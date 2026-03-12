AKMİB Başkanı Saadettin Çağan: Piyasalardaki dalgalanma ihracatçıyı zorluyor
AKMİB Başkanı Saadettin Çağan, enerji ve hammadde piyasalarındaki oynaklığın üretim maliyetlerini artırarak ihracatçıların planlama ve rekabet gücünü zorladığını söyledi. Birlik şubatta 361,7 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirirken Fas ve Singapur en hızlı büyüyen pazarlar oldu.
Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AKMİB) Başkanı Saadettin Çağan, şubat ayında Türkiye’ye 361,7 milyon dolar kazandırdıklarını açıkladı. AKMİB’in şubat ayı ihracat performansında geçen yılın aynı ayına kıyasla negatif bir tablo ortaya çıktığını belirten Başkan Saadettin Çağan, küresel ölçekte artan jeopolitik gerilimler ve devam eden savaşların emtia piyasalarında ciddi dalgalanmalara yol açtığını söyledi.
Hammaddeki artış finansman ihtiyacı yaratıyor
Sektörün üretim yapısında enerji ve petrokimya girdilerinin kritik bir yer tuttuğuna dikkat çeken Başkan Çağan, emtia fiyatlarında yaşanan hızlı ve öngörülemez hareketlerin ihracatçıların planlama süreçlerini zorlaştırdığını ifade etti. Başkan Çağan, “Son dönemde emtia fiyatlarında çok ciddi oynamalar oluştu. Özellikle enerji ve hammadde piyasalarında yaşanan dalgalanmalar üretim maliyetlerinden lojistik süreçlere kadar pek çok alanı doğrudan etkiliyor. Hammadde fiyatlarındaki yükseliş, firmaların işletme sermayesi ihtiyacını artırarak finansman gereksinimini büyütüyor. Bu tür belirsizlikler ihracatçıların rekabet gücünü de zorlayan unsurlar haline geliyor” dedi.
Kimya sektörünün geniş bir sanayi ekosistemine girdi sağlayan stratejik bir alan olduğunu vurgulayan Çağan, küresel ticaretin sağlıklı işleyebilmesi için istikrarlı bir uluslararası ortamın büyük önem taşıdığını belirtti.
Bölgede devam eden çatışmaların sadece siyasi değil ekonomik sonuçlar da doğurduğunu dile getiren Çağan, şu değerlendirmede bulundu: “İhracatçılar olarak en büyük temennimiz savaşın bir an önce sona ermesi ve bölgede kalıcı bir huzur ortamının tesis edilmesidir. Barış ve istikrar, küresel ticaretin sürdürülebilirliği açısından kritik öneme sahip. Bölgeye barışın gelmesi hem emtia piyasalarındaki dalgalanmaları azaltacak hem de ticaretin daha sağlıklı bir zeminde gelişmesine katkı sağlayacaktır.”
“ABD pazarında vitrine çıktık”
Orlando’da 17-19 Şubat tarihleri arasında düzenlenen NAHB International Builders’ Show (IBS) 2026 Fuarı’nda Türk yapı ve yapı kimyasalları sektörünün “Turkish Construction Materials” markasıyla ABD pazarındaki üretim gücünü ve ihracat vizyonunu sergilediğini kaydeden Başkan Çağan, AKMİB’in özellikle boya ve yapıştırıcı gruplarında sürdürülebilir ve akıllı yapı çözümleriyle dikkat çektiğini belirtti. Başkan Çağan, Türk ihracatçı birliklerinin iş birliğiyle kurulan ortak info standının sektörün üretim kapasitesi, kalite standartları ve yenilikçi çözümlerini uluslararası alıcılarla buluşturduğunu vurguladı.
Özellikle yapı sektörüne girdi sağlayan kimya alt sektörlerinde ABD’ye yönelik ihracatta dikkat çekici artışlar yaşandığına işaret eden Başkan Çağan, “Boya, vernik ve mürekkep grubunda ABD’ye ihracatımız geçen yıl yüzde 13,5 artışla 48,8 milyon dolara ulaştı. Yapıştırıcılar ve tutkallar grubunda ise yüzde 36,1’lik artışla 21,9 milyon dolar seviyesine çıktık. Fuarda öne çıkan enerji verimli malzemeler, akıllı yapı çözümleri ve sürdürülebilir üretim anlayışı Türk firmalarının ürün portföyüyle yüksek uyum gösteriyor. Bu temasların orta ve uzun vadede yeni ihracat anlaşmalarına dönüşmesini bekliyoruz” değerlendirmesinde bulundu.