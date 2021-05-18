Alman online alışveriş sitesi Otto, Türkiye’de

Yıllık ortalama 62,8 milyar dolarlık harcama oranıyla Almanya’nın önde gelen e-ticaret platformu Otto, Türkiye’de Propars ile çalışmaya başladı. Türkiye’deki satıcılar Alman alıcılarla Otto üzerinden bir araya gelecek.

Otto’da yıllık ortalama satın alma potansiyeli kişi başı 947 euro olduğunu belirten Propars Genel Koordinatörü Ayşe Terzi, Almanya’daki e-ticaret tüketicilerinin yüzde 92 olduğunu bildirdi. Otto'nun dünyanın ve Almanya’nın en büyük e-ticaret şirketlerinden biri olduğuna dikkat çeken Terzi, Hamburg merkezli platformun 20'den fazla ülkede faaliyet gösterdiğini söyledi.

Otto'nun özellikle moda ve yaşam stili kategorilerinde dünyanın önde gelen e-ticaret platformlarından biri olduğunu belirten Terzi, "İşbirliğimiz aracılığı ile Almanya’nın en büyük pazaryerlerinden olan Otto’da ülkemiz satıcıları bizim aracılığımızla kolayca satış yapabilecekler. Burada Propars sizin yerinize satışta olan ürünlerinizin takibini yaparak, ürün satışı gerçekleştirdiğiniz an mağazalarınızdaki stoklarınızı otomatik olarak günceliyor. Propars gelişmiş çeviri desteğiyle Türkçe olarak oluşturduğunuz ürün isimleri ve açıklamaları pazar yerlerinde istediğiniz dilde yayınlayabiliyorsunuz. Siparişleriniz tek bir ekranda toplanıyor ve bütün mağazalarınız için sipariş yönetimlerinizi Propars panelinden yapabiliyorsunuz." şeklinde konuştu.

Almanya’da online alışverişlerde en çok satış yapılan kategorilere ilişkin bilgi de veren Terzi, en çok satış yapılan kategorileri "tekstil ve ayakkabı (%65)", "kitaplar ve sesli kitaplar (%47)", "eczane ürünleri (%46)", "ev elektroniği (%42)", "ev mobilyaları ve dekorasyon ürünleri (%32)", "spor ürünleri (%32)", "kozmetik ve cilt bakım (%30)", "filmler (%30)" şeklinde sıraladı.