AKMİB’in ağustos ayı ihracatı 494,1 milyon dolar oldu

Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Saadettin Çağan, ağustos ayında 494,1 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Bölge ihracatının yüzde 90,8’inin mineral yakıtlar ve mineral yağlar, plastikler ve mamulleri ile anorganik kimyasallarda kümelendiğini, en yüksek ihracat değerlerine Hollanda, Romanya ve İspanya pazarlarında ulaştıklarını, Singapur’a yapılan dış satımda 8 bin 900 katı aşan rekor artış sağladıklarını bildirdi.

Küresel ekonomideki durgunluk ve yavaşlama, Avrupa pazarının resesyona girmesi, Rusya-Ukrayna savaşı ve geçen şubat ayında yaşanan deprem felaketi gibi gelişmelerin ihracata olumsuz etkilerinin devam ettiği süreçte küresel pazarlardaki performansta düşüşler yaşadıklarını aktaran AKMİB Başkanı Saadettin Çağan, ağustos ayında ortaya çıkan tabloda toparlanma işaretlerini görmenin sevindirici olduğunu dile getirdi.

"Negatif tabloyu yüzde 2’lere kadar düşürdük"

Başkan Saadettin Çağan, “2023 yılının Ocak-Haziran döneminde ihracat pazarlarında düşüşler yaşayan Birliğimiz, yılın ikinci yarısında kayıplarını telafi etmenin büyük gayretini gösteriyor. Bu kapsamda AKMİB olarak ağustos ayında ülkemize 494 milyon 127 bin dolar döviz kazandırırken, negatif tabloyu yüzde 2’lere kadar düşürdük. İhracatçı firmaların finansman ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) öncülüğünde 11 bankanın bir araya gelmesiyle 1 milyar dolar hacimli kredi paketinin devreye alınması ve Merkez Bankası’nın ihracatı teşvik eden reeskont kredilerinde günlük limitleri 10 kat artırması hiç kuşkusuz sektörümüze olumlu yansıyacaktır.” dedi.

Ağırlıklı olarak petrokimya, sabun, deterjan, gübre, ilaç, boya-vernik, sentetik elyaf, soda gibi çeşitli kimyasal hammadde ve tüketim ürünlerinin üretimini gerçekleştiren Türk kimya endüstrisinin ağustos ayı ihracatında plastikler ve mamulleri ile mineral yakıtlar ve yağların öne çıktığını ifade eden Başkan Çağan, Doğu Akdeniz’in ihracatında ise lokomotif ürün grubunun mineral yakıtlar ve mineral yağlar olduğunu söyledi. Başkan Çağan, “Ağustos ayı bölge ihracatımızı ürün gruplarına göre değerlendirdiğimizde, yüzde 4 artış ve 344,7 milyon dolar değer ile mineral yakıtlar ve mineral yağlar birinci sırada yer aldı. Bu ürün grubu AKMİB ihracatının yüzde 69,8’ini oluşturdu. Plastikler ve mamulleri 70,5 milyon dolar değer ile ikinci, anorganik kimyasallar 33,3 milyon dolar değer ile üçüncü oldu. Söz konusu dönemde ihracat hacminde en güçlü artış performansını ise yüzde 25 artış ve 8,2 milyon dolar değer ile organik kimyasallarda elde ettik.” diye konuştu.

"Singapur pazarında 8 bin 900 katı aşan artışla 42,6 milyon dolarlık ihracata imza attık"

Akdeniz İhracatçı Birlikleri’ne bağlı 8 Birlik arasında ihracat lideri konumda olan AKMİB’in ağustos ayı ihracatını ülkelere göre değerlendiren Başkan Çağan, şunları söyledi: “Yılın 8’inci ayında AKMİB olarak en yüksek değerlere ulaştığımız pazarlar Hollanda, Romanya ve İspanya oldu. Hollanda’ya yüzde 184 artışla 116,7 milyon dolarlık, Romanya’ya yüzde 723 artışla 49,3 milyon dolarlık ve İspanya’ya yüzde 32 artışla 43 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Söz konusu ayda ihracat hacminde en yüksek performansı gösterdiğimiz ülkeleri incelediğimizde Singapur çok dikkat çekti. Bu dönemde Singapur pazarında 8 bin 900 katı aşan artışla 42,6 milyon dolarlık ihracata imza attık. Togo ve Fransa da ihracat hacminde anlamlı artışlar yakaladığımız diğer pazarlar oldu.”