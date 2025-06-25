Alparslan: Zeytin ağaçlarının yok edilmesi ihracatta kayıplara yol açar
Adana’da bir araya gelen gıda ve ziraat mühendisleri kamuoyunda “Süper İzin Yasası” olarak bilinen kanun teklifine tepki gösterdi. Sektör temsilcileri, torba yasa teklifinin tarım arazileri, meralar, zeytinlikler ve ormanları sermayeye açarak Türkiye’nin doğal ve tarımsal zenginliklerini yok edeceği uyarısında bulundu.
Ziya İPEK
TMMOB Gıda Mühendisleri Odası ve Ziraat Mühendisleri Odası Adana Şubeleri, 13 Haziran’da TBMM’ye sunulan ve 19 Haziran’da Sanayi Komisyonu’ndan geçen kamuoyunda “Süper İzin Yasası” olarak bilinen kanun teklifine tepki gösterdi. Gıda Mühendisleri Odası Şube Başkanı Şehmus Alparslan, Türkiye’nin zeytinyağı üretiminde dünya sıralamasında yer aldığını anımsatarak, bu potansiyelin yok edilmesinin hem iç pazarda hem de ihracatta büyük kayıplara yol açacağını bildirdi.
“Zeytinyağı üretiminde dünya sıralamasındayız”
Şehmus Alparslan, TMMOB İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Kerem Şahin ve Ziraat Mühendisleri Odası Şube Başkanı Ahencan Tayakısı ile birlikte Ziraat Mühendisleri Odası’nda basın toplantısı gerçekleştirdi. Alparslan, burada yaptığı konuşmada söz konusu torba yasa teklifinin tarım arazileri, meralar, zeytinlikler ve ormanları sermayeye açarak Türkiye’nin doğal ve tarımsal zenginliklerini yok edeceği uyarısında bulundu. Alparslan, “Bu teklif sadece bir yasa değil, doğayı, tarımı, halk sağlığını ve gıda güvenliğini tehdit eden açık bir talan ve gasp düzenlemesidir” dedi.
Alparslan, Türkiye’nin gıda güvencesinin temelinin bu alanlar olduğunu vurgulayarak, “Zeytin, ülkemizin hem tarımsal hem de kültürel mirasıdır. Zeytinyağı üretiminde dünya sıralamasında yer aldığımız bir dönemde, zeytinliklerin madenciliğe açılması ekonomik ve sosyal açıdan büyük bir gerilemeye yol açacaktır” diye konuştu.
Türkiye’nin 41 il ve 270 ilçesinde zeytin üretimi yapıldığını hatırlatan Alparslan, üretimin yüzde 53’ünün Ege, yüzde 18’inin Marmara, yüzde 23’ünün Akdeniz, yüzde 6’sının Güneydoğu Anadolu ve yüzde 0,2’sinin Karadeniz’de gerçekleştiğini söyledi. 2023 yılında 1,5 milyon ton dane zeytin üretildiğini belirten Alparslan, bu potansiyelin yok edilmesinin hem iç pazarda hem de ihracatta büyük kayıplara yol açacağını kaydetti.
“Bu yasa fosil yakıt bağımlılığını teşvik ediyor”
Torba yasa teklifinin, meslek örgütleri ve bilim insanlarından gizli şekilde hazırlanmasını eleştiren Alparslan, “2020 yılında benzer düzenlemelerde bilimsel katkı eksikliğini vurgulamıştık. Şimdi ise aynı hatalar tekrar ediliyor. Bu süreç, halkın bilgilenme hakkını ve demokratik katılımı engelleyen bir anlayışı yansıtıyor” ifadelerini kullandı. Teklifin Akbelen ve Yatağan gibi bölgeleri hedef alarak maden ve enerji şirketlerine özel düzenlemeler içerdiğini belirten Alparslan, “Bu yasa fosil yakıt bağımlılığını teşvik ediyor, iklim krizini derinleştiriyor ve Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası çevre sözleşmelerine de açıkça aykırılık taşıyor” dedi.
“Tarım arazileri, zeytinlikler ve ormanlar korunmalıdır”
Şehmus Alparslan, tüm milletvekillerine seslenerek, “Yaratacağı geri dönüşü olmayan zararlar ortadadır. Bu talan yasası derhal geri çekilmeli, toplumun sesi duyulmalıdır” çağrısında bulundu.
Gıda ve çevre politikalarında bilimin ve kamu yararının esas alınması gerektiğini vurgulayan Alparslan, taleplerini şu şekilde sıraladı: Gıda güvenliği, gıda güvencesi, tarım ve çevreye ilişkin yasal düzenlemeler şeffaf biçimde ve ilgili paydaşların katılımıyla hazırlanmalıdır. Tarım arazileri, meralar, zeytinlikler ve ormanlar halkın ortak mirası olarak korunmalıdır. Meslek odalarının bilimsel ve teknik denetim yetkileri sınırlandırılmamalı, aksine güçlendirilmelidir. Kamu yararını ve çevreyi önceleyen politikalar hayata geçirilmeli, yasalar şirketlerin değil, halkın çıkarlarını gözetmelidir.
“Emeğimiz, mesleğimiz ve ülkemiz için mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğiz” diyen Alparslan, toplumun tüm kesimlerini sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişim hakkını savunmaya davet etti.