Altın Pusula ödülleri sahiplerini buldu
Bu yıl 19'uncusu düzenlenen Altın Pusula Türkiye Halkla İlişkiler Ödül Töreni’nde ödüller sahiplerini buldu. Büyük Ödül "Opet Arkeo-Köy Tevfikiye Projesi"ne verildi.
Türkiye Halkla İlişkiler Derneği’nin (TÜHİD), bu yıl 19’uncusunu düzenlediği Altın Pusula Türkiye Halkla İlişkiler Ödül Töreni’nde ödüller sahiplerini buldu. Tören; Opet Petrolcülük, Sanko Holding, Turkcell, Türk Telekom ve Zorlu Holding’in katkılarıyla, COVID-19 önlemleri kapsamında, İstanbul Conrad Otel’de gerçekleştirildi.
Törenin açılış konuşmasını yapan TÜHİD Yönetim Kurulu Başkanı Gonca Karakaş, “Halkla ilişkiler sektörünün ülkemizdeki en önemli etkinliğinde gerek fiziksel gerekse online şekilde bizlerle birlikte olan herkese, heyecanımızı paylaştığınız için TÜHİD Yönetim Kurulu adına teşekkürlerimizi sunuyorum" dedi.
300’e yakın proje yarıştı
19. Altın Pusula Türkiye Halkla İlişkiler Ödülleri’ne kamu ve özel sektör kurumları ve genç iletişimciler, 21 ana ve 27 alt kategoride 300’e yakın proje ile başvuruda bulundu. Ayrıca, TÜHİD-KAGİDER iş birliğiyle 2017 yılından itibaren verilen TÜHİD-KAGİDER 1e1 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ödülü’nün yanı sıra İletişim Duayenleri Betûl Mardin ve TÜHİD Kurucusu Prof. Dr. Alâeddin Asna adına takdim edilen, "Betûl Mardin Geleceği Şekillendiren Liderler Ödülü" ve "Alâeddin Asna Kurumsal Sorumlulukta Tutarlılık ve Süreklilik Ödülü" de sahiplerine verildi. Ayrıca, UNDP Özel Ödülü de dokuzuncu defa takdim edildi. Ayrıca, Altın Pusula'da bu yıldan itibaren Hedefler için İş Dünyası Platformu-Business For Goals ile Business for Goals - B4G Özel Ödülü takdim edildi.
Büyük Ödül "Opet Arkeo-Köy Tevfikiye Projesi ne verildi
Betûl Mardin Geleceği Şekillendiren Liderler Ödülü, Dr. Nazan Ölçer'e takdim edilirken TÜHİD'in Kurucusu Prof. Dr. Alâeddin Asna'nın mesleki değerlerini ve vizyonunu yaygınlaştırmak amacıyla verilen Alâeddin Asna Kurumsal Sorumlulukta Tutarlılık ve Süreklilik Ödülü ise "Opet Arkeo-Köy Tevfikiye Projesi" ile Opet Petrolcülük'e verildi. Kamu Kuruluşları Ödülü kategorisinde Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) ödüle layık görüldü. TÜHİD - Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) iş birliğiyle bu yıl dokuzuncusu verilen "UNDP Özel Ödülü" de "Yerküreye Saygı" projesiyle Sompo Sigortanın oldu. Hedefler için İş Dünyası Platformu/ Business For Goals iş birliğiyle 19. Altın Pusula itibariyle verilen B4G Özel Ödülü ise Hayatı Aydınlatan Kadınlar Projesi ile Günsan Elektrik'in oldu. Ayrıca, TÜHİD ve KAGİDER-Türkiye Kadın Girişimciler Derneği iş birliğiyle bu yıl dördüncü kez verilen "TÜHİD-KAGİDER 1e1 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği" Ödülü'nün sahibi de Boyner Grup'un "Boyner Grup 8 Mart Kampanyası" projesi oldu.
19. ALTIN PUSULA TÜRKİYE HALKLA İLİŞKİLER ÖDÜLLERİ’Nİ KAZANAN PROJELER
✓ Büyük Ödül
Opet Arkeo-Köy Tevfikiye Projesi
Opet Petrolcülük / MESE İletişim Danışmanlığı
✓ UNDP Özel Ödülü
Yerküreye Saygı
Sompo Sigorta
✓ B4G Özel Ödülü
Hayatı Aydınlatan Kadınlar Projesi
Günsan Elektrik Malzemeleri
✓ Jüri Özel Ödülü 1
Turkish Coffee Truck - Gezici Türk Kahvesi Evi
DDS Dalokay Tasarım Atölyesi / Lava Medya
✓ Jüri Özel Ödülü 2
Sabancı Vakfı 11. Filantropi Semineri
Sabancı Vakfı / Keçi Events
✓ TÜHİD - KAGİDER 1e1 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ödülü
Boyner Grup 8 Mart Kampanyası
Boyner Grup
✓ Betûl Mardin Geleceği Şekillendiren Liderler Ödülü
Dr. Nazan Ölçer
✓ Alâeddin Asna Kurumsal Sorumlulukta Tutarlılık ve Süreklilik Ödülü
Opet Arkeo-Köy Tevfikiye Projesi
Opet Petrolcülük
✓ Kurumsal İletişim
Eker IRun Koşusu
Eker Süt Ürünleri / On İletişim
✓ Gündem Yönetimi
Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul
Havalimanı'na Taşınma Sürecinin İletişimi / Büyük Taşınma
İGA Havalimanı İşletmeleri / Bersay İletişim Grubu
✓ Kurum İçi İletişim
Doğan Değer ve Kültür Dönüşümü Projesi Doğan Holding
✓ Pazarlama İletişimi ve Bütünleşik Pazarlama
Tarihi Restoranlar Yeni Gibi Tertemiz
Fairy Türkiye / Medyaevi İletişim
✓ Etkinlik Yönetimi
4. Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) / Sevent Etkinlik Prodüksiyon ve Yönetim / Arkhe İletişim Danışmanlığı
KURUMSAL SORUMLULUK:
✓ Çevre
Geleceğe Nefes
T.C Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü / desiBel Ajans
✓ Eğitim
Gaziantep Sanayi Odası Mesleki
Eğitim Merkezi (GSOMEM)
Gaziantep Sanayi Odası / Mark&Mark İletişim
✓ Kültür & Sanat
Türkiye İş Bankası İstiklal Sergisi
Türkiye İş Bankası / İş Sanat / Lobby İletişim Danışmanlığı
✓ Sağlık
Molfix Hayat Bağım
Hayat Kimya / SU CSR / Effect BCW
✓ Turizm
İyi Bir Komşu: TürkAkım Kıyıköyde
TürkAkım Projesi / StratejiCo.
✓ Tarım
1000 Çiftçi 1000 Bereket
Cargill Türkiye / Mese İletişim Danışmanlığı
✓ Spor
Sen de Alkışla
Procter&Gamble / Medyaevi İletişim Danışmanlığı
✓ Diğer
WeWalk
Microsoft Türkiye / Effect BCW
✓ Dijital İletişim:
Kurumsal Sorumluluk
Korkusuz Kadınlar
GE Türkiye / Effect BCW
✓ Kurumsal Web Siteler
Türk Sporunun Dijital Referans Noktası
Turksporu.com.tr
TURKCELL / Kollektif
✓ Entegre İletişim Kampanyası
En Büyük Hastalığım
Gilead / Tazefikir
✓ Topluluk İletişimi
Borusan Turuncu Blog
Borusan Holding / Tribeca İletişim Danışmanlık
✓ Mikro Site
İşte Destek ile İhtiyaçlar Tek Tıkla Çözülür
TURKCELL / Kollektif
✓ Sosyal Medya İletişimi
Yeni Ford Focus Karakomik Filmler İş Birliği
Ford Türkiye / Tick Tock Boom / Mindshare
✓ Celebrity/Ünlü Kullanımı
Starbucks Mutfaktan & Dilara
Koçak Fit Menü
Starbucks Türkiye / Medyaevi İletişim Danışmanlığı
✓ InfluencerKullanımı
48 Saat Gizlice Havalimanında Kalmak
İGA Havalimanı İşletmesi / CreatorStation Yetenek Yönetim Hizmetleri
✓ Diğer
Her Kuşa Yuva, Her Yükte Birlikte!
Ford Trucks / Tick Tock Boom
✓ En İyi Uygulama Örnekleri
Anlat Troya Belgeseli
Opet Petrolcülük / Pure New Medıa
✓ Süreklilik / Sürdürülebilirlik
Sen de Alkışla
Procter&Gamble / Medyaevi İletişim Danışmanlığı
✓ Sivil Toplum Kuruluşları
Dijital Anadolu Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu
(TÜRKONFED) / İŞBANKASI / İnsula İletişim
✓ Kamu Kuruluşları
CİMER-Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi
T.C. İletişim Başkanlığı
✓ Sponsorluk İletişimi
Kültür&Sanat
Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası (TUGFO)
Sabancı Vakfı / desiBel Ajans
✓ Sağlık
Benim Elim Senin Elin
Ford Türkiye / GTB İstanbul
✓ Spor
Vodafone 41. İstanbul Maratonu
Vodafone Telekomünikasyon / Medyaevi İletişim Danışmanlığı
✓ Diğer
Turkcell Platinum Bosphorus CUP
TURKCELL / İz İletişim
✓ Kurumsal Raporlar
Abdi İbrahim 2017-2018 Sürdürülebilirlik Raporu
Abdi İbrahim / FM Data Halkla İlişkiler / ROUNDABOUT
✓ Kurumsal Yayınlar
OPET Kadın Gücü Dergisi
OPET Petrolcülük / Noema
✓ Medya İlişkileri
Epilepsi İçin Bak
UCB Pharma / GoodWorks İletişim Danışmanlığı
✓ Türkiye Markası Kategorisi
Göbeklitepe: "Tarihin Sıfır Noktası"
Doğuş Grubu
✓ Kategori Dışı Projeler
İstanbul Havalimanı-29 Ekim 2018 Açılış Lansman İletişimi
İGA Havalimanı İşletmeleri
✓ Genç İletişimciler Ödülü:
Bizim Köylerin Hepsi Akıllı
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
✓ Kampüs İklimi
Ankara Üniversitesi
Yüzeyden Derinliklere
Bahçeşehir Üniversitesi
✓ Genç İletişimciler Mansiyon Ödülü:
İş'te Eşit Yaşamda Eşit
Bahçeşehir Üniversitesi
✓ "Onlar Da Sağlıklı Beslensin"
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu
✓ Sağlıcakla Kalkın
Galatasaray Üniversitesi