli araçları pazara sunmayı hedefliyor. Geçen hafta Barselona’da gerçekleşen Citroen C4, C4 X ve C3 Aircross lansmanında sorularımızı cevaplayan Citroen Türkiye Genel Müdürü Bora Duran da bu konunun altını çizdi. Elektrikli otomobilleri artık daha geniş kitlelere ulaştıracaklarını ifade eden Duran, “Stellantis’in geliştirmiş olduğu akıllı platform sayesinde ulaşılabilir elektrikli otomobilleri geniş kitlelerle buluşturmak mümkün oluyor. Yeni Citroen C3 Aircross da bunun en iyi örneklerinden biri” dedi.
3 model de yüzde 10 ÖTV ile gelecek
Stellantis’in yeni akıllı platformundan 4 marka da yararlanıyor. Bu platformlardan biri STLA Brain, yeni elektrik/elektronik ve yazılım mimarisi olarak tanımlanıyor. Büyük pickup ve SUV modelleri için tasarladığı STLA Frame platformunu da yakın zamanda tanıtıldı. Bu platform, bataryalı elektrikli araçlarda (BEV) 800 kilometreye kadar menzil sunuyor. Menzil artırıcı elektrikli araçlarda (REEV) ise 1100 kilometreye kadar menzil sağlıyor.
Tabi sadece Avrupa odaklı değil Türkiye ayağı için de önemli değişikliklerde bulunan Citroen, hem elektrikli hem de içten yanmalı modellerde minimum fiyat hedefi programını uyguluyor. Türkiye’ye gelecek olan C4, C4 X ve C3 Aircross (elektrikli) modellerinin fiyatı üzerine Bora Duran, “Hepsi yüzde 10’luk dilimde olacak” dedi. Yani fiyatlar bir değişim olmazsa 1.9 milyon liranın altında olacak.
Citroen Türkiye 4’üncü pazar
Citroen Türkiye’nin global için oldukça önemli olduğuna değinen Bora Duran, en iyi 5 pazar arasında olduğunu vurguladı. Duran sözlerine şöyle devam etti: “Geçen sene hafif ticari ürün gamımızın tamamını yenilemiştik. Dolayısıyla 2025’te tüm modelleri yenilenmiş ve elektrifikasyona daha fazla pay veren bir Citroen olacak.
Avrupa satışlarında 4’üncü ülke konumuna gelmiş olmamız, Türkiye olarak her yıl daha güçlendiğimizi gözler önüne seriyor. Türkiye pazarı artık belli bir satış temposuna ulaşmış durumda. Geçen yılın başında pazarın çok da iyi geçmeyeceği gibi genel bir kanı var iken biz iyimser tutumumuzu korumuş ve en az bir milyonluk bir pazar olacağını öngörmüştük. Bu yıl da bu öngörümüzün paralelinde bir milyonun üzerinde bir pazar bekliyoruz.”
Yeni C3 Aircross mayısta Türkiye'de
Citroen’in tanıttığı bir diğer model de yeni C3 Aircross oldu. Yeni akıllı platformda şekillenen model, grubun ikinci üyesi olarak dikkat çekiyor. B-SUV segmentinde 7 kişilik seçeneği de sunan modelin Avrupa fiyatı da 24 bin euro seviyesinde. 4.4 metrelik uzunluğuyla araç, içerde iyi bir yaşam alanı sunarken üçüncü sıra koltuklar sadece çocuklara uygun. İlk kez C3 modelinde hibrit bir araç sunabilen marka aynı zamanda elektrikli versiyonuyla da Türkiye’de mayıs ayında yola çıkmayı hedefliyor.
136 beygir gücündeki 48V hibrit teknolojisine araç, güç-aktarma sistemi ve tamamen elektrikli olmak üzere iki farklı güç ünitesine sahip. Miller döngüsü ile çalışan motor, zeminin altında bulunan 48 V lityum-iyon batarya ile çalışan 21 kW/28 HP elektromotor ve e-DCT elektrikli çift kavramalı otomatik şanzımanla birleştiriliyor. Elektrikli versiyon, 300 km'nin üzerinde menzil vaadediyor. Elektrikli versiyon, 44 kWsa LFP (Lityum Demir Fosfat) batarya teknolojisi ile birlikte 83 kW/113 HP gücünde bir motora sahip. Araç 26 dakikada yüze 20'den yüzde 80'e şarj olabiliyor.
Tüketici hâlâ büyük bagaj istiyor
Fransız üretici Citroen’in kısa sürede en çok satan modellerinden biri haline gelen C4 X de C4 ile birlikte makyajlandı. Ufak dokunuşlarla otomobile hafif de teknoloji dopingi yapıldı. Araçla ilgili Bora Duran “Citroen C4 X segment olarak bir C sedan olsa da barındırmış olduğu özellikleri ile geniş bir müşteri kitlesine hitap ediyor. Geniş iç ve bagaj hacminin yanı sıra SUV kodlarını da barındırıyor olması ama aynı zamanda da sportiflikten ödün vermeyen tasarımı ortaya çok verimli ve beğeni kazanan bir paket çıkartıyor. Müşteri gözünden bakıldığında tercih sebebi olan tüm bu özellikler bu modeli ön plana çıkartıyor” dedi. Makyajlı C4 ve C4 X bu ay yola çıkacak. Yeni C4 380 litrelik bir bagaj hacmi sunarken, C4 X 510 litrelik hacime sahip.
Sadece 48v hibrit ve elektrikli motorla bu ay geliyor
C4 tasarım ve motor seçenekleriyle öne çıkarken, C4 X buna ek olarak ekstra bagaj hacmi de sunuyor. Her iki modelde de 1.2 PureTech 130 EAT8 motorun yanı sıra 400 kilometrenin üzerinde menzil sunan elektrikli ünite de yer alacak. C4’de fazladan 48v hibrit seçenek de yer alacak.