Akkök Holding CEO’su Durusoy: Kur kısa vadeli çözüm esas enflasyonu çözelim
Akkök Holding, yerlileşme ve stratejik yatırımlarına hız verdi. Yüksek katma değerli ürünlerle ihracatını artırmayı ve sanayide tam entegrasyon sağlamayı amaçlayan holding, teknolojide yerlileşme, ihracat gücünü artırma ve pazar payı genişletme stratejileriyle 2025’i dönüştürücü bir yıl olarak konumladı. Bu yıl için planlanan yatırım tutarı da 500 milyon dolardan fazla.
Ece CEYHUN
Akkök Holding 2025 yılında yüksek teknolojili ürünlerde, yerlileşme payını artırarak ve verimliliğe odaklanarak büyüyecek. 2024 -2025 yılı projeksiyonlarını yaparken söz konusu dönemin zor geçeceğini öngörerek hazırlık yapan holding, faaliyet gösterdiği her alanda yüksek katma değerli çözümlere yöneldi.
Dün düzenlenen basın toplantısında 2024 ve 2025 yılını değerlendirerek başlayan Akkök Holding CEO’su İhsan Gökşin Durusoy, iş dünyasının düşük kur seviyesinden şikayet ettiğine işaret ederek “Biz biraz farklı düşünüyoruz” dedi ve şu değerlendirmeyi yaptı: “Çok kısa vadede kur yükseldiği zaman evet ihracatçı olarak rahatlayacağız. Sanayici olarak rahatlayacağız.
Çünkü Türk lirasına bağlı maliyetlerin artmasıyla kar marjları çok düştü. Argümanlar tabii ki doğru ama bence çok kısa vadeli bir çözüm. Kurun artması çok hızlı olarak enflasyona yansıyacak. Bir kısır döngü gidecek. Türkiye’deki en büyük problem enflasyon. Bütün dünyadaki ekonomilerin en büyük düşmanı enflasyon. Enflasyonu düşürmek için belli bir süre bu sıkıntılara katlanmamız gerekiyorsa, enflasyon kalıcı olarak düşecekse biz de sanayici olarak destek olmalıyız.”
3-5 aylık bir rahatlama getirir
Bir kur artışının kısa vadeli çözüm olacağının altını çizen Durusoy, “Bu zorlu şartlar altında gemiyi yüzdürmemiz gerekiyor” tespitini yaptı. Gökşin Durusoy, enflasyonla mücadeleye mutlaka devam edilmesi gerektiğini anlattı. Kurdaki artışın 3-5 aylık bir rahatlama getireceğini ama daha kalıcı çözümlerle ilerlenmesi gerektiğinin altını çizen Akkök CEO’su Durusoy, bunun yolunun da enflasyonda kalıcı düşüşü sağlamak olduğunu vurguladı.
Durusoy, “Sıkıntıya katlanacağız. Ben de çok isterim yüzde 10 ile yüzde 15 ile kredi bulabilelim. Çünkü çok yoğun yatırım yapıyoruz. Bu yatırımları düşük kredi maliyetleriyle yapsak bizim için çok daha karlı. Ama katlanmamız gerekiyor. Maalesef o bedelleri, o geçmiş dönemin rahatlığını şimdi ödeyeceğiz” dedi.
2024 yılını zor bir yıl olarak tanımlayan İhsan Gökşin Durusoy, buna ek olarak 2025 yılında hem Türkiye’de hem dünyada belirsizliklerin arttığına da değindi. Bu dönemde “iyi sonuç” almanın yolunun da “verimlilikten” geçtiğini anlatan Durusoy, 2025 yılında toplam 500 milyon doların üzerinde yatırım yapmayı planladıklarını, yıl sonunda yaklaşık 4.5 milyar dolar ciro ve 832 milyon dolar ihracat hedeflediklerini kaydetti. Holding verimliliği arttırmaya, stratejik satın alma, yatırım ve ürün geliştirmeye odaklandığı bu dönemde 2 noktada da iş modelinde değişiklik yapmış. Sanayi tesislerinin bulunduğu Yalova’da Kimya ve İleri Malzemeler Grup Başkanlığı kuran holding, yapay zekayı da Ar-Ge sürecinin içine alarak bu süreçleri nasıl hızlandırırız diye çalışmaya başlamış.
Özel elyaf üretimi ve epoksi tesisi
Holdingin stratejik yatırımlarını anlatırken Durusoy, Aksa Akrilik’in ürettiği ve savunma ve otomotiv gibi kritik sektörlerde kullanılan özel bir elyaf ile Akkim Kimya’nın ilk yerli epoksi reçine üretim tesisine değinerek kimya ve ileri malzemeler alanında Türkiye’nin ihracat kapasitesini artıracak ve dışa bağımlılığı azaltacak stratejik üretimlere odaklandıklarını belirtti.
Durusoy, “Ar-Ge çalışmalarımızın somut çıktılarından biri olan Aksa Akrilik’in UHMWPE (ultra yüksek moleküler ağırlıklı polietilen) elyaf üretimi, bu yıl devreye alınacak Mithra yatırımıyla 350 ton/ yıl kapasiteye sahip olacak ve kademeli olarak genişleyerek, yıllık 500 ton kapasiteye ulaşacak. 20 milyon dolara mal olacak bu yatırım, savunma, otomotiv ve teknik tekstil gibi kritik sektörlerde dışa bağımlılığın azaltılması açısından büyük önem taşıyor” dedi.
Aynı doğrultuda, Akkim Kimya’nın da 150 milyon euro yatırımla Türkiye’nin ilk yerli epoksi reçine üretim tesisini kurduğunu aktaran Durusoy, “2025’te ilk fazı devreye alınacak olan bu tesis, tamamlandığında yıllık 150-200 milyon dolarlık ithalatın önüne geçecek ve cari açığın azaltılmasına katkı sunacak” ifadelerini kullandı.
DowAksa’nın tamamını alıyor
Holding, ortağı Dow’un global stratejisinin de uymasıyla DowAksa’da bir satın alma için çalışmalar yürütüyor. Durusoy, Aksa Akrilik’in, haziran ayında DowAksa Advanced Composites Holdings B.V.’deki Dow Europe Holding B.V.’ye ait yüzde 50’lik payı devralmak üzere hisse devir sözleşmesi imzaladığını hatırlatarak, “125 milyon ABD doları karşılığında gerçekleşecek bu işlemle birlikte, Aksa Akrilik 2012’den bu yana yüzde 50-50 ortak olduğu DowAksa’nın tamamına sahip olacak. Sürecin, gerekli izinlerin alınması ve kapanış şartlarının tamamlanmasıyla birlikte 2025’in üçüncü çeyreğinde sonuçlanmasını bekliyoruz” dedi. Durusoy, bu satın almanın Aksa Akrilik’i yalnızca akrilik elyafta değil, karbon elyaf gibi ileri malzeme çözümlerinde de küresel oyuncu konumuna taşıyacağını vurguladı.
Stratejik sektörlere, stratejik adımlar
İleri malzeme alanındaki diğer satın alma işlemi Aksa Akrilik’in geçtiğimiz dönemde Epsilon Kompozit’te kalan yüzde 54’lük payı satın alması işlemiydi. Bu satın almayla şirketin tamamı Akkök Holding bünyesine dahil edildi.
“22,3 milyon dolarlık bu satın alma, ileri malzeme odaklı büyüme stratejimizin önemli bir adımıydı” diyen Durusoy, “Epsilon, DowAksa ve Akkim’in ortak geliştirdiği hidrojen depolama tankı projesi, hem otomotiv sektörüne yenilikçi çözümler sunmayı hem de havacılıkta hidrojenin kullanımına katkı sağlamayı hedefliyor. Yüzde 90’ın üzerinde yerlilik oranına sahip olacak bu tankın ilk deneme üretimlerini, 2025’in son çeyreğinde pilot tesisimizde gerçekleştirmeyi planlıyoruz” şeklinde konuştu.
Durusoy, şunları söyledi: “Akkim Kimya, Aksa Akrilik, Epsilon Kompozit ve DowAksa’nın sinerjisiyle oluşturduğumuz entegre üretim yapısı sayesinde, rüzgâr enerjisi, havacılık ve savunma sanayii gibi stratejik sektörlere yüksek katma değerli çözümler sunmayı hedefliyoruz. Bu yapı, Akkök Holding çatısı altında Türkiye’nin üretim gücünü ileri teknolojiyle buluşturan, dışa bağımlılığı azaltan ve küresel ölçekte rekabet avantajı yaratan güçlü bir sanayi altyapısını temsil ediyor.” Holding gayrimenkul tarafında yeni proje AVM’lerde yüzde 90’dan fazla doluluk yakaladıklarını söyledi.
Enerjide büyüme sürüyor, Yunanistan hedefte
Enerji tarafında Akenerji’nin 2024 yılında 25 milyar TL ciro ve 1,9 milyar TL FAVÖK elde ettiği bilgisini paylaşan Durusoy, “Geçtiğimiz yıl kurulan Aken Europe BV şirketi üzerinden Yunanistan’da elektrik ticaret lisansı alımı için çalışmalarımız devam ediyor” dedi.
Torunlar Grubu ortaklığıyla yeniden yapılandırılan Akcez’in ise bu yıl itibarıyla yeni bir yatırım dönemine geçtiğini aktaran Durusoy, enerji dağıtım şirketi SEDAŞ’ın faaliyet bölgesinde 3,5 milyar TL’yi aşan yatırımla elektrik altyapısını modernize ettiğini vurguladı.
Afrika saç örgüsünde Türkiye imzası
Son yıllarda dünyanın her yerinde popüler olan “Afrika örgüsü” saç modeli, Afrika’da toplumdan topluma farklılık gösteriyor. Bu saç modelinin Türkiye’yi ilgilendiren bölümü ise örgüde kullanılan sentetik saç elyaflarının üretiminin Türkiye’den gitmesi. Saç içlerine sentetik saç eklenerek yapılan örgüdeki sentetik saç malzemesini Akkök Holding iştiraklerinden Aksa Akrilik üretiyor. Durusoy “2015 yılından bu yana üretilen ve sentetik saç kategorisine giren akrilik saç elyafı, saç örgüsünde kullanılıyor. Hafifliği ve parlaklığı ile rakiplerinden ayrışan bu ürün, özellikle Afrika ve Kuzey Amerika gibi büyük tüketim pazarlarında yoğun talep görüyor. Bu alanda globalde yaklaşık 50 bin tonluk bir pazar var ve biz bugün yaklaşık 10 bin ton üretimle bu pazarın yüzde 20’sine hitap ediyoruz. Afrika, bu ürünümüzün en hızlı büyüyen pazarı konumunda. Hedefimiz, önümüzdeki beş yıl içinde üretimimizi iki katına çıkararak 20 bin ton seviyelerine ulaşmak” dedi.
Akkök Next ile teknolojiye yatırım
Akkök Holding’in teknoloji odaklı büyüme stratejisinin önemli ayaklarından biri olan Akkök Next, malzeme teknolojilerine odaklanan ilk derin teknoloji fonu 212 NexT’in anchor yatırımcısı konumunda bulunuyor. Akkök Holding CEO’su İhsan Gökşin Durusoy, 212 NexT Fonu aracılığıyla Almanya merkezli ExoMatter ve FibreCoat gibi yenilikçi girişimlere yatırım yapıldığını belirtti. “Malzeme teknolojilerinde küresel dönüşüme öncülük etmeyi hedefliyor, yüksek teknoloji içeren girişimlere desteğimizi kararlılıkla sürdürüyoruz” diyen Durusoy, bu alandaki yatırımların yalnızca finansal değil, aynı zamanda stratejik ve bilgi birikimini artırıcı etkiler taşıdığını vurguladı.