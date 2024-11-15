Alfapen, Smartwin ile global pazarda yeni fırsatlar yakalama hedefinde
Smartwin markalı ürünleriye sektörde fark yaratmayı hedeflediklerni söyleyen Alfapen Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat Dilbaz, “Bu yenilikçi ürünümüzle hem sektördeki konumumuzu pekiştirmeyi hem de global pazarda yeni fırsatlar yaratmayı planlıyoruz” dedi.
Smartwin markalı ürünleriye sektörde fark yaratmayı hedeflediklerni söyleyen Alfapen Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat Dilbaz, PVC ve alüminyum profillerin birleşimiyle imal edilen kompozitin oluşturduğu bu yenilikçi ürünün, hem üreticilere hem de son kullanıcılara önemli avantajlar sunduğunu ifade etti.
Ürünün sağladığı avantajları anlatan Dilbaz, stok alanı, zaman ve işçilik avantajı ile yapısındaki alüminyum profil ile destek sacı uygulamasını ortadan kaldırdığını aktardı.
“Profil üretiminde yıllık 25 bin ton kapasiteye ulaştık”
Mukavemet ve yalıtım özelliğiyle PVC profilin üstün yalıtımı ve alüminyum profilin mukavemeti birleştiğinde daha sağlam ve dayanıklı doğramalar elde edildiğini belirten Dilbaz, pazar avantajı ile ürünün, patentli ve üstün özellikleriyle kendi kendini pazarlayacak özelliklerde, son kullanıcıları ikna edici yapıya sahip olduğunu ifade etti. Dilbaz, “Smartwin ile hem sektördeki konumumuzu pekiştirmeyi hem de global pazarda yeni fırsatlar yaratmayı planlıyoruz” ifadelerini kullandı.
Kayseri’de 35 bin metrekarelik alanda kurulan Alfapen, PVC sektöründeki ilk firmalardan olarak sektördeki 32’nci yılını tamamladı. Yüzde 100 yerli sermaye yapısı ile faaliyetlerine devam ettiklerini söyleyen Murat Dilbaz, profil üretiminde yıllık 25 bin ton kapasiteye ulaştıklarını dile getirdi.
11 farklı seriyle müşterilerinin taleplerine cevap verdiklerini belirten Dilbaz, tam otomatik PVC pencere ve cam üretim tesislerinde, satış sonrası montaj ve servis desteğine kadar tüm süreçler titizlikle takip edildiğini anlattı. Bu yaklaşımın, TOKİ ve Emlak Konut projelerinde yüksek yoğunluklu projelerin sorunsuz bir şekilde teslim edilmesini sağladığını anlatan Dilbaz, “Ayrıca ürünlerimizin tamamı Alfapen laboratuvarlarında 24 saat süreyle test ediliyor ve en yüksek kaliteye ulaşılıyor. Şirketimiz, dünya genelinde 5 kıtada 25’i aşkın ülkeye ihracat yapıyor” diye konuştu.
“Toplu konut projeleri büyümeyi etkiliyor”
2023 yılının, kapı-pencere sektörü için zorluklarla dolu bir yıl olduğundan söz eden Murat Dilbaz, ekonomik dalgalanmalar, hammadde fiyatlarındaki artış ve tedarik zinciri sorunlarının sektörü doğrudan etkilediğini belirtti. Ancak, kentsel dönüşüm projeleri, enerji verimliliği talebi ve yenilikçi ürünlerin geliştirilmesi gibi fırsatların, sektörde büyümeyi sürdürebilecek unsurlardan olduğunu ifade eden Dilbaz, özellikle toplu konut projelerinin sektördeki büyümeyi sürükleyen unsurlar arasında yer aldığını,kendilerinin de bu fırsatlardan yararlanarak sektördeki konumlarını pekiştirmek için çalışmalarına hız verdiğini kaydetti.
“Tedarik zinciri sorunu ve enerji maliyeti önemli”
2023 yılının PVC sektörü için büyüme potansiyeline sahip olsa da bazı engelleri de beraberinde getirdiğini söyleyen Murat Dilbaz, petrol ve doğal gaz fiyatlarındaki dalgalanmalara bağlı olarak PVC üretim maliyetleri arttığını, bunun da sektördeki kâr marjla
marjlarını daralttığını aktardı. Dilbaz, tedarik zinciri sorunları, enerji maliyeti artışı, haksız rekabet, fiyat savaşları ve döviz kurları, enflasyon gibi sorunların da sektörü etkilediğini anımsattı. Sonuç olarak 2023 yılında sektördeki en büyük engellerin ekonomik belirsizlikler, tedarik zinciri problemleri ve artan rekabet olduğunu kaydeden Dilbaz, “Ancak, toplu konut projeleri, enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik gibi fırsatlar sektörde büyümeyi devam ettirebilmek için önemli faktörlerdi” şeklinde konuştu.
Yaptıkları Ar-Ge faaliyetlerinden de söz eden Murat Dilbaz, Alfapen’in temel unsurlarının sürekli gelişim ve kaliteli üretim anlayışı olduğunu vurguladı. Dilbaz, Ar-Ge çalışmalarındaki hedeflerinin en iyi hammaddeleri kullanarak verimliliği artırmak, üretim süreçlerinde en güncel teknolojilere ulaşmak ve testlerle ürün kalitesini en yüksek seviyeye çıkarmak olduğunu dile getirdi. Sürekli yenilik ve güncellenme ihtiyacı doğrultusunda üretimden pazarlamaya kadar tüm aşamalarda Ar-Ge faaliyetlerine yatırım yaptıklarını belirtti.
Öte yandan kapı ve pencere sektörünün temel sorunlarına değinen Murat Dilbaz, kalitesiz ürünlerin pazara girmesinin sektördeki kar marjlarını daralttığını söyledi. İthal edilen hammaddelerin kalitesinin artırılması ve denetimlerin sıkılaştırılmasının önemli olduğunu belirten Dilbaz, kaliteyi artıracak sertifikaların geliştirilmesi ve sektöre özel eğitim programları düzenlenmesi gerektiğinin altını çizdi. Dilbaz, bu sorunların çözülmesi için devlet destekleri, yerli üreticilerin teşviki ve kalite odaklı üretim anlayışının benimsenmesinin önemli olduğunu vurguladı.
“Cam üretim tesisimizde makine parkını yeniledik”
Yaptıkları yatırımlardan da bahseden Murat Dilbaz, PVC pencere sektörünün hızla büyümeye devam ettiğini, bu sebeple tesislerine yaptıkları yatırımların da sürekli arttığını belirtti. Dilbaz, son dönemde cam üretim tesisinde makine parkurunun yenilenmesi, yeni sürme serisinin üretimi, yüksek performanslı 85 mm genişliğinde profil serisi üretimi ve otomasyon ve dijital yazılım gibi yatırımlar yaptıklarını anlattı.
Ayrıca dijitalleşme ve yapay zekanın PVC pencere sektöründe büyük bir dönüşüm yaratabileceğine dikkat çeken Dilbaz, “Üretim süreçlerinde otomasyon ve veri analitiği kullanımı, verimliliği artıracak ve maliyetleri düşürecektir” değerlendirmesinde bulundu. Kaliteli üretim, yenilikçi ürünler ve müşteri memnuniyeti odaklı çalışmalarıyla sektördeki konumlarını güçlendirmeyi hedeflediklerini söyleyen Dilbaz, “Bu hedef doğrultusunda, sürdürülebilirlik, yenilik ve toplam kalite anlayışını her geçen gün daha ileriye taşımaya devam edeceğiz” dedi.