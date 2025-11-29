ALJ Türkiye’den İzmir Buca’ya 310 bin fidan

Hüseyin VATANSEVER

Ağustos ayında başlayan bu yaklaşım sayesinde destekçiler ve araç satışlarıyla birlikte Kasım 2025 itibarıyla, 310 bini aşan adette fidan diki­mi gerçekleşti. Bu fidanlar, 2024 yazında yangında zarar gören İz­mir’in Buca ilçesindeki 185 hek­tarlık alanda toprakla buluştu.

OGEM, fidanların bakımını 3 ile 5 yıl üstlenecek

Ağaçlandırma Seferberliği, bi­limsel ağaçlandırma modelleri geliştiren OGEM Vakfı iş birli­ğiyle yürütülüyor. Ülke genelin­deki ağaçlandırma ihtiyaçlarını toprak yapısı, iklim, tür seçimi ve dikim zamanlaması gibi kri­terlere göre belirleyen OGEM, fidanların 3 ile 5 yıl boyunca ba­kımını üstleniyor.

Bölgenin ekolojik ihtiyaçları­na göre seçilen mavi servi, kara servi ve kızılçam türlerinin ter­cih edilmesiyle yangına daya­nıklı ve doğal yapıya uyumlu bir orman dokusu oluşturulması hedefleniyor. Yaklaşık 185 hek­tarlık alanı kapsayan bu çalışma, yalnızca bir dikim etkinliği ol­manın ötesine geçerek bölgenin uzun vadede yeniden ormana dönüşmesi için atılan kapsamlı bir adımı temsil ediyor. ALJ Tür­kiye, seferberliği Türkiye’de ih­tiyaç duyulan tüm bölgelere taşı­mayı hedefliyor.

“Gündelik bir kampanya değil uzun soluklu bir proje”

Giderek artan iklim krizi, kuraklık ve yangın tehdidi karşısında artık herkesin çok daha fazla sorumluluk alması gerektiği inancını dile getiren ALJ Türkiye CEO’su Ali Haydar Bozkurt, şu ifadeleri kullandı: “Hedefimiz araç satışlarına paralel olarak 6 ayda bir 650-700 bin fidanlık dikim yapmak. Amacımız yalnızca ağaç dikmek değil; kendi kendine yaşam döngüsünü sürdürebilen orman ekosistemleri oluşturmak.”