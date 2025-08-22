Altın madencileri orman kanunu yönetmelik değişikliğini olumlu karşıladı

Orman kanununun uygulanması hakkında yönetmelikte yapılan değişiklikle ilgili Altın Madencileri Derneği (AMD) Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Yücel açıklamalarda bulundu.

Yücel, geçmişte sektörü zorlayan düzenlemelerin yeni yönetmelikle kısmen giderildiğini belirterek, "Türkiye'nin maden potansiyelini ekonomiye kazandırırken çevreyi de koruyabileceğimiz bir denge mümkündür. Yapılan bu düzenlemeyi sektörümüz adına memnuniyetle karşılıyor, emeği geçenlere teşekkür ediyoruz." dedi.

"Türkiye'nin cari açığını azaltma açısından da önem taşıyor"

Yücel, geçmişteki yönetmelik değişikliklerinin üretimi zora soktuğunu ifade ederek şu açıklamalarda bulundu:

"Bugün ise yapılan düzenleme, madenciliğin doğasına daha uygun, sürdürülebilir ve uygulanabilir bir çerçeve sunmaktadır. Bu adım yalnızca sektörümüz için değil, Türkiye'nin cari açığını azaltma, kritik madenlerde dışa bağımlılığı kırma ve milli enerji-maden politikalarını güçlendirme hedefleri açısından da büyük önem taşımaktadır."

Rezervin devam ettiği sahalarda üretimin sürdürülmesine imkan tanıyan düzenlemelerin madencilikte sürdürülebilirlik ve çevre hassasiyetlerini aynı potada buluşturan kritik bir dengeyi temsil ettiğini belirten Yücel, "Bu yaklaşım sayesinde bir yandan rehabilitasyon süreçleri güvence altına alınmakta ve doğaya verilen etkiler telafi edilmekte, diğer yandan da ülkemizin stratejik madenleri atıl bırakılmadan ekonomiye kazandırılmaktadır." ifadesini kullandı.

"Üretimi sürdürülebilir kılmak da zorunluluk"

Üretimi fiilen durma noktasına getirecek aşırı kısıtlamaların cari açığı büyüteceğini, kritik madenlerdeki bağımsızlık hedeflerini zedeleyeceğini belirten Yücel, şu değerlendirmede bulundu:

"Çevreyi korumak kadar üretimi sürdürülebilir kılmak da zorunluluktur. Bizim yaklaşımımız, ormana en az düzeyde müdahale etmek, ortaya çıkan etkileri ise bilimsel rehabilitasyon yöntemleriyle ortadan kaldırmaktır. Bu nedenle, bundan sonraki düzenlemelerin sektörle istişare içinde şekillendirilmesini son derece faydalı buluyoruz."

Yönetmelik değişikliği

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan "Orman Kanunu'nun 16. Maddesinin Uygulanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kanunun 16'ncı maddesi, devlet ormanları içinde maden aranması ve işletilmesine ilişkin hükümleri kapsıyor.

Değişiklikle, maden arama ve işletme izinleri, Bakanlıkça ruhsat/rödovans süresi dikkate alınarak uygun görülenlere verilecek. Süre uzatım başvuruları, e-Devlet yanında fiziksel olarak da yapılabilecek.

İzin sahipleri, bir önceki yıl sonuna kadar yapılan madencilik faaliyeti alandaki rehabilite ve toprak dolgu işlemlerinin safahatı konusundaki teknik raporu her yıl haziran ayının sonuna kadar verecek.