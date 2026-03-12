AKMİB Başkanı Saadettin Çağan: Piyasalardaki dalgalanma ihracatçıyı zorluyor

Akdeniz Kimyevi Mad­deler ve Mamulleri İh­racatçıları Birliği (AK­MİB) Başkanı Saadettin Çağan, şubat ayında Türkiye’ye 361,7 milyon dolar kazandırdıkları­nı açıkladı. AKMİB’in şubat ayı ihracat performansında geçen yılın aynı ayına kıyasla negatif bir tablo ortaya çıktığını belir­ten Başkan Saadettin Çağan, küresel ölçekte artan jeopo­litik gerilimler ve devam eden savaşların emtia piyasalarında ciddi dalgalanmalara yol açtığı­nı söyledi.

Hammaddeki artış finansman ihtiyacı yaratıyor

Sektörün üretim yapısında enerji ve petrokimya girdileri­nin kritik bir yer tuttuğuna dik­kat çeken Başkan Çağan, em­tia fiyatlarında yaşanan hızlı ve öngörülemez hareketlerin ih­racatçıların planlama süreç­lerini zorlaştırdığını ifade etti. Başkan Çağan, “Son dönemde emtia fiyatlarında çok ciddi oy­namalar oluştu. Özellikle ener­ji ve hammadde piyasalarında yaşanan dalgalanmalar üretim maliyetlerinden lojistik süreç­lere kadar pek çok alanı doğru­dan etkiliyor. Hammadde fiyat­larındaki yükseliş, firmaların işletme sermayesi ihtiyacını artırarak finansman gereksini­mini büyütüyor. Bu tür belirsiz­likler ihracatçıların rekabet gü­cünü de zorlayan unsurlar hali­ne geliyor” dedi.

Kimya sektörünün geniş bir sanayi ekosistemine girdi sağ­layan stratejik bir alan olduğu­nu vurgulayan Çağan, küresel ticaretin sağlıklı işleyebilmesi için istikrarlı bir uluslararası ortamın büyük önem taşıdığı­nı belirtti.

Bölgede devam eden çatış­maların sadece siyasi değil ekonomik sonuçlar da doğur­duğunu dile getiren Çağan, şu değerlendirmede bulundu: “İh­racatçılar olarak en büyük te­mennimiz savaşın bir an önce sona ermesi ve bölgede kalıcı bir huzur ortamının tesis edil­mesidir. Barış ve istikrar, küre­sel ticaretin sürdürülebilirliği açısından kritik öneme sahip. Bölgeye barışın gelmesi hem emtia piyasalarındaki dalga­lanmaları azaltacak hem de ti­caretin daha sağlıklı bir zemin­de gelişmesine katkı sağlaya­caktır.”

“ABD pazarında vitrine çıktık”

Orlando’da 17-19 Şubat tarihleri arasında düzenlenen NAHB International Builders’ Show (IBS) 2026 Fuarı’nda Türk yapı ve yapı kimyasalları sektörünün “Turkish Construction Materials” markasıyla ABD pazarındaki üretim gücünü ve ihracat vizyonunu sergilediğini kaydeden Başkan Çağan, AKMİB’in özellikle boya ve yapıştırıcı gruplarında sürdürülebilir ve akıllı yapı çözümleriyle dikkat çektiğini belirtti. Başkan Çağan, Türk ihracatçı birliklerinin iş birliğiyle kurulan ortak info standının sektörün üretim kapasitesi, kalite standartları ve yenilikçi çözümlerini uluslararası alıcılarla buluşturduğunu vurguladı.

Özellikle yapı sektörüne girdi sağlayan kimya alt sektörlerinde ABD’ye yönelik ihracatta dikkat çekici artışlar yaşandığına işaret eden Başkan Çağan, “Boya, vernik ve mürekkep grubunda ABD’ye ihracatımız geçen yıl yüzde 13,5 artışla 48,8 milyon dolara ulaştı. Yapıştırıcılar ve tutkallar grubunda ise yüzde 36,1’lik artışla 21,9 milyon dolar seviyesine çıktık. Fuarda öne çıkan enerji verimli malzemeler, akıllı yapı çözümleri ve sürdürülebilir üretim anlayışı Türk firmalarının ürün portföyüyle yüksek uyum gösteriyor. Bu temasların orta ve uzun vadede yeni ihracat anlaşmalarına dönüşmesini bekliyoruz” değerlendirmesinde bulundu.