Allianz ve TEGV'den çocuklara deprem bilinci aşılacayak program
Allianz Türkiye, deprem ve yangın test ve eğitim merkezi Allianz Teknik danışmanlığında ve TEGV iş birliğiyle 7-14 yaş grubu çocuklar için “Bilinçli Adımlar, Güvenli Yarınlar” programı başlatıyor. Program kapsamında 3 yılda 34 ilden 135 bin çocuğa ulaşılması hedefleniyor.
Allianz Türkiye, deprem ve yangın konularında toplumsal risk farkındalığını artırma hedefiyle hayata geçirdiği Allianz Teknik Deprem ve Yangın Test ve Eğitim Merkezi’nin 5’inci yılında yeni bir kurumsal sosyal sorumluluk programı başlattığını duyurdu. “Bilinçli Adımlar, Güvenli Yarınlar” programının Allianz Teknik danışmanlığında ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) iş birliğiyle yürütüleceği belirtildi.
Programla 135 bin çocuğa ulaşılacak
Üç katmanlı bir eğitim programı olarak tasarlanan “Bilinçli Adımlar, Güvenli Yarınlar” programı kapsamında ilk etapta 7-14 yaş grubu çocukların, tüm TEGV noktalarında iki modülden oluşan zorunlu eğitime katılması; deprem öncesi, sırası ve sonrası yapılması gerekenlere dair doğru davranış şekilleri konusunda bilinçlenmesi hedefleniyor.
Program için ayrıca, çocukların deprem konusunda aldığı eğitimleri ve kazanımlarını pekiştirmeyi amaçlayan özel bir kutu oyunu da tasarlandı. Kutu oyunu TEGV Dükkan’da satışa sunulacak ve satılan ürünlerin tüm geliri çocukların nitelikli eğitim desteği alabilmesi için TEGV’e aktarılacak. Bir yıldır pilot uygulama kapsamında İstanbul, Ankara ve Van’da yaklaşık 500 çocukla yürütülen ‘Bilinçli Adımlar, Güvenli Yarınlar’ programının yaygınlaştırılmasıyla, 3 yılda 34 ilden 135 bin çocuğa ulaşılması hedefleniyor.
Allianz Türkiye CEO’su Tolga Gürkan, toplumsal risk farkındalığını artırmanın önemine dikkat çekerek, “Biliyoruz ki, ülkemizin karşı karşıya olduğu kritik riskler için atılabilecek en önemli adım, risk meydana gelmeden önlem alabilmek. Amacımız, çocuklarımıza erken yaşta afet bilincini kazandırmak ve onların gelecekte güvenli bir toplum inşa etmelerine destek olmak. Çocuklarımızın afet bilinci konusunda donanımlı bireyler olarak yetişmeleri, sadece kendileri için değil, aileleri ve çevreleri için de büyük bir güvence olacak.”
“100 bin gönüllü, 3,2 milyon çocuğumuza umut oldu”
TEGV ve deprem bölgesi çalışmaları hakkında bilgilendirme yapan TEGV Genel Müdürü Sait Tosyalı ise ‘Bir Çocuk Değişir Türkiye Gelişir’ ilkesiyle nesillerin çağdaş ve evrensel değerlere sahip, Cumhuriyet’e bağlı yetişmesi için ilköğretim çağındaki çocuklara nitelikli eğitim desteği sunduklarını belirtti. Tosyalı, “30’uncu yılımızı kutlamaya hazırlanırken, 100 bini aşkın gönüllümüzün desteğiyle 3,2 milyon çocuğumuza umut olduk.
26 ilimizdeki, 74 etkinlik noktamızda çocuklarımızın geleceğini aydınlatmaya devam ediyoruz. Önceki deneyimlerimiz ve yaygın gönüllü ağımız ile 6 Şubat sonrası çok kısa sürede organize olup Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya’da sponsorlarımızın destekleriyle 15 Konteyner Kent ile Gaziantep ve Diyarbakır’da Öğrenim Birimlerimizi kurduk. 9 yeni Ateşböceğimizi filomuza kazandırdık. Sosyal-duygusal temelli etkinliklerle 44 bin çocuğumuzun iyileşme süreçlerine katkıda bulunduk” diye konuştu.
"Çocuklarımız afet riskine karşı bilgi ve beceri edinecekler"
Allianz Türkiye’nin sosyal sorumluluk alanındaki tecrübesi, TEGV’in eğitim alanında uzun yıllara dayanan deneyimiyle birleşerek sürdürülebilir ve etkili projeler yaratmalarına olanak tanıdığına işaret eden Tosyalı, “‘Bilinçli Adımlar, Güvenli Yarınlar’ programıyla, ülkemizde sık yaşanan afetlere karşı çocuklarımıza erken yaşta afet bilinci kazandırmayı hedefliyoruz. Eğitimlerle, çocuklarımızın afet risklerine karşı bilgi ve beceri edinmelerini sağlayacağız. Eğitim programımız, doğal afetlerin nedenleri ve önlenmesinde farkındalık yaratacak ve çocukların bilinçli, güvenli davranışlar geliştirmesine destek olacaktır” dedi.