Alanya’nın ekonomisine ‘tropikal’ destek

Mehmet H. GÜLEL

Alanya, sahip olduğu doğal kaynakları, kül­türel varlıkları ve eko­nomik potansiyelini tropikal tarım ürünlerini ön plana çı­kararak güçlendiriyor. Tür­kiye’nin tropikal meyve üre­timinin merkezi olan Alanya, bereketli topraklarında ye­tişen ürünlerinin tanıtmak için bu yıl 4. kez Alanya Tro­pikal Meyve Festivali’ni 10-12 Ekim tarihlerinde düzenleye­cek.

Festival ile tropikal mey­ve üreticilerini destekleyerek, acente ve seyahat şirketlerine pazarlayacak bir unsur hali­ne dönüştürdüklerini kayde­den Alanya Belediye Başka­nı Danışmanı ve Alanya Tu­rizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Başkanı Abdurrahman Açıka­lın, tarımı desteklemek, çift­çilerin ürünleri­ni tanıtarak eko­nomilerine katkı sağlamak ama­cı ile festivali bu yıl daha kapsamlı hale getirdikleri­ni söyledi. Alan­ya’nın turizm yö­nünden bilinir­liğinin yanı sıra tescilli tropikal meyvelerin varlığının tarım ve gastronomi konularında şehrin tanıtımına katkı sağla­dığına dikkat çeken Açıkalın, üreten Alanya olarak tarımla ilgilenen üreticilerimizle iş­birlikleri içerisinde buluna­rak festivali gelenekselleş­tirmeyi hedeflediklerini kay­detti.

Önceki yıllarda tohum olarak başlayan söz konusu projenin bu yıl farklı detaylar eklenerek herkesi kapsayan ve her kesimi kucaklayan bir proje haline geldiğine vurgu yapan Açıkalın, “Gastronomi sahnesinde gastronomi sek­törünün önemli şeflerin, di­yetisyenlerin, doktorların ve güzellik uzmanlarının tarifle­ri ve bilgilendirmeleri ile far­kındalık oluşmasına önem ve­riyoruz. Yerel ürün kullanımı, ürünlerin gastronomi alanın­da daha çok yer alması ve ye­ni nesil lezzetler olan tropikal ürünlerin yaygınlaşması için reçetelendirilme çalışmaları yapıyoruz” dedi.

Pazar değeri olan tropikal meyve sayısı 20’ye çıktı

Yerelde üretilen ürünlerin ihracatta da öne çıkmaya baş­ladığını aktaran Açıkalın, Akde­niz Havzası ola­rak çok verim­li topraklara sa­hip olduklarını ve aynı anda pek çok ürünü yetiş­tirme imkanları­nın bulunduğu­nu belirterek, “12 ay boyunca ta­rımdan üretilen farklı ürün­ler yurt içi ve yurt dışında tü­keticilerle buluşuyor. Sahil kısmında tropikal ürünler ve sebze üretimi gerçekleştiri­lirken; yayla kısmında ise tar­la bitkileri olarak bilinen no­hut, arpa, buğday ve mısır gibi ürünler yetiştiriliyor. Alan­ya’nın ikliminin de elverişli­liği ile 38 çeşit tropikal ürün yetiştiriliyor ve bunların yak­laşık 20 tanesinin piyasa de­ğeri bulunuyor.

Muz, avoka­do başta olmak üzere papaya, ejder, mango, çarkıfelek, yıl­dız, kivi, yenidünya, ağaç ka­vunu gibi ekonomik değeri olan tropikal ürünlerin sayı­sı gün geçtikçe artıyor. Alan­ya›dan ihraç edilen ürünler­de Almanya, Rusya, Hollanda, İngiltere, Azerbaycan, Irak, Suudi Arabistan gibi ülkeler öne çıkıyor. Alanya’nın tarım ürünleri ihracatında başlıca rakipleri arasında Meksika, İspanya, ABD ve Güney Afri­ka yer alıyor” diye konuştu.

Mango üretimi yaygınlaşıyor

Alanya’nın sıcak iklimi ve verimli topraklarıyla özellikle tropikal meyvelerin anavata­nı haline geldiğini bildiren Açı­kalın, tropikal meyvede coğrafi işareti de alınmış olan Alanya muzu ve Alanya avokadosu­nun bulunduğunu iletti. Açıka­lın, Türkiye’de özellikle avoka­do üretiminin yaklaşık yüzde 80’inin Alanya’da yapıldığını söyledi. İç pazar arzının kar­şılanmasının yanı sıra her yıl yaklaşık 12 ülkeye de avokado ihracatı yapıldığına dikkat çe­ken Açıkalın, “İhracat her ge­çen yıl artıyor.

Alanya da üre­tilen 8 çeşit avokado çeşidi ise fuerte, pinkerton, clifton, ba­con, ettinger, teaque, hass, zu­tano şeklinde. Tropikal ürün­lerden avokadonun yanı sı­ra mango da Alanya’nın hızla yaygınlaşan tropikal bir meyve ürünü. İhracat kapasitesi olan ve katma değeri yüksek bir tro­pikal meyve olmakla birlikte 400 üreticisi ve bin 700 hektar üretim hacmi var. Raf ömrü­nün uzunluğu, hızlı verim alın­ması ve ekonomik getirisinin yüksekliğiyle mango, üreticile­rin yüzünü güldürüyor” ifade­lerini kullandı.

Belediye yağmur suyu hasadı yapacak

Alanya’da tropikal mey­ve bahçelerinin tamamı sür­dürülebilir politika­lar doğrultusunda ya­pılıyor. Bilinçli tarıma teşvik edilmesi, verim­li su kullanımı için damla sulama sistemlerin kullanıl­ması, tarımsal atıkların geri dönüşümü ve kompost uygu­lamalarıyla çevresel etkilerin azaltılması yönünde çiftçile­re sürdürülebilir tarım uygu­lamaları hakkında eğitim ve­riliyor. Alanya’da son yıllarda artan seracılık ve genişleyen tarım alanları nedeni ile ken­tin birçok bölgesinde tarımsal suya erişim sorunu da bulu­nuyor. Alanya Belediyesi’nin, sorunun çözümü için ilgili ku­rumların ve uzmanların gö­rüşleri doğrultusunda uygun olan bölgelere yapay (suni) gö­letler ve aktarma hatları oluş­turma planı bulunuyor.

Kuraklık avokado üretimini zorluyor

Üreticiler son yıllarda muz seralarından avokadoya yönel­mişken, bu yıl muz fiyatının iyi olması nedeniyle bu dönüşüm yavaşladı. Muz serasında de­karda 7 ton, açıkta ise 5,5 ton ürün elde edilebiliyor. Şehirde bulunan muz sarartma tesisle­rinde işlenen muzlar iç pazar­da satılıyor. Avokado ise 3 yıl­dan sonra verim vermeye baş­lar ve 7 yıldan sonra ekonomik büyüklüğe ulaşır. Son yıllarda iklimin yüksek sıcak gitmesi üretimi zorlaştırıyor. 45 dere­cenin üstündeki sıcaklar ağaç­lara ciddi stres yaşatıyor.

Yerli avokadonun hasat dönemi, tü­rüne göre 1 Ağustos’ta başlayıp mayıs ayına kadar devam eder. Haziran ve temmuz ayından yerli avokado üretimi bulun­muyor. Alanya’da avokado üre­timi ile beraber işleme tesisle­rinin sayısı da her geçen yıl ar­tıyor. Bu tesislerden biri olan Anmey Global Tarım, avokado paketleme ve depolamanın ya­nı sıra, avokado yağından çayı­na kadar birçok yan ürününü üretiyor.

İşleme tesisleri istihdam merkezi oldu

Alanya’da yetiştirilen tropikal ürünlerin iç pazara ve ihracata yönelik çalışmalarda üreticilere önemli katkı sağladığına vurgu yapan Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, “Kurulan muz depoları, avokado işleme ve paketleme tesisleri, zeytinyağı fabrikalarında ilçemiz ölçeğinde yarı zamanlı ve tam zamanlı 650 kişi istihdam ediliyor.

Alanya’da tarımda sürdürülebilirlik, özellikle tropikal meyve üretiminde belirgin bir artış gösteriyor. İklim koşullarının uygunluğu sayesinde, muz, avokado, papaya ve mango gibi tropikal meyveler başarılı bir şekilde yetiştiriliyor. Bu durum, hem yerli pazar için taze ürün sağlıyor hem de ihracat potansiyelini artırıyor” dedi.