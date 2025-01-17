Allservıce Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Akyüz: Z gerçeğini kabul edin
Yetenekleri ofiste tutamayan işverenlere önerilerde bulunan Allservice Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Akyüz, “Z kuşağını sorun olarak görmekten vazgeçip çözümler üretin” dedi.
Hayriye MENGÜÇ
Sağlıktan yiyecek-içecek sektörüne kadar pek çok şirkete; bünyesindeki 4 bin 500 kişiyle ‘tesis yönetimi’ hizmeti sunan Allservice Yönetim Kurulu Başkanı ve İK Yöneticisi Ebru Akyüz, DÜNYA’nın sorularını yanıtlayarak yetenekleri ofiste tutamayan işverenlere önerilerde bulundu.
Nitelikli elemanları bulmak değil, bulup sürdürülebilir bir çalışan haline getirmenin zor olduğunu belirten Akyüz, “Artık geleneksel iş modelleri ile yol almamız mümkün görünmüyor. İşveren Swot analizini İK alanında çok iyi yapmalı; değişime, teknoloji ve dijitalleşme ile beraber esnek çalışma (hibrit) koşullarına ayak uydurmalı” dedi.
“Maaşlı çalışan modunu askıya alın”
Yaklaşık 25 yıldır yöneticilik yaptığını ve 4 bin 500 kişiye istihdam sağlayan bir işveren olduğunu belirten Ebru Akyüz, Z kuşağının işverenleri ne şekilde zorladığı konusundaki sorumuz üzerine “Birçok işveren gibi, son bir buçuk yıldır İK’da zorlandığım kadar hiç zorlanmadım” diyerek Z kuşağını kabullenme sürecini şöyle anlattı: “Önce ben de kurallarım ve alışılagelmiş iş modelimi bırakmak istemedim, ama bu direnişin işe bir faydası olmadığını gördüğüm için Z gerçeğini kabullenerek çözüm yaratma noktasında maaşlı çalışan modunu askıya alıp, şirket paydaşları haline getirmek için çabaladım.
Çünkü yeni nesil çok talepkâr ve X ile Y jenerasyonuna göre kurumla manevi bağ kurmak ya da sürdürülebilirlikle ilgilenmiyor aslında. Ayrıca dijital yatırımlar ile performansın çalışma saati değil de veri ile ölçüldüğü farklı yapılanmalara start vererek bu konuyu sorun halinden çıkarmaya yöneldik şirket olarak.”
"Nitelikli eleman bulmak değil, tutmak zor"
Akyüz, “Nitelikli elemanları bulmak zor değil, bulup bünyende sürdürülebilir bir çalışan haline getirmek zor” dedi. Türkiye’deki iş piyasasını da değerlendiren Akyüz, söz konusu durumu; “Enflasyonist ortam, maaş ve personel beklentisini çok anlamsız ve gerçek dışı rakamlara taşıdı” şeklinde yorumladı. Akyüz, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Hiç bir deneyimi olmayan yeni mezun bile 50 bin TL net maaş talebinde. EYT ile birçok kurum, kalifiye elemanlarıyla yollarını ayırdı. Özellikle global şirketler, şirket kuralı gereği; emekliliğini isteyen personelleriyle yeni iş sözleşmesi yapmadı. Türkiye’den ciddi bir beyin göçü yaşanıyor. Buna engel olmak için devletin strateji değiştirmesi gerekiyor. EYT’den dolayı işveren maliyetleri arttığı gibi teşvikleri de alamıyoruz. Bu, sadece işverenin çözeceği bir süreç değil. Bu bağlamda hükümete çok daha fazla sorumluluk düşüyor.”
Teknik elemanların maaş skalasındaki artışlara dikkat çeken Ebru Akyüz, bugün mekanik/elektrik teknisyenleri minimum 60 bin lira bandında net maaş beklentisi içinde olduğunu belirterek; “Ki bu da donanım anlamında çok da yeterli personellerin talebi değil. Bir de kalifiye personel isterseniz rakamlar 65-85 bin lira arası değişiyor” diye konuştu.
Akyüz, ayrıca X, Y kuşakları ile Z kuşağının eğilimleri ve güçlü taraflarının çok farklı olduğuna dikkat çekti.
“2025 için en önemli yatırımımız dijitalleşme”
Şirketin faaliyetleri hakkında da bilgi veren Ebru Akyüz, Allservice’in Alman menşeli bir firma olduğunu, Türkiye de mevcut Metro, Arvato Bertelsmann, Porsche gibi global müşterilerin markaların talepleri doğrultusunda 2007’de yılında yapılanmaya başladığını söyledi. 2015’te şirketin Türkiye hisselerinin tamamını satın aldıktan sonra ‘Allservice Facility Management’ çatısı altında ‘tesis yönetimi’ alanında büyüdüklerini hem de ‘Allservice Turkey’ olarak yeni iştirakleriyle faaliyet alanlarını çeşitlendirdiğini belirtti.
“Allservice Facility Management, bugün tesislerin tüm idari işler ve İK departmanlarına, insan kaynağı ve yönetim alanında çözüm ortaklığı sunan bir firma” diyen Akyüz, şu bilgileri ekledi: “Faaliyet alanlarımızda; temizlik, teknik servis, ilaçlama, catering, bahçe bakım, İK/bordrolama, yönetim organizasyon bulunuyor.
Türkiye’de birçok markanın çözüm ortağı. Sağlık sektöründen tutun da sanayi ve yiyecek içecek sektörüne birçok kurumsal marka kurumlarına ‘tesis yönetim alanında yaklaşık 4 bin 500 kişiyle insan kaynağı sağlıyor. Ayrıca Allservice Medical Yönetim AŞ ile de bu grupların malzeme tedarikleri ve lojistiklerinde partnerleri oldu.” Akyüz, “2025 için en önemli yatırımımız dijitalleşme olacak” diyerek sözlerini tamamladı.