“Aktif atıcılık sporunu 2028’de bırakacağım”
Paris 2024 Olimpiyatlarına kendine özgü atış şekli ve duruşuyla tüm dünyada milyonlarca kişinin hayranlığını kazanan Milli Sporcu Yusuf Dikeç, atıcılık sporuna ilginin arttığını söyledi.
Hamide HANGÜL
Her gün 5-10 ailenin çocuğunu atıcılık sporuna başlatmak için geldiğini söyleyen Yusuf Dikeç, yetiştirilen çocuk ve gençler arasında en küçüğünün 11-12, en büyüğünün 22 yaşında olduğunu söyledi. Amatör sporcuların, Anadolu’da hayatlarını devam ettirmesinin zor olduğuna dikkati çeken Dikeç, o nedenle destek verilmesinin çok önemli olduğunun altını çizdi.
“2006’daki dünya rekoru kırılamadı”
Seiko’nun Mersin Erdemli’deki Yusuf Dikeç Atıcılık Okuluna sponsor olması dolayısıyla düzenlenen basın toplantısında konuşan milli sporcu, kendisinin 2006 yılında ilk dünya rekorunu kırdığını, aradan 19 yıl geçmesine rağmen o rekorun halen kırılmadığını söyledi. Ancak Paris Olimpiyatlarındaki duruşla kendisinin tanındığını anımsatan Dikeç, “Cumhuriyet tarihinden bu yana atıcılıkta olimpiyatların ilk madalyası nasip oldu. Bu çok büyük bir organizasyon. Allah sağlık, sıhhat verdiği sürece 2028 olimpiyatlarına devam edeceğim, 2028 yılında da olimpiyat madalyası alacağız. İnşallah 2028 yılı geldiğinde altın madalyayı kazanırız.”
Bilge, yetenekli ve zanaatkar insanın değerli maden gibi olduğuna vurgu yapan milli sporcu, “Bunları arayıp bulmak çok zor. Ancak bizlerin görevi de bu madenleri bulabilmektir. Allah nasip ettiği sürece, yine bu yarışmalara çocuk yetiştirmeye devam edeceğiz. Avrupa’nın en iyi dört takımının yarıştığı Avrupa Şampiyonlar Ligi, yani şampiyonlar şampiyonası diyebileceğimiz bir yarışma 1-5 Ekim tarihleri arasında İstanbul’da yapılacak. Geçen yıl Sırbistan’da yapılmıştı. Biz yine orada birinci olmuştuk” diye konuştu.
“Türkiye’de gözlük kullanımı yüzde 15-18 arasında”
Seiko Optik Türkiye Satış Pazarlama Direktörü Faruk Ulusoy, Türkiye’de 8 bin – 8 bin 500 gözlükçü olduğunu söyledi. Avrupa’da ortalama her iki kişiden bir gözlük kullanırken, Türkiye’de bu oranın yüzde 15-18 arasında değiştiğine işaret eden Ulusoy, “Biz ne yazık ki göz muayenelerini ihmal ediyoruz” değerlendirmesinde bulundu. Göz sağlığı farkındalığını artırmak istediklerini belirten ve Yusuf Dikeç’le olan çalışmaları konusunda Ulusoy, “İnanılmaz geri dönüşler alıyoruz” dedi. Ulusoy, Yusuf Dikeç’i, Seiko’nun “Görüş Elçisi” olarak konumlandırdıklarını da sözlerine ekledi.