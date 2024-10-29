Allianz ve TEGV'den çocuklara deprem bilinci aşılacayak program

Allianz Türkiye, deprem ve yangın konularında toplumsal risk farkın­dalığını artırma hedefiyle ha­yata geçirdiği Allianz Teknik Deprem ve Yangın Test ve Eği­tim Merkezi’nin 5’inci yılın­da yeni bir kurumsal sosyal so­rumluluk programı başlattığı­nı duyurdu. “Bilinçli Adımlar, Güvenli Yarınlar” programının Allianz Teknik danışmanlığın­da ve Türkiye Eğitim Gönüllü­leri Vakfı (TEGV) iş birliğiyle yürütüleceği belirtildi.

Programla 135 bin çocuğa ulaşılacak

Üç katmanlı bir eğitim prog­ramı olarak tasarlanan “Bilinç­li Adımlar, Güvenli Yarınlar” programı kapsamında ilk etap­ta 7-14 yaş grubu çocukların, tüm TEGV noktalarında iki modülden oluşan zorunlu eği­time katılması; deprem önce­si, sırası ve sonrası yapılması gerekenlere dair doğru davra­nış şekilleri konusunda bilinç­lenmesi hedefleniyor.

Program için ayrıca, çocukların deprem konusunda aldığı eğitimleri ve kazanımlarını pekiştirmeyi amaçlayan özel bir kutu oyu­nu da tasarlandı. Kutu oyunu TEGV Dükkan’da satışa su­nulacak ve satılan ürünlerin tüm geliri çocukların nitelikli eğitim desteği alabilmesi için TEGV’e aktarılacak. Bir yıl­dır pilot uygulama kapsamın­da İstanbul, Ankara ve Van’da yaklaşık 500 çocukla yürütü­len ‘Bilinçli Adımlar, Güvenli Yarınlar’ programının yaygın­laştırılmasıyla, 3 yılda 34 ilden 135 bin çocuğa ulaşılması he­defleniyor.

Allianz Türkiye CEO’su Tolga Gürkan, toplumsal risk farkındalığını artırmanın önemine dikkat çekerek, “Bi­liyoruz ki, ülkemizin karşı kar­şıya olduğu kritik riskler için atılabilecek en önemli adım, risk meydana gelmeden ön­lem alabilmek. Amacımız, ço­cuklarımıza erken yaşta afet bilincini kazandırmak ve on­ların gelecekte güvenli bir top­lum inşa etmelerine destek olmak. Çocuklarımızın afet bilinci konusunda donanım­lı bireyler olarak yetişmeleri, sadece kendileri için değil, ai­leleri ve çevreleri için de bü­yük bir güvence olacak.”

“100 bin gönüllü, 3,2 milyon çocuğumuza umut oldu”

TEGV ve deprem bölgesi çalışmaları hakkında bilgilendirme yapan TEGV Genel Müdürü Sait Tosyalı ise ‘Bir Çocuk Değişir Türkiye Gelişir’ ilkesiyle nesillerin çağdaş ve evrensel değerlere sahip, Cumhuriyet’e bağlı yetişmesi için ilköğretim çağındaki çocuklara nitelikli eğitim desteği sunduklarını belirtti. Tosyalı, “30’uncu yılımızı kutlamaya hazırlanırken, 100 bini aşkın gönüllümüzün desteğiyle 3,2 milyon çocuğumuza umut olduk.

26 ilimizdeki, 74 etkinlik noktamızda çocuklarımızın geleceğini aydınlatmaya devam ediyoruz. Önceki deneyimlerimiz ve yaygın gönüllü ağımız ile 6 Şubat sonrası çok kısa sürede organize olup Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya’da sponsorlarımızın destekleriyle 15 Konteyner Kent ile Gaziantep ve Diyarbakır’da Öğrenim Birimlerimizi kurduk. 9 yeni Ateşböceğimizi filomuza kazandırdık. Sosyal-duygusal temelli etkinliklerle 44 bin çocuğumuzun iyileşme süreçlerine katkıda bulunduk” diye konuştu.

"Çocuklarımız afet riskine karşı bilgi ve beceri edinecekler"

Allianz Türkiye’nin sosyal sorumluluk alanındaki tecrübesi, TEGV’in eğitim alanında uzun yıllara dayanan deneyimiyle birleşerek sürdürülebilir ve etkili projeler yaratmalarına olanak tanıdığına işaret eden Tosyalı, “‘Bilinçli Adımlar, Güvenli Yarınlar’ programıyla, ülkemizde sık yaşanan afetlere karşı çocuklarımıza erken yaşta afet bilinci kazandırmayı hedefliyoruz. Eğitimlerle, çocuklarımızın afet risklerine karşı bilgi ve beceri edinmelerini sağlayacağız. Eğitim programımız, doğal afetlerin nedenleri ve önlenmesinde farkındalık yaratacak ve çocukların bilinçli, güvenli davranışlar geliştirmesine destek olacaktır” dedi.