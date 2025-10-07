Alanya’nın ekonomisine ‘tropikal’ destek
Alanya, turizm alanındaki zenginliğini tropikal meyvelerle güçlendiriyor. İlçede muz ve avokado başta olmak üzere mango, papaya, ejder meyvesi gibi 38 çeşit tropikal ürün yetişiyor. Alanya Belediyesi, Tropikal Meyve Festivali'ni acente ve seyahat şirketlerine pazarlayacak bir unsur haline dönüştürüyor.
Mehmet H. GÜLEL
Alanya, sahip olduğu doğal kaynakları, kültürel varlıkları ve ekonomik potansiyelini tropikal tarım ürünlerini ön plana çıkararak güçlendiriyor. Türkiye’nin tropikal meyve üretiminin merkezi olan Alanya, bereketli topraklarında yetişen ürünlerinin tanıtmak için bu yıl 4. kez Alanya Tropikal Meyve Festivali’ni 10-12 Ekim tarihlerinde düzenleyecek.
Festival ile tropikal meyve üreticilerini destekleyerek, acente ve seyahat şirketlerine pazarlayacak bir unsur haline dönüştürdüklerini kaydeden Alanya Belediye Başkanı Danışmanı ve Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Başkanı Abdurrahman Açıkalın, tarımı desteklemek, çiftçilerin ürünlerini tanıtarak ekonomilerine katkı sağlamak amacı ile festivali bu yıl daha kapsamlı hale getirdiklerini söyledi. Alanya’nın turizm yönünden bilinirliğinin yanı sıra tescilli tropikal meyvelerin varlığının tarım ve gastronomi konularında şehrin tanıtımına katkı sağladığına dikkat çeken Açıkalın, üreten Alanya olarak tarımla ilgilenen üreticilerimizle işbirlikleri içerisinde bulunarak festivali gelenekselleştirmeyi hedeflediklerini kaydetti.
Önceki yıllarda tohum olarak başlayan söz konusu projenin bu yıl farklı detaylar eklenerek herkesi kapsayan ve her kesimi kucaklayan bir proje haline geldiğine vurgu yapan Açıkalın, “Gastronomi sahnesinde gastronomi sektörünün önemli şeflerin, diyetisyenlerin, doktorların ve güzellik uzmanlarının tarifleri ve bilgilendirmeleri ile farkındalık oluşmasına önem veriyoruz. Yerel ürün kullanımı, ürünlerin gastronomi alanında daha çok yer alması ve yeni nesil lezzetler olan tropikal ürünlerin yaygınlaşması için reçetelendirilme çalışmaları yapıyoruz” dedi.
Pazar değeri olan tropikal meyve sayısı 20’ye çıktı
Yerelde üretilen ürünlerin ihracatta da öne çıkmaya başladığını aktaran Açıkalın, Akdeniz Havzası olarak çok verimli topraklara sahip olduklarını ve aynı anda pek çok ürünü yetiştirme imkanlarının bulunduğunu belirterek, “12 ay boyunca tarımdan üretilen farklı ürünler yurt içi ve yurt dışında tüketicilerle buluşuyor. Sahil kısmında tropikal ürünler ve sebze üretimi gerçekleştirilirken; yayla kısmında ise tarla bitkileri olarak bilinen nohut, arpa, buğday ve mısır gibi ürünler yetiştiriliyor. Alanya’nın ikliminin de elverişliliği ile 38 çeşit tropikal ürün yetiştiriliyor ve bunların yaklaşık 20 tanesinin piyasa değeri bulunuyor.
Muz, avokado başta olmak üzere papaya, ejder, mango, çarkıfelek, yıldız, kivi, yenidünya, ağaç kavunu gibi ekonomik değeri olan tropikal ürünlerin sayısı gün geçtikçe artıyor. Alanya›dan ihraç edilen ürünlerde Almanya, Rusya, Hollanda, İngiltere, Azerbaycan, Irak, Suudi Arabistan gibi ülkeler öne çıkıyor. Alanya’nın tarım ürünleri ihracatında başlıca rakipleri arasında Meksika, İspanya, ABD ve Güney Afrika yer alıyor” diye konuştu.
Mango üretimi yaygınlaşıyor
Alanya’nın sıcak iklimi ve verimli topraklarıyla özellikle tropikal meyvelerin anavatanı haline geldiğini bildiren Açıkalın, tropikal meyvede coğrafi işareti de alınmış olan Alanya muzu ve Alanya avokadosunun bulunduğunu iletti. Açıkalın, Türkiye’de özellikle avokado üretiminin yaklaşık yüzde 80’inin Alanya’da yapıldığını söyledi. İç pazar arzının karşılanmasının yanı sıra her yıl yaklaşık 12 ülkeye de avokado ihracatı yapıldığına dikkat çeken Açıkalın, “İhracat her geçen yıl artıyor.
Alanya da üretilen 8 çeşit avokado çeşidi ise fuerte, pinkerton, clifton, bacon, ettinger, teaque, hass, zutano şeklinde. Tropikal ürünlerden avokadonun yanı sıra mango da Alanya’nın hızla yaygınlaşan tropikal bir meyve ürünü. İhracat kapasitesi olan ve katma değeri yüksek bir tropikal meyve olmakla birlikte 400 üreticisi ve bin 700 hektar üretim hacmi var. Raf ömrünün uzunluğu, hızlı verim alınması ve ekonomik getirisinin yüksekliğiyle mango, üreticilerin yüzünü güldürüyor” ifadelerini kullandı.
Belediye yağmur suyu hasadı yapacak
Alanya’da tropikal meyve bahçelerinin tamamı sürdürülebilir politikalar doğrultusunda yapılıyor. Bilinçli tarıma teşvik edilmesi, verimli su kullanımı için damla sulama sistemlerin kullanılması, tarımsal atıkların geri dönüşümü ve kompost uygulamalarıyla çevresel etkilerin azaltılması yönünde çiftçilere sürdürülebilir tarım uygulamaları hakkında eğitim veriliyor. Alanya’da son yıllarda artan seracılık ve genişleyen tarım alanları nedeni ile kentin birçok bölgesinde tarımsal suya erişim sorunu da bulunuyor. Alanya Belediyesi’nin, sorunun çözümü için ilgili kurumların ve uzmanların görüşleri doğrultusunda uygun olan bölgelere yapay (suni) göletler ve aktarma hatları oluşturma planı bulunuyor.
Kuraklık avokado üretimini zorluyor
Üreticiler son yıllarda muz seralarından avokadoya yönelmişken, bu yıl muz fiyatının iyi olması nedeniyle bu dönüşüm yavaşladı. Muz serasında dekarda 7 ton, açıkta ise 5,5 ton ürün elde edilebiliyor. Şehirde bulunan muz sarartma tesislerinde işlenen muzlar iç pazarda satılıyor. Avokado ise 3 yıldan sonra verim vermeye başlar ve 7 yıldan sonra ekonomik büyüklüğe ulaşır. Son yıllarda iklimin yüksek sıcak gitmesi üretimi zorlaştırıyor. 45 derecenin üstündeki sıcaklar ağaçlara ciddi stres yaşatıyor.
Yerli avokadonun hasat dönemi, türüne göre 1 Ağustos’ta başlayıp mayıs ayına kadar devam eder. Haziran ve temmuz ayından yerli avokado üretimi bulunmuyor. Alanya’da avokado üretimi ile beraber işleme tesislerinin sayısı da her geçen yıl artıyor. Bu tesislerden biri olan Anmey Global Tarım, avokado paketleme ve depolamanın yanı sıra, avokado yağından çayına kadar birçok yan ürününü üretiyor.
İşleme tesisleri istihdam merkezi oldu
Alanya’da yetiştirilen tropikal ürünlerin iç pazara ve ihracata yönelik çalışmalarda üreticilere önemli katkı sağladığına vurgu yapan Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, “Kurulan muz depoları, avokado işleme ve paketleme tesisleri, zeytinyağı fabrikalarında ilçemiz ölçeğinde yarı zamanlı ve tam zamanlı 650 kişi istihdam ediliyor.
Alanya’da tarımda sürdürülebilirlik, özellikle tropikal meyve üretiminde belirgin bir artış gösteriyor. İklim koşullarının uygunluğu sayesinde, muz, avokado, papaya ve mango gibi tropikal meyveler başarılı bir şekilde yetiştiriliyor. Bu durum, hem yerli pazar için taze ürün sağlıyor hem de ihracat potansiyelini artırıyor” dedi.