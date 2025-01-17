Allservıce Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Akyüz: Z gerçeğini kabul edin

Hayriye MENGÜÇ

Sağlıktan yiyecek-içe­cek sektörüne kadar pek çok şirkete; bünye­sindeki 4 bin 500 kişiyle ‘te­sis yönetimi’ hizmeti sunan Allservice Yönetim Kurulu Başkanı ve İK Yöneticisi Eb­ru Akyüz, DÜNYA’nın sorula­rını yanıtlayarak yetenekleri ofiste tutamayan işverenle­re önerilerde bulundu.

Nite­likli elemanları bulmak değil, bulup sürdürülebilir bir çalı­şan haline getirmenin zor ol­duğunu belirten Akyüz, “Artık geleneksel iş modelleri ile yol almamız mümkün görünmü­yor. İşveren Swot analizini İK alanında çok iyi yapmalı; de­ğişime, teknoloji ve dijitalleş­me ile beraber esnek çalışma (hibrit) koşullarına ayak uy­durmalı” dedi.

“Maaşlı çalışan modunu askıya alın”

Yaklaşık 25 yıldır yöneti­cilik yaptığını ve 4 bin 500 kişiye istihdam sağlayan bir işveren olduğunu be­lirten Ebru Akyüz, Z ku­şağının işverenleri ne şekilde zorladığı ko­nusundaki sorumuz üzerine “Birçok işve­ren gibi, son bir bu­çuk yıldır İK’da zor­landığım kadar hiç zorlanmadım” di­yerek Z kuşağı­nı kabullenme sürecini şöyle anlattı: “Önce ben de kural­larım ve alı­şılagelmiş iş modelimi bı­rakmak iste­medim, ama bu direnişin işe bir faydası ol­madığını gördüğüm için Z gerçeğini kabulle­nerek çözüm yaratma nokta­sında maaşlı çalışan modunu askıya alıp, şirket paydaşları haline getirmek için çabala­dım.

Çünkü yeni nesil çok ta­lepkâr ve X ile Y jenerasyonu­na göre kurumla manevi bağ kurmak ya da sürdürülebilir­likle ilgilenmiyor aslında. Ay­rıca dijital yatırımlar ile per­formansın çalışma saati değil de veri ile ölçüldüğü farklı ya­pılanmalara start vererek bu konuyu sorun halinden çıkar­maya yöneldik şirket olarak.”

"Nitelikli eleman bulmak değil, tutmak zor"

Akyüz, “Nitelikli elemanla­rı bulmak zor değil, bulup bün­yende sürdürülebilir bir çalı­şan haline getirmek zor” dedi. Türkiye’deki iş piyasasını da değerlendiren Akyüz, söz ko­nusu durumu; “Enflasyonist ortam, maaş ve personel bek­lentisini çok anlamsız ve ger­çek dışı rakamlara taşıdı” şek­linde yorumladı. Akyüz, sözle­rini şöyle sürdürdü:

“Hiç bir deneyimi olmayan yeni mezun bile 50 bin TL net maaş talebinde. EYT ile bir­çok kurum, kalifiye elemanla­rıyla yollarını ayırdı. Özellik­le global şirketler, şirket kura­lı gereği; emekliliğini isteyen personelleriyle yeni iş sözleş­mesi yapmadı. Türkiye’den ciddi bir beyin göçü yaşanıyor. Buna engel olmak için devle­tin strateji değiştirmesi gere­kiyor. EYT’den dolayı işveren maliyetleri arttığı gibi teşvik­leri de alamıyoruz. Bu, sade­ce işverenin çözeceği bir süreç değil. Bu bağlamda hüküme­te çok daha fazla sorumluluk düşüyor.”

Teknik elemanların maaş skalasındaki artışlara dikkat çeken Ebru Akyüz, bugün me­kanik/elektrik teknisyenleri minimum 60 bin lira bandın­da net maaş beklentisi içinde olduğunu belirterek; “Ki bu da donanım anlamında çok da yeterli personellerin tale­bi değil. Bir de kalifiye perso­nel isterseniz rakamlar 65-85 bin lira arası değişiyor” diye konuştu.

Akyüz, ayrıca X, Y kuşakla­rı ile Z kuşağının eğilimleri ve güçlü taraflarının çok farklı olduğuna dikkat çekti.

“2025 için en önemli yatırımımız dijitalleşme”

Şirketin faaliyetleri hakkında da bilgi veren Ebru Akyüz, Allservice’in Alman menşeli bir firma olduğunu, Türkiye de mevcut Metro, Arvato Bertelsmann, Porsche gibi global müşterilerin markaların talepleri doğrultusunda 2007’de yılında yapılanmaya başladığını söyledi. 2015’te şirketin Türkiye hisselerinin tamamını satın aldıktan sonra ‘Allservice Facility Management’ çatısı altında ‘tesis yönetimi’ alanında büyüdüklerini hem de ‘Allservice Turkey’ olarak yeni iştirakleriyle faaliyet alanlarını çeşitlendirdiğini belirtti.

“Allservice Facility Management, bugün tesislerin tüm idari işler ve İK departmanlarına, insan kaynağı ve yönetim alanında çözüm ortaklığı sunan bir firma” diyen Akyüz, şu bilgileri ekledi: “Faaliyet alanlarımızda; temizlik, teknik servis, ilaçlama, catering, bahçe bakım, İK/bordrolama, yönetim organizasyon bulunuyor.

Türkiye’de birçok markanın çözüm ortağı. Sağlık sektöründen tutun da sanayi ve yiyecek içecek sektörüne birçok kurumsal marka kurumlarına ‘tesis yönetim alanında yaklaşık 4 bin 500 kişiyle insan kaynağı sağlıyor. Ayrıca Allservice Medical Yönetim AŞ ile de bu grupların malzeme tedarikleri ve lojistiklerinde partnerleri oldu.” Akyüz, “2025 için en önemli yatırımımız dijitalleşme olacak” diyerek sözlerini tamamladı.