Almanya'ya vize sorununu iki ülke birlikte aşmalı

Güneş DOĞDU SOYLU

Gaziantep’te organize edilen Türkiye-Almanya İş ve Yatırım Forumu’nda, deprem sonrası özellikle ekonomi ve eğitim konularında Türkiye ile işbirliği faaliyetlerinin artırılmasını amaçladıklarını söyleyen Alman yetkililere Gaziantep’teki iş dünyası yetkilileri Almanya ile ticari ilişkilerde vize sorunu nedeniyle arzu edilen ticareti son dönemde yapamadıklarını ve bu sorunun çözümü konusunda destek beklediklerini ilettiler.

Almanya Büyükelçiliği ve İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından Gaziantep Ticaret Odası, Gaziantep Sanayi Odası ile AHK İstanbul Alman Türk Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğiyle bugün Gaziantep Divan Otelde “Türkiye – Almanya İş ve Yatırım Forumu Gaziantep Buluşmaları” etkinliği düzenlendi. Forum gıda, tekstil, enerji, otomotiv, süpermarket zinciri ve finans sektörlerinde faaliyet gösteren işletmelerin üst düzey yöneticileri, Alman Kalkınma Ajansları ve Federal Almanya Büyükelçiliği Vize Dairesi yetkililerinin katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Almanya'da yaşayan 80 bin Türk girişimcisinin yılda yaklaşık 80 milyar euro ciro yapmakta olduğu, 500 bin kişiye istihdam olanağı sunduğu Türkiye’de de 8 bine yakın Alman firmasının 10 milyar evro yatırım tutarı ile 120 bin kişiye istihdam olanağı sağladığı bilgilerinin vurgulandığı Forum’da deprem sonrası iki ülke ilişkilerinin daha da güçlenmesi amaçlandığı yetkililerce açıklandı.

Türkiye ve Almanya arasındaki ikili ticaret hacminin son yıllarda hızla arttığı ifade edilirken 2022 yılında toplam 44 milyar dolar ile yeni bir rekor seviyeye ulaştığı, 2023 yılı 10 aylık dış ticaret hacminin ise deprem felaketinin de etkisine rağmen 37 milyar dolara ulaştığı bilgisi verildi.

Akyılmaz: Gaziantep’te 56 Alman yatırımı bulunuyor

Gaziantep’in Almanya’yla ticaret hacmini değerlendiren İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz konuyla ilgili şunları söyledi: “Gaziantep, 2022 yılında yaklaşık 11 milyar dolar ihracat gerçekleştirirken, Almanya; Gaziantep’in en fazla ihracat yaptığı 6. ülke olmuştur.. Gaziantep Ticaret Odamızın ticaret tescil biriminin 2022 verilerine göre Gaziantep'te 56 adet Alman yatırımı bulunmaktadır. Gaziantep olarak siz değerli iş insanlarını şehrimizle daha fazla ticaret yapmaya, şehrimize ve bölgemize yatırım yapmaya davet ediyoruz”

Schulz: Deprem bölgesinin kalkınmasına katkı sunmak istiyoruz

Federal Alman Cumhuriyeti Büyükelçisi Jürgen Schulz, “Yakın işbirlikleri için Türkiye’nin her yerinde Türk-Alman günleri düzenliyoruz. Gaziantep’te olmamızın birkaç nedeni var. Gaziantep, Türkiye’nin ekonomik merkezlerinden biridir. Şubat ayındaki yıkıcı deprem sonrası bir dayanışma örneği göstermek istiyoruz. Ekonomik olarak deprem bölgesinin kalkınmasına katkı sunmak istiyoruz.

Almanya’nın kurumları depremden etkilenen bölgelere destek sağlamak için çok sayıda program düzenledi, düzenlemeye devam edecek” diye konuştu. Alman-Türk Sanayi ve Ticaret Odası Genel Sekreteri Thilo Pahl, “Türkiye’deki Alman yatırımcılara memnuniyetlerini sorduğumuzda son derece memnun olduklarını ilettiler. Yapılan değerlendirmelerde memnuniyet seviyesinin yüksek çıkmasından dolayı çok mutluyuz” diye konuştu.

“Ticaretimizi vize sorunu yüzünden yapamıyoruz”

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Başkanı Adnan Ünverdi etkinlikle vize konusunu gündeme taşıyarak şunları söyledi: “Gaziantep, 160 alanda üretim yapan bir şehir. 200’e yakın ülkeye ihracat yapıyoruz, ticaretimiz var. Ama Almanya’ya giderken vize sorunu yaşıyoruz.

Biz işadamıyız ama bu konuda sorun yaşıyoruz. Vize alamıyorum. Niçin alamıyorum. Fuara katılım sağlıyorum. Uçak bileti ile de orada olmam gerektiğini kanıtlıyorum. Ülkemin odaları bana referans oluyor. Ama ben Almanya ile yapmak istediğim ticareti vize sorunu nedeniyle yapamıyorum.

Bu konuyu Almanya’dan gelen yetkililerin takdirlerine sunuyorum.” Gaziantep Ticaret Odası(GTO) Başkanı Tuncay Yıldırım ise, “Türkiye ve Almanya arasında işbirliği imkanları yüksek. En fazla ihracat yaptığımız ülkelerden biri Almanya. Eğer bizim önümüzde vize sorunu olmaz ise biz çok daha fazla ticaret yaparız. Sadece vize engeli değil vize randevusu alınması konusunda bile sorun yaşıyoruz.

Bu sadece Türkiye tarafının ticari ilişkilerini olumsuz etkilemiyor. Bizce bu Almanya için de büyük bir kayıp. Vize ile ilgili yaşanan sorunlar siyasi sebepler nedeniyle ise globalleşen dünyada bunu anlamak çok güç. Biz sadece ticaret yapmak istiyoruz. Vize konusunda gerekli görüşmelerin yapılıp, kolaylık sağlanmasını istiyoruz. Burası bir ticaret kenti. Bizim ticaretimizin engellenmesi gibi bir durum söz konusu olamaz” dedi.