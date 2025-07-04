‘Al, yenile, sat’ modeli ile global yatırımcıyı Türkiye'ye çekecek
Türkiye’de otel alım satımı alanında faaliyet gösteren OteliniSat.com “al, yenile, dijitalleştir, markala, yeniden sat” yaklaşımıyla Türkiye otelcilik sektöründe bir dönüşüm başlatmayı hedefliyor. Platform, özellikle global yatırımcıları Türkiye turizm pazarına çekerek, atıl kalmış yapıları turizm pazarına kazandırmayı amaçlıyor.
Nurdoğan A. ERGÜN
Küresel ekonomik belirsizliklerin giderek arttığı günümüzde, yatırımcılar için güvenli liman arayışı devam ederken, otel alım satım pazarı yeni bir cazibe merkezi olacak gibi görünüyor. Özellikle yenileme potansiyeli taşıyan tesisler, risk sevmeyen yerli ve yabancı yatırımcıların ilgisini çekiyor.
Türkiye’de otel alım satımı alanında faaliyet gösteren OteliniSat.com “al, yenile, dijitalleştir, markala, yeniden sat” yaklaşımıyla Türkiye otelcilik sektöründe bir dönüşüm başlatmayı hedefliyor. OteliniSat. com’un çatı markası JRO Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Murat Göktuğ Aksu, “Türkiye, otel ve turizm yatırımları için oldukça cazip bir pazar haline geldi. Rekor üstüne rekor kıran turist sayıları, otel fiyatlarında önemli artışlara yol açtı ve yabancı yatırımcıların ilgisi hızla arttı” ifadelerini kullandı.
Uyguladıkları stratejinin sektörde bir çığır açtığını söyleyen Aksu, bu inovatif modelin yatırımcılara büyük kazançlar sağladığını belirterek, atıl durumda bulunan varlıkların, doğru değerleme, kapsamlı modernizasyon ve stratejik marka konumlandırmayla karlı yatırıma dönüştürülebileceğini anlattı. OteliniSat.com’un sadece alım-satım aracılığı yapmadığını, bunun ötesinde “satın al, yenile, dijitalleştir, markala ve yeniden değerlendir” yaklaşımını benimsediklerini ifade eden Aksu, bu modelle Türkiye’deki atıl kalmış varlıkları yeniden hayata geçirmeyi ve bu tür verimsiz yapıları yatırımcılar için karlı fırsatlara dönüştürmeyi amaçladıklarını söyledi.
Aksu, hedeflerinin, Türkiye otel alım-satım pazarını büyütmek ve atıl ya da verimsiz işletilen yapıları yeniden verimli hale getirmek olduğunu ekledi. Yatırımcılarla olan ilişkilerini genişleterek, otel alım-satım süreçlerini daha verimli ve hızlı hale getireceklerini ve portföylerini daha geniş bir yatırımcı kitlesine tanıtacaklarını dile getiren Aksu, daha fazla global yatırımcıyı Türkiye turizm pazarına dahil etmeyi hedeflediklerini söyledi. Aksu, global pazarda otel alım-satımı konusunda daha fazla fırsat yaratacaklarını, özellikle off-market alım-satım modelini yaygınlaştırarak sektördeki iş hacmini artıracaklarını kaydetti.
Yapay zeka da işin içine giriyor
OteliniSat.com ve global markaları SellYourHotel. com’un, otel alım-satım süreçlerini “off-market” (piyasa dışı) bir çalışma düzenine taşıyarak, şeffaf, profesyonel ve gizlilik esasına dayalı bir platform sunmayı amaçladığını dile getiren Aksu, “Turizm varlıklarını doğru değerleme yöntemleriyle, en kısa sürede ve en uygun koşullarda, doğru yatırımcılarla buluşturmayı hedefliyoruz” dedi.
JRO Yatırım’ın ise sadece fiziksel varlıklara yönelik yatırımlarla sınırlı kalmayıp, yapay zekanın sunduğu yenilikçi teknolojilerle destekleyerek kısa ve uzun vadeli değerler üretmeyi hedefleyen bir proptech yatırım şirketi olduğunu aktaran Aksu, sektördeki yatırımlarını optimize ederken dijital dönüşüm ve veriye dayalı karar alma süreçlerini ön planda tuttuklarını vurguladı.
Turizm rekor kırdı, oteller icralık oldu
Geçen yıl turizmde ziyaretçi ve gelir rekorları kırılmasına rağmen, yüzlerce otelin bankalarla icra ve kredi sorunları yaşadığına dikkat çeken Aksu’ya göre, bu durum bir çelişki değil, turizmdeki dönüşümün iki yüzünü temsil ediyor.
Aksu, “Türkiye turizmi büyüyor ama bu büyüme her işletmeye eşit şekilde yansımıyor. Kurumsallaşamayan geniş aile yapılarında yönetimsel sıkışmışlık yaşayan işletmeler ne yazık ki sürdürülebilirlik sorunu yaşıyor ve bu durum ‘Türkiye’de oteller batıyor’ gibi gerçek dışı bir algı doğuruyor. Oysa her yıl Türkiye’deki toplam otellerin sadece yüzde 5’i el değiştiriyor” diyerek yanlış algıların düzeltilmesi gerektiğini ifade etti. Türkiye’nin turizm sektörünün özellikle son yıllarda büyük bir potansiyele sahip olduğunu, yerli ve yabancı yatırımcılar için büyük fırsatlar bulunduğunu belirten Aksu, turizm çeşitliliği ve sürdürülebilir turizm gibi kavramların da yeni yatırım fırsatlarını doğurduğunu ifade etti.
Yatırımcılar için cazip unsurlar arasında Türkiye’nin turistik bölgelerindeki otellerin lokasyonu, tesisin fiziksel durumu, mevcut yönetim yapısı ve büyüme potansiyeli öne çıktığını söyleyen Aksu, otel seçim kriterlerinde ise, lokasyonun stratejik önemi, tesisin mevcut performans göstergeleri ve otelin gelecekteki rekabetçi gücü gibi unsurlara dikkat ettiklerini dile getirdi.
Aile otellerinde kurumsallaşma arayışı
Aile işletmesi otellerin önemli bir geçiş dönemiyle karşı karşıya olduğunu söyleyen Murat Göktuğ Aksu’nun verdiği bilgilere göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı olan yaklaşık 20 bin otelin yaklaşık yüzde 80’ini ailelerce işletilen oteller oluşturuyor ve bu otellerin de en az 2 bin tanesi kalabalık aile işletmesi olmaları nedeniyle profesyonel yönetim geçişini tamamlayamayarak çeşitli yönetim zorlukları yaşıyor.
Aksu, “Türkiye’deki otellerin sadece yüzde 30’u ikinci kuşağa, yüzde 12’si üçüncü kuşağa ve yalnızca yüzde 3’ü dördüncü kuşağa devredilebiliyor. Aile işletmeleri, uzun yıllar boyunca başarılı olmuş olsa da, global rekabetin hızla değişen dinamiklerine uyum sağlamakta zorlanıyor” dedi. Aksu, OteliniSat. com’un bu süreçte aile işletmelerine destek vererek sektördeki dönüşümü hızlandırdığını belirtti.