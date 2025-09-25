“Aktif atıcılık sporunu 2028’de bırakacağım”

Hamide HANGÜL

Her gün 5-10 ailenin çocuğunu atıcılık sporuna başlatmak için geldiğini söyleyen Yu­suf Dikeç, yetiştirilen çocuk ve gençler arasında en küçü­ğünün 11-12, en büyüğünün 22 yaşında olduğunu söyledi. Amatör sporcuların, Anado­lu’da hayatlarını devam ettir­mesinin zor olduğuna dikkati çeken Dikeç, o nedenle des­tek verilmesinin çok önemli olduğunun altını çizdi.

“2006’daki dünya rekoru kırılamadı”

Seiko’nun Mersin Erdem­li’deki Yusuf Dikeç Atıcılık Okuluna sponsor olması do­layısıyla düzenlenen basın toplantısında konuşan milli sporcu, kendisinin 2006 yı­lında ilk dünya rekorunu kır­dığını, aradan 19 yıl geçme­sine rağmen o rekorun halen kırılmadığını söyledi. Ancak Paris Olimpiyatlarındaki du­ruşla kendisinin tanındığını anımsatan Dikeç, “Cumhu­riyet tarihinden bu yana atı­cılıkta olimpiyatların ilk ma­dalyası nasip oldu. Bu çok bü­yük bir organizasyon. Allah sağlık, sıhhat verdiği sürece 2028 olimpiyatlarına devam edeceğim, 2028 yılında da olimpiyat madalyası alacağız. İnşallah 2028 yılı geldiğinde altın madalyayı kazanırız.”

Bilge, yetenekli ve zanaat­kar insanın değerli maden gi­bi olduğuna vurgu yapan mil­li sporcu, “Bunları arayıp bul­mak çok zor. Ancak bizlerin görevi de bu madenleri bula­bilmektir. Allah nasip ettiği sürece, yine bu yarışmalara çocuk yetiştirmeye devam edeceğiz. Avrupa’nın en iyi dört takımının yarıştığı Av­rupa Şampiyonlar Ligi, ya­ni şampiyonlar şampiyonası diyebileceğimiz bir yarışma 1-5 Ekim tarihleri arasında İstanbul’da yapılacak. Geçen yıl Sırbistan’da yapılmıştı. Biz yine orada birinci olmuş­tuk” diye konuştu.

“Türkiye’de gözlük kullanımı yüzde 15-18 arasında”

Seiko Optik Türkiye Satış Pazarlama Direktörü Faruk Ulusoy, Türkiye’de 8 bin – 8 bin 500 gözlükçü olduğunu söyledi. Avrupa’da ortalama her iki kişiden bir gözlük kullanırken, Türkiye’de bu oranın yüzde 15-18 arasında değiştiğine işaret eden Ulusoy, “Biz ne yazık ki göz muayenelerini ihmal ediyoruz” değerlendirmesinde bulundu. Göz sağlığı farkındalığını artırmak istediklerini belirten ve Yusuf Dikeç’le olan çalışmaları konusunda Ulusoy, “İnanılmaz geri dönüşler alıyoruz” dedi. Ulusoy, Yusuf Dikeç’i, Seiko’nun “Görüş Elçisi” olarak konumlandırdıklarını da sözlerine ekledi.