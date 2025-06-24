Ece CEYHUN

Akkök Holding 2025 yı­lında yüksek teknolo­jili ürünlerde, yerlileş­me payını artırarak ve verim­liliğe odaklanarak büyüyecek. 2024 -2025 yılı projeksiyon­larını yaparken söz konusu dönemin zor geçeceğini öngö­rerek hazırlık yapan holding, faaliyet gösterdiği her alanda yüksek katma değerli çözüm­lere yöneldi.

Dün düzenle­nen basın toplantısında 2024 ve 2025 yılını değerlendire­rek başlayan Akkök Holding CEO’su İhsan Gökşin Duru­soy, iş dünyasının düşük kur seviyesinden şikayet ettiğine işaret ederek “Biz biraz fark­lı düşünüyoruz” dedi ve şu de­ğerlendirmeyi yaptı: “Çok kısa vadede kur yükseldiği zaman evet ihracatçı olarak rahatla­yacağız. Sanayici olarak rahat­layacağız.

Çünkü Türk lirasına bağlı maliyetlerin artmasıy­la kar marjları çok düştü. Ar­gümanlar tabii ki doğru ama bence çok kısa vadeli bir çö­züm. Kurun artması çok hızlı olarak enflasyona yansıyacak. Bir kısır döngü gidecek. Türki­ye’deki en büyük problem enf­lasyon. Bütün dünyadaki eko­nomilerin en büyük düşmanı enflasyon. Enflasyonu düşür­mek için belli bir süre bu sıkın­tılara katlanmamız gerekiyor­sa, enflasyon kalıcı olarak dü­şecekse biz de sanayici olarak destek olmalıyız.”

3-5 aylık bir rahatlama getirir

Bir kur artışının kısa vade­li çözüm olacağının altını çi­zen Durusoy, “Bu zorlu şart­lar altında gemiyi yüzdürme­miz gerekiyor” tespitini yaptı. Gökşin Durusoy, enflasyonla mücadeleye mutlaka devam edilmesi gerektiğini anlattı. Kurdaki artışın 3-5 aylık bir rahatlama getireceğini ama daha kalıcı çözümlerle iler­lenmesi gerektiğinin altını çi­zen Akkök CEO’su Durusoy, bunun yolunun da enflasyon­da kalıcı düşüşü sağlamak ol­duğunu vurguladı.

Durusoy, “Sıkıntıya katlanacağız. Ben de çok isterim yüzde 10 ile yüzde 15 ile kredi bulabilelim. Çünkü çok yoğun yatırım ya­pıyoruz. Bu yatırımları düşük kredi maliyetleriyle yapsak bizim için çok daha karlı. Ama katlanmamız gerekiyor. Maa­lesef o bedelleri, o geçmiş dö­nemin rahatlığını şimdi öde­yeceğiz” dedi.

2024 yılını zor bir yıl ola­rak tanımlayan İhsan Gökşin Durusoy, buna ek olarak 2025 yılında hem Türkiye’de hem dünyada belirsizliklerin art­tığına da değindi. Bu dönem­de “iyi sonuç” almanın yolu­nun da “verimlilikten” geçti­ğini anlatan Durusoy, 2025 yılında toplam 500 milyon doların üzerinde yatırım yap­mayı planladıklarını, yıl so­nunda yaklaşık 4.5 milyar do­lar ciro ve 832 milyon dolar ihracat hedeflediklerini kay­detti. Holding verimliliği art­tırmaya, stratejik satın alma, yatırım ve ürün geliştirme­ye odaklandığı bu dönemde 2 noktada da iş modelinde de­ğişiklik yapmış. Sanayi tesis­lerinin bulunduğu Yalova’da Kimya ve İleri Malzemeler Grup Başkanlığı kuran hol­ding, yapay zekayı da Ar-Ge sürecinin içine alarak bu sü­reçleri nasıl hızlandırırız di­ye çalışmaya başlamış.

Özel elyaf üretimi ve epoksi tesisi

Holdingin stratejik yatı­rımlarını anlatırken Durusoy, Aksa Akrilik’in ürettiği ve sa­vunma ve otomotiv gibi kritik sektörlerde kullanılan özel bir elyaf ile Akkim Kimya’nın ilk yerli epoksi reçine üretim te­sisine değinerek kimya ve ileri malzemeler alanında Tür­kiye’nin ihracat kapasitesi­ni artıracak ve dışa bağımlılığı azaltacak stratejik üretimlere odaklandıklarını belirtti.

Du­rusoy, “Ar-Ge çalışmalarımı­zın somut çıktılarından biri olan Aksa Akrilik’in UHMW­PE (ultra yüksek moleküler ağırlıklı polietilen) elyaf üre­timi, bu yıl devreye alınacak Mithra yatırımıyla 350 ton/ yıl kapasiteye sahip olacak ve kademeli olarak genişleyerek, yıllık 500 ton kapasiteye ula­şacak. 20 milyon dolara mal olacak bu yatırım, savunma, otomotiv ve teknik tekstil gi­bi kritik sektörlerde dışa ba­ğımlılığın azaltılması açısın­dan büyük önem taşıyor” dedi.

Aynı doğrultuda, Akkim Kimya’nın da 150 milyon euro yatırımla Türkiye’nin ilk yerli epoksi reçine üretim tesisini kurduğunu aktaran Durusoy, “2025’te ilk fazı devreye alına­cak olan bu tesis, tamamlan­dığında yıllık 150-200 milyon dolarlık ithalatın önüne geçe­cek ve cari açığın azaltılması­na katkı sunacak” ifadelerini kullandı.

DowAksa’nın tamamını alıyor

Holding, ortağı Dow’un glo­bal stratejisinin de uymasıy­la DowAksa’da bir satın alma için çalışmalar yürütüyor. Du­rusoy, Aksa Akrilik’in, haziran ayında DowAksa Advanced Composites Holdings B.V.’de­ki Dow Europe Holding B.V.’ye ait yüzde 50’lik payı devral­mak üzere hisse devir sözleş­mesi imzaladığını hatırlata­rak, “125 milyon ABD doları karşılığında gerçekleşecek bu işlemle birlikte, Aksa Ak­rilik 2012’den bu yana yüzde 50-50 ortak olduğu DowAk­sa’nın tamamına sahip ola­cak. Sürecin, gerekli izinlerin alınması ve kapanış şartları­nın tamamlanmasıyla birlik­te 2025’in üçüncü çeyreğinde sonuçlanmasını bekliyoruz” dedi. Durusoy, bu satın alma­nın Aksa Akrilik’i yalnızca ak­rilik elyafta değil, karbon elyaf gibi ileri malzeme çözümle­rinde de küresel oyuncu konu­muna taşıyacağını vurguladı.

Stratejik sektörlere, stratejik adımlar

İleri malzeme alanındaki diğer satın alma işlemi Aksa Akrilik’in geçtiğimiz dönem­de Epsilon Kompozit’te kalan yüzde 54’lük payı satın alma­sı işlemiydi. Bu satın almayla şirketin tamamı Akkök Hol­ding bünyesine dahil edildi.

“22,3 milyon dolarlık bu sa­tın alma, ileri malzeme odaklı büyüme stratejimizin önem­li bir adımıydı” diyen Duru­soy, “Epsilon, DowAksa ve Ak­kim’in ortak geliştirdiği hid­rojen depolama tankı projesi, hem otomotiv sektörüne ye­nilikçi çözümler sunmayı hem de havacılıkta hidrojenin kullanımına katkı sağlamayı hedefliyor. Yüzde 90’ın üze­rinde yerlilik oranına sahip olacak bu tankın ilk deneme üretimlerini, 2025’in son çey­reğinde pilot tesisimizde ger­çekleştirmeyi planlıyoruz” şeklinde konuştu.

Durusoy, şunları söyledi: “Akkim Kimya, Aksa Akrilik, Epsilon Kompozit ve DowAk­sa’nın sinerjisiyle oluşturdu­ğumuz entegre üretim yapı­sı sayesinde, rüzgâr enerjisi, havacılık ve savunma sanayii gibi stratejik sektörlere yük­sek katma değerli çözümler sunmayı hedefliyoruz. Bu ya­pı, Akkök Holding çatısı altın­da Türkiye’nin üretim gücünü ileri teknolojiyle buluşturan, dışa bağımlılığı azaltan ve kü­resel ölçekte rekabet avantajı yaratan güçlü bir sanayi altya­pısını temsil ediyor.” Holding gayrimenkul tara­fında yeni proje AVM’lerde yüzde 90’dan fazla doluluk ya­kaladıklarını söyledi.

Enerjide büyüme sürüyor, Yunanistan hedefte

Enerji tarafında Akener­ji’nin 2024 yılında 25 mil­yar TL ciro ve 1,9 milyar TL FAVÖK elde ettiği bilgisini paylaşan Durusoy, “Geçtiği­miz yıl kurulan Aken Europe BV şirketi üzerinden Yuna­nistan’da elektrik ticaret li­sansı alımı için çalışmaları­mız devam ediyor” dedi.

Torunlar Grubu ortaklığıy­la yeniden yapılandırılan Ak­cez’in ise bu yıl itibarıyla yeni bir yatırım dönemine geçti­ğini aktaran Durusoy, enerji dağıtım şirketi SEDAŞ’ın fa­aliyet bölgesinde 3,5 milyar TL’yi aşan yatırımla elektrik altyapısını modernize ettiği­ni vurguladı.

Afrika saç örgüsünde Türkiye imzası

Son yıllarda dünyanın her yerinde popüler olan “Afrika örgüsü” saç modeli, Afrika’da toplumdan topluma farklılık gösteriyor. Bu saç modelinin Türkiye’yi ilgilendiren bölümü ise örgüde kullanılan sentetik saç elyaflarının üretiminin Türkiye’den gitmesi. Saç içlerine sentetik saç eklenerek yapılan örgüdeki sentetik saç malzemesini Akkök Holding iştiraklerinden Aksa Akrilik üretiyor. Durusoy “2015 yılından bu yana üretilen ve sentetik saç kategorisine giren akrilik saç elyafı, saç örgüsünde kullanılıyor. Hafifliği ve parlaklığı ile rakiplerinden ayrışan bu ürün, özellikle Afrika ve Kuzey Amerika gibi büyük tüketim pazarlarında yoğun talep görüyor. Bu alanda globalde yaklaşık 50 bin tonluk bir pazar var ve biz bugün yaklaşık 10 bin ton üretimle bu pazarın yüzde 20’sine hitap ediyoruz. Afrika, bu ürünümüzün en hızlı büyüyen pazarı konumunda. Hedefimiz, önümüzdeki beş yıl içinde üretimimizi iki katına çıkararak 20 bin ton seviyelerine ulaşmak” dedi.

Akkök Next ile teknolojiye yatırım

Akkök Holding’in teknoloji odaklı büyüme stratejisinin önemli ayaklarından biri olan Akkök Next, malzeme teknolojilerine odaklanan ilk derin teknoloji fonu 212 NexT’in anchor yatırımcısı konumunda bulunuyor. Akkök Holding CEO’su İhsan Gökşin Durusoy, 212 NexT Fonu aracılığıyla Almanya merkezli ExoMatter ve FibreCoat gibi yenilikçi girişimlere yatırım yapıldığını belirtti. “Malzeme teknolojilerinde küresel dönüşüme öncülük etmeyi hedefliyor, yüksek teknoloji içeren girişimlere desteğimizi kararlılıkla sürdürüyoruz” diyen Durusoy, bu alandaki yatırımların yalnızca finansal değil, aynı zamanda stratejik ve bilgi birikimini artırıcı etkiler taşıdığını vurguladı.