ALJ Türkiye’den 1.4 milyon fidanlık ağaç seferberliği
ALJ Türkiye, OGEM-VAK iş birliği ile yangınlarda kaybedilen ormanlık alanların yeniden oluşturulması amacıyla ağaçlandırma seferberliği başlattı. Bünyesindeki Toyota, Lexus ve BYD markalarından satılan her bir araç için 10 fidan dikecek şirket, 1 yıl içerisinde 1.4 milyon fidanı toprakla buluşturacak.
ALJ Türkiye, iklim değişikliği ile mücadele ve son yıllarda artan orman yangınlarında kaybedilen ormanlık alanların yeniden oluşturulması amacıyla ağaçlandırma seferberliği başlattı.
Bu kapsamda, bünyesinde yer alan Toyota, Lexus ve BYD markalarından satılan her bir araç için 10 fidan kampanyası başlatma kararı aldığını duyurdu. Böylece 1 yıl içerisinde satılacak araçlarla birlikte 1.4 milyon fidan toprakla buluşturulacak. Ağaç seferberliği OGEM-VAK iş birl iği ile gerçekleştirilecek.
Bu kampanyanın sadece 1 senelik olmadığını ve bundan sonra ALJ Türkiye bünyesinde satılan tüm araç markaları için devamlı uygulanacağını belirten ALJ Türkiye CEO’su Ali Haydar Bozkurt, “Son yıllarda olumsuz etkilerini daha yoğun yaşadığımız iklim değişikliği ile mücadele etmenin en verimli yollarından bir tanesinin ağaçlandırmayı arttırmak olduğunu görüyoruz.
Bununla beraber her yıl binlerce dönüm ormanlık alanımızı maalesef korkunç yangınlarla kaybediyoruz. Ağaç azaldıkça yağmurlar azalmakta, erozyon ve sel başta olmak üzere her yıl birçok felaketin gerçekleştiğini üzüntüyle yaşamaktayız.
ALJ Türkiye olarak bu konuda bir çalışma yapmak ve tüm sektörlere ilham verecek bir seferberlik başlatmak istedik. İş yaptığımız bu topraklara karşı bir sorumluluğumuz olduğunu düşünüyoruz. Satılan her araç için 10 ağaç dikerek 1 yıl içerisinde 1 milyon 400 bin fidanın toprakla buluşmasını sağlayacağız. Bu seferberliği gerçekleştirerek 1 yıl içerisinde ülkemize yaklaşık 1000 futbol sahası büyüklüğünde bir yeşil alan kazandırmış olacağız” dedi.
“Doğaya yatırım yapmaktan başka şansımız yok”
Çok yakında büyük orman yangınları yaşandığına dikkat çeken Bozkurt, “55 hektar orman alanı kaybettiğimiz Karabük’teki yangın da bunlardan biriydi. Bizim 1 yılda dikeceğimiz fidan, Karabük’te yanan ormanın yaklaşık 14-15 katı büyüklüğünde olacak. Bununla beraber araç satışıyla birlikte dikilecek ağaçlar, otomobillerin üretiminden kullanımına kadar çevreye verdiği zararı da büyük oranda kompanse edecektir. Eğer çocuklarımıza nefes alınabilir bir gelecek bırakmak istiyorsak, doğaya yatırım yapmaktan başka şansımız yok” diye konuştu.