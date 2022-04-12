‘Aktar Seviye 5 Ulusal Yeterlilik Taslağı’ görüşe açıldı

Ankara Ticaret Odası (ATO) ile Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) arasında imzalanan Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü kapsamında, aktarlık mesleğinin yeterliliklerinin belirlenmesine yönelik hazırlanan "Aktar Seviye 5 Ulusal Yeterlilik Taslağı" ilgili tarafların görüşüne sunuldu.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, sektörleri temsil eden 67 Meslek Komitesinin talepleri doğrultusunda, geleneksel yolla yeni nesillere aktarılan mesleklere standart kazandırma çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda ATO'nun 23 No'lu Aktarlar ve Çiçekçiler Meslek Komitesi ile Aktarlar Derneği ve sektör temsilcilerinin katkılarıyla ‘Aktar Seviye 5 Ulusal Yeterlilik Taslağı’ hazırlandı.

Mesleğin başarıyla icra edilmesi için gereken bilgi, beceri ve yetkinliklerle bunların kanıtlanması için değerlendirme sürecini içeren taslak, kamu kurum ve kuruluşları, işçi-işveren, meslek örgütleri ve eğitim kuruluşları, yetkili işçi sendikası, sınav ve belgelendirme kuruluşları olmak üzere ilgili tarafların görüş ve önerilerine sunuldu. Söz konusu inceleme ve değerlendirmenin ardından nihai taslak, MYK'ye sunulacak.

Taslağna ilişkin yapılacak değerlendirme, görüş ve önerilerin, 11 Mayıs'a kadar "mesyet@atoidea.com" adresine e-posta yoluyla iletilmesi gerekiyor.

“Daha fazla insana iş kapısı açacak”

Taslağa ilişkin değerlendirmelerde bulunan ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, ATO olarak mesleklere standart kazandırılması ve belgeli meslek haline gelmesine yönelik çalışmalara büyük önem verdiklerini kaydetti.

Ulusal yeterlilik çalışmalarının tamamlanmasının ardından aktar olarak çalışanların mesleği en doğru bilgilerle icra edeceğini belirten Baran, "Aktarlık alanında çalışanların yeterliliklerinin belirlenmesi hem sektörü geliştirecek hem de daha fazla insana iş kapısı açacaktır." ifadesini kullandı.