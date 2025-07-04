‘Al, yenile, sat’ modeli ile global yatırımcıyı Türkiye'ye çekecek

Nurdoğan A. ERGÜN

Küresel ekonomik be­lirsizliklerin gide­rek arttığı günümüz­de, yatırımcılar için güvenli liman arayışı devam ederken, otel alım satım pazarı yeni bir cazibe merkezi olacak gibi gö­rünüyor. Özellikle yenileme potansiyeli taşıyan tesisler, risk sevmeyen yerli ve yaban­cı yatırımcıların ilgisini çeki­yor.

Türkiye’de otel alım satı­mı alanında faaliyet gösteren OteliniSat.com “al, yenile, diji­talleştir, markala, yeniden sat” yaklaşımıyla Türkiye otelcilik sektöründe bir dönüşüm baş­latmayı hedefliyor. OteliniSat. com’un çatı markası JRO Ya­tırım Yönetim Kurulu Başka­nı Murat Göktuğ Aksu, “Tür­kiye, otel ve turizm yatırımla­rı için oldukça cazip bir pazar haline geldi. Rekor üstüne re­kor kıran turist sayıları, otel fiyatlarında önemli artışlara yol açtı ve yabancı yatırımcıla­rın ilgisi hızla arttı” ifadelerini kullandı.

Uyguladıkları strate­jinin sektörde bir çığır açtığı­nı söyleyen Aksu, bu inovatif modelin yatırımcılara büyük kazançlar sağladığını belir­terek, atıl durumda bulunan varlıkların, doğru değerleme, kapsamlı modernizasyon ve stratejik marka konumlandır­mayla karlı yatırıma dönüştü­rülebileceğini anlattı. Otelini­Sat.com’un sadece alım-satım aracılığı yapmadığını, bunun ötesinde “satın al, yenile, diji­talleştir, markala ve yeniden değerlendir” yaklaşımını be­nimsediklerini ifade eden Ak­su, bu modelle Türkiye’deki atıl kalmış varlıkları yeniden hayata geçirmeyi ve bu tür ve­rimsiz yapıları yatırımcılar için karlı fırsatlara dönüştür­meyi amaçladıklarını söyle­di.

Aksu, hedeflerinin, Türki­ye otel alım-satım pazarını bü­yütmek ve atıl ya da verimsiz işletilen yapıları yeniden ve­rimli hale getirmek olduğu­nu ekledi. Yatırımcılarla olan ilişkilerini genişleterek, otel alım-satım süreçlerini daha verimli ve hızlı hale getirecek­lerini ve portföylerini daha ge­niş bir yatırımcı kitlesine tanı­tacaklarını dile getiren Aksu, daha fazla global yatırımcıyı Türkiye turizm pazarına dahil etmeyi hedeflediklerini söy­ledi. Aksu, global pazarda otel alım-satımı konusunda da­ha fazla fırsat yaratacaklarını, özellikle off-market alım-sa­tım modelini yaygınlaştırarak sektördeki iş hacmini artıra­caklarını kaydetti.

Yapay zeka da işin içine giriyor

OteliniSat.com ve global markaları SellYourHotel. com’un, otel alım-satım sü­reçlerini “off-market” (piyasa dışı) bir çalışma düzenine ta­şıyarak, şeffaf, profesyonel ve gizlilik esasına dayalı bir plat­form sunmayı amaçladığı­nı dile getiren Aksu, “Turizm varlıklarını doğru değerleme yöntemleriyle, en kısa sürede ve en uygun koşullarda, doğ­ru yatırımcılarla buluştur­mayı hedefliyoruz” dedi.

JRO Yatırım’ın ise sadece fiziksel varlıklara yönelik yatırımlar­la sınırlı kalmayıp, yapay ze­kanın sunduğu yenilikçi tek­nolojilerle destekleyerek kısa ve uzun vadeli değerler üret­meyi hedefleyen bir proptech yatırım şirketi olduğunu akta­ran Aksu, sektördeki yatırım­larını optimize ederken dijital dönüşüm ve veriye dayalı ka­rar alma süreçlerini ön planda tuttuklarını vurguladı.

Turizm rekor kırdı, oteller icralık oldu

Geçen yıl turizmde ziyaret­çi ve gelir rekorları kırılma­sına rağmen, yüzlerce otelin bankalarla icra ve kredi so­runları yaşadığına dikkat çe­ken Aksu’ya göre, bu durum bir çelişki değil, turizmdeki dönüşümün iki yüzünü temsil ediyor.

Aksu, “Türkiye turiz­mi büyüyor ama bu büyüme her işletmeye eşit şekilde yan­sımıyor. Kurumsallaşamayan geniş aile yapılarında yöne­timsel sıkışmışlık yaşayan iş­letmeler ne yazık ki sürdürü­lebilirlik sorunu yaşıyor ve bu durum ‘Türkiye’de oteller ba­tıyor’ gibi gerçek dışı bir algı doğuruyor. Oysa her yıl Tür­kiye’deki toplam otellerin sa­dece yüzde 5’i el değiştiriyor” diyerek yanlış algıların düzel­tilmesi gerektiğini ifade etti. Türkiye’nin turizm sektörü­nün özellikle son yıllarda bü­yük bir potansiyele sahip ol­duğunu, yerli ve yabancı yatı­rımcılar için büyük fırsatlar bulunduğunu belirten Aksu, turizm çeşitliliği ve sürdürü­lebilir turizm gibi kavramla­rın da yeni yatırım fırsatları­nı doğurduğunu ifade etti.

Ya­tırımcılar için cazip unsurlar arasında Türkiye’nin turistik bölgelerindeki otellerin lo­kasyonu, tesisin fiziksel duru­mu, mevcut yönetim yapısı ve büyüme potansiyeli öne çıktı­ğını söyleyen Aksu, otel seçim kriterlerinde ise, lokasyonun stratejik önemi, tesisin mev­cut performans göstergeleri ve otelin gelecekteki rekabet­çi gücü gibi unsurlara dikkat ettiklerini dile getirdi.

Aile otellerinde kurumsallaşma arayışı

Aile işletmesi otellerin önemli bir geçiş dönemiyle karşı karşıya olduğunu söyleyen Murat Göktuğ Aksu’nun verdiği bilgilere göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı olan yaklaşık 20 bin otelin yaklaşık yüzde 80’ini ailelerce işletilen oteller oluşturuyor ve bu otellerin de en az 2 bin tanesi kalabalık aile işletmesi olmaları nedeniyle profesyonel yönetim geçişini tamamlayamayarak çeşitli yönetim zorlukları yaşıyor.

Aksu, “Türkiye’deki otellerin sadece yüzde 30’u ikinci kuşağa, yüzde 12’si üçüncü kuşağa ve yalnızca yüzde 3’ü dördüncü kuşağa devredilebiliyor. Aile işletmeleri, uzun yıllar boyunca başarılı olmuş olsa da, global rekabetin hızla değişen dinamiklerine uyum sağlamakta zorlanıyor” dedi. Aksu, OteliniSat. com’un bu süreçte aile işletmelerine destek vererek sektördeki dönüşümü hızlandırdığını belirtti.