Alfapen, Smartwin ile global pazarda yeni fırsatlar yakalama hedefinde

Smartwin markalı ürünleri­ye sektörde fark yaratma­yı hedeflediklerni söyleyen Alfapen Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat Dilbaz, PVC ve alüminyum profillerin birleşimiy­le imal edilen kompozitin oluştur­duğu bu yenilikçi ürünün, hem üreticilere hem de son kullanıcı­lara önemli avantajlar sunduğunu ifade etti.

Ürünün sağladığı avan­tajları anlatan Dilbaz, stok alanı, zaman ve işçilik avantajı ile yapı­sındaki alüminyum profil ile des­tek sacı uygulamasını ortadan kal­dırdığını aktardı.

“Profil üretiminde yıllık 25 bin ton kapasiteye ulaştık”

Mukavemet ve yalıtım özelli­ğiyle PVC profilin üstün yalıtımı ve alüminyum profilin mukave­meti birleştiğinde daha sağlam ve dayanıklı doğramalar elde edildi­ğini belirten Dilbaz, pazar avan­tajı ile ürünün, patentli ve üstün özellikleriyle kendi kendini pa­zarlayacak özelliklerde, son kul­lanıcıları ikna edici yapıya sa­hip olduğunu ifade etti. Dilbaz, “Smartwin ile hem sektördeki konumumuzu pekiştirmeyi hem de global pazarda yeni fırsatlar yaratmayı planlıyoruz” ifadele­rini kullandı.

Kayseri’de 35 bin metreka­relik alanda kurulan Alfapen, PVC sektöründeki ilk firmalar­dan olarak sektördeki 32’nci yı­lını tamamladı. Yüzde 100 yer­li sermaye yapısı ile faaliyetle­rine devam ettiklerini söyleyen Murat Dilbaz, profil üretimin­de yıllık 25 bin ton kapasiteye ulaştıklarını dile getirdi.

11 fark­lı seriyle müşterilerinin taleple­rine cevap verdiklerini belirten Dilbaz, tam otomatik PVC pen­cere ve cam üretim tesislerin­de, satış sonrası montaj ve ser­vis desteğine kadar tüm süreçler titizlikle takip edildiğini anlat­tı. Bu yaklaşımın, TOKİ ve Em­lak Konut projelerinde yüksek yoğunluklu projelerin sorun­suz bir şekilde teslim edilme­sini sağladığını anlatan Dilbaz, “Ayrıca ürünlerimizin tamamı Alfapen laboratuvarlarında 24 saat süreyle test ediliyor ve en yüksek kaliteye ulaşılıyor. Şir­ketimiz, dünya genelinde 5 kıta­da 25’i aşkın ülkeye ihracat yapı­yor” diye konuştu.

“Toplu konut projeleri büyümeyi etkiliyor”

2023 yılının, kapı-pencere sek­törü için zorluklarla dolu bir yıl olduğundan söz eden Murat Dil­baz, ekonomik dalgalanmalar, hammadde fiyatlarındaki artış ve tedarik zinciri sorunlarının sek­törü doğrudan etkilediğini belirt­ti. Ancak, kentsel dönüşüm pro­jeleri, enerji verimliliği talebi ve yenilikçi ürünlerin geliştirilme­si gibi fırsatların, sektörde büyü­meyi sürdürebilecek unsurlar­dan olduğunu ifade eden Dilbaz, özellikle toplu konut projelerinin sektördeki büyümeyi sürükleyen unsurlar arasında yer aldığını,­kendilerinin de bu fırsatlardan yararlanarak sektördeki konum­larını pekiştirmek için çalışma­larına hız verdiğini kaydetti.

“Tedarik zinciri sorunu ve enerji maliyeti önemli”

2023 yılının PVC sektörü için büyüme potansiyeline sahip olsa da bazı engelleri de beraberinde getirdiğini söyleyen Murat Dil­baz, petrol ve doğal gaz fiyatların­daki dalgalanmalara bağlı olarak PVC üretim maliyetleri arttığını, bunun da sektördeki kâr marjla­

marjla­rını daralttığını aktardı. Dilbaz, tedarik zinciri sorunları, enerji maliyeti artışı, haksız rekabet, fi­yat savaşları ve döviz kurları, enf­lasyon gibi sorunların da sektö­rü etkilediğini anımsattı. Sonuç olarak 2023 yılında sektördeki en büyük engellerin ekonomik be­lirsizlikler, tedarik zinciri prob­lemleri ve artan rekabet oldu­ğunu kaydeden Dilbaz, “Ancak, toplu konut projeleri, enerji ve­rimliliği ve sürdürülebilirlik gibi fırsatlar sektörde büyümeyi de­vam ettirebilmek için önemli fak­törlerdi” şeklinde konuştu.

Yaptıkları Ar-Ge faaliyetlerin­den de söz eden Murat Dilbaz, Al­fapen’in temel unsurlarının sü­rekli gelişim ve kaliteli üretim anlayışı olduğunu vurguladı. Dil­baz, Ar-Ge çalışmalarındaki he­deflerinin en iyi hammaddeleri kullanarak verimliliği artırmak, üretim süreçlerinde en güncel teknolojilere ulaşmak ve testlerle ürün kalitesini en yüksek seviye­ye çıkarmak olduğunu dile getir­di. Sürekli yenilik ve güncellen­me ihtiyacı doğrultusunda üre­timden pazarlamaya kadar tüm aşamalarda Ar-Ge faaliyetlerine yatırım yaptıklarını belirtti.

Öte yandan kapı ve pencere sektörünün temel sorunlarına değinen Murat Dilbaz, kalitesiz ürünlerin pazara girmesinin sek­tördeki kar marjlarını daralttığı­nı söyledi. İthal edilen hammad­delerin kalitesinin artırılması ve denetimlerin sıkılaştırılma­sının önemli olduğunu belirten Dilbaz, kaliteyi artıracak sertifi­kaların geliştirilmesi ve sektöre özel eğitim programları düzen­lenmesi gerektiğinin altını çizdi. Dilbaz, bu sorunların çözülmesi için devlet destekleri, yerli üre­ticilerin teşviki ve kalite odaklı üretim anlayışının benimsenme­sinin önemli olduğunu vurguladı.

“Cam üretim tesisimizde makine parkını yeniledik”

Yaptıkları yatırımlardan da bahseden Murat Dilbaz, PVC pencere sektörünün hızla büyümeye devam ettiğini, bu sebeple tesislerine yaptıkları yatırımların da sürekli arttığını belirtti. Dilbaz, son dönemde cam üretim tesisinde makine parkurunun yenilenmesi, yeni sürme serisinin üretimi, yüksek performanslı 85 mm genişliğinde profil serisi üretimi ve otomasyon ve dijital yazılım gibi yatırımlar yaptıklarını anlattı.

Ayrıca dijitalleşme ve yapay zekanın PVC pencere sektöründe büyük bir dönüşüm yaratabileceğine dikkat çeken Dilbaz, “Üretim süreçlerinde otomasyon ve veri analitiği kullanımı, verimliliği artıracak ve maliyetleri düşürecektir” değerlendirmesinde bulundu. Kaliteli üretim, yenilikçi ürünler ve müşteri memnuniyeti odaklı çalışmalarıyla sektördeki konumlarını güçlendirmeyi hedeflediklerini söyleyen Dilbaz, “Bu hedef doğrultusunda, sürdürülebilirlik, yenilik ve toplam kalite anlayışını her geçen gün daha ileriye taşımaya devam edeceğiz” dedi.