‘Akıllı ürünün değer üretmesi gerekiyor’

TESİD (Türk Elektronik Sanayicileri Derneği) Sohbetleri’nin beşinci etkinliğine Arçelik Üretim ve Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nihat Bayız katıldı. ‘Akıllı Evler’ konulu etkinlikte konuşan Nihat Bayız, teknoloji şirketlerinin yalnızca bugünün değil, geleceğin istek ve ihtiyaçlarını anlayıp ona göre yatırım yapması gerektiğini söyledi. Müşteriyi dinlemenin yeterli olmadığını savunan Bayız, “Müşterinin bile bilmediği bir ihtiyacına çözüm geliştirebilmek gerekiyor. Ürünler sadece internete bağlanarak akıllı olmuyor. Tüketiciye bir çözümle cevap vermesi, değer üretmesi gerekiyor” dedi.

‘Ev’deki cihazlar akıllandı

Yönetim Kurulu Başkanımız Hakan Güldağ moderatörlüğünde gerçekleşen etkinliğin açılış konuşmasını TESİD Başkanı Yaman Tunaoğlu yaptı. Tunaoğlu, Türk elektronik sanayinin tarihine bakmak için Arçelik’in tarihine bakmak gerektiğine dikkat çekerek, “Türkiye’nin nadir cari fazla veren sektörlerinin en büyüklerinden biri olan Arçelik, ‘ Akıllı Evler’ sohbetimizde konuğumuz oldu. Teknolojik gelişim evlerimize girdi, evimizdeki cihazları daha akıllı hale getirdi. Enerji ve su tasarrufu sağlayarak ekosisteme katkı da sağlanıyor” diye konuştu.

‘HomeWhiz’i geliştireceğiz’

Akıllı ürünlerin yalnızca internete bağlanan bir cihaz olmasının yeterli olmadığını vurgulayan Nihat Bayız, şunları anlattı: “Bir değeri müşteriye otonom olarak sunması gerekir. Çoklu karar verebilmesi ya da değer önerisinde bulunması gerekiyor. Akıllı ürünlerin de çeşitli seviyeleri var. Müşteri ile iletişim içinde olması gerekiyor. Buzdolabından beklediğimiz yiyecekleri sağlıklı şekilde koruması ama bunu yaparken sizinle konuşabilir. Örneğin biraz daha beklerse bozulacak bir eti size hatırlatabilir. Değer yaratır. Bu dönüşüm başladı. Bu tip ürünlerin senkronizasyon içinde çalıştığı, insana zaman kazandıran ev ise akıllı ev oluyor. Şu anda güvenlikle ilgili katmanları var, yaşlı bakımı, enerji tasarrufu katmanları var, bunlar gelişiyor. Kendimizin de akıllı ev teknolojileri platformu HomeWhiz’i var. Onda geliştirme yapıyor olacağız.” Arçelik olarak güçlü bir çeyrek geçirdiklerini ifade eden Bayız, “Global yaşanan çip sorunundan, tedarik zincirindeki aksamadan çok etkilenmedik. 130 ülkenin üzerinde servis ve ürün sağlıyoruz, 35 ülkede kendi şirketimiz var” diye konuştu.