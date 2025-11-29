ALJ Türkiye’den İzmir Buca’ya 310 bin fidan
Türkiye’de Toyota, Lexus ve BYD markalarının distribütörlüğünü yürüten ALJ Türkiye, ülke çapında başlattığı ‘Ağaçlandırma Seferberliği’ kapsamında satılan her 1 araç için 10 fidan dikilmesini öngören kampanya düzenledi.
Hüseyin VATANSEVER
Ağustos ayında başlayan bu yaklaşım sayesinde destekçiler ve araç satışlarıyla birlikte Kasım 2025 itibarıyla, 310 bini aşan adette fidan dikimi gerçekleşti. Bu fidanlar, 2024 yazında yangında zarar gören İzmir’in Buca ilçesindeki 185 hektarlık alanda toprakla buluştu.
OGEM, fidanların bakımını 3 ile 5 yıl üstlenecek
Ağaçlandırma Seferberliği, bilimsel ağaçlandırma modelleri geliştiren OGEM Vakfı iş birliğiyle yürütülüyor. Ülke genelindeki ağaçlandırma ihtiyaçlarını toprak yapısı, iklim, tür seçimi ve dikim zamanlaması gibi kriterlere göre belirleyen OGEM, fidanların 3 ile 5 yıl boyunca bakımını üstleniyor.
Bölgenin ekolojik ihtiyaçlarına göre seçilen mavi servi, kara servi ve kızılçam türlerinin tercih edilmesiyle yangına dayanıklı ve doğal yapıya uyumlu bir orman dokusu oluşturulması hedefleniyor. Yaklaşık 185 hektarlık alanı kapsayan bu çalışma, yalnızca bir dikim etkinliği olmanın ötesine geçerek bölgenin uzun vadede yeniden ormana dönüşmesi için atılan kapsamlı bir adımı temsil ediyor. ALJ Türkiye, seferberliği Türkiye’de ihtiyaç duyulan tüm bölgelere taşımayı hedefliyor.
“Gündelik bir kampanya değil uzun soluklu bir proje”
Giderek artan iklim krizi, kuraklık ve yangın tehdidi karşısında artık herkesin çok daha fazla sorumluluk alması gerektiği inancını dile getiren ALJ Türkiye CEO’su Ali Haydar Bozkurt, şu ifadeleri kullandı: “Hedefimiz araç satışlarına paralel olarak 6 ayda bir 650-700 bin fidanlık dikim yapmak. Amacımız yalnızca ağaç dikmek değil; kendi kendine yaşam döngüsünü sürdürebilen orman ekosistemleri oluşturmak.”