ALJ Türkiye’den 1.4 milyon fidanlık ağaç seferberliği

ALJ Türkiye, iklim değişikliği ile mü­cadele ve son yıllarda artan orman yangınlarında kaybedilen ormanlık alanların yeniden oluşturulması amacıyla ağaçlandırma seferberliği başlattı.

Bu kap­samda, bünyesinde yer alan Toyota, Lexus ve BYD markalarından satılan her bir araç için 10 fidan kampanyası başlatma kararı aldığını duyurdu. Böylece 1 yıl içerisinde satılacak araçlarla birlikte 1.4 milyon fidan toprakla buluşturulacak. Ağaç seferberliği OGEM-VAK iş birl iği ile gerçekleştirilecek.

Bu kampanyanın sadece 1 senelik olmadı­ğını ve bundan sonra ALJ Türkiye bünyesin­de satılan tüm araç markaları için devamlı uygulanacağını belirten ALJ Türkiye CE­O’su Ali Haydar Bozkurt, “Son yıllarda olum­suz etkilerini daha yoğun yaşadığımız iklim değişikliği ile mücadele etmenin en verim­li yollarından bir tanesinin ağaçlandırmayı arttırmak olduğunu görüyoruz.

Bununla be­raber her yıl binlerce dönüm ormanlık alanı­mızı maalesef korkunç yangınlarla kaybedi­yoruz. Ağaç azaldıkça yağmurlar azalmakta, erozyon ve sel başta olmak üzere her yıl bir­çok felaketin gerçekleştiğini üzüntüyle ya­şamaktayız.

ALJ Türkiye olarak bu konuda bir çalışma yapmak ve tüm sektörlere ilham verecek bir seferberlik başlatmak istedik. İş yaptığımız bu topraklara karşı bir sorum­luluğumuz olduğunu düşünüyoruz. Satılan her araç için 10 ağaç dikerek 1 yıl içerisinde 1 milyon 400 bin fidanın toprakla buluşması­nı sağlayacağız. Bu seferberliği gerçekleşti­rerek 1 yıl içerisinde ülkemize yaklaşık 1000 futbol sahası büyüklüğünde bir yeşil alan ka­zandırmış olacağız” dedi.

“Doğaya yatırım yapmaktan başka şansımız yok”

Çok yakında büyük orman yangınları ya­şandığına dikkat çeken Bozkurt, “55 hek­tar orman alanı kaybettiğimiz Karabük’teki yangın da bunlardan biriydi. Bizim 1 yılda dikeceğimiz fidan, Karabük’te yanan orma­nın yaklaşık 14-15 katı büyüklüğünde olacak. Bununla beraber araç satışıyla birlikte di­kilecek ağaçlar, otomobillerin üretiminden kullanımına kadar çevreye verdiği zararı da büyük oranda kompanse edecektir. Eğer ço­cuklarımıza nefes alınabilir bir gelecek bı­rakmak istiyorsak, doğaya yatırım yapmak­tan başka şansımız yok” diye konuştu.