Altın Pusula ödülleri sahiplerini buldu

Türkiye Halkla İlişkiler Derneği’nin (TÜHİD), bu yıl 19’uncusunu düzenlediği Altın Pusula Türkiye Halkla İlişkiler Ödül Töreni’nde ödüller sahiplerini buldu. Tören; Opet Petrolcülük, Sanko Holding, Turkcell, Türk Telekom ve Zorlu Holding’in katkılarıyla, COVID-19 önlemleri kapsamında, İstanbul Conrad Otel’de gerçekleştirildi.

Törenin açılış konuşmasını yapan TÜHİD Yönetim Kurulu Başkanı Gonca Karakaş, “Halkla ilişkiler sektörünün ülkemizdeki en önemli etkinliğinde gerek fiziksel gerekse online şekilde bizlerle birlikte olan herkese, heyecanımızı paylaştığınız için TÜHİD Yönetim Kurulu adına teşekkürlerimizi sunuyorum" dedi.

300’e yakın proje yarıştı

19. Altın Pusula Türkiye Halkla İlişkiler Ödülleri’ne kamu ve özel sektör kurumları ve genç iletişimciler, 21 ana ve 27 alt kategoride 300’e yakın proje ile başvuruda bulundu. Ayrıca, TÜHİD-KAGİDER iş birliğiyle 2017 yılından itibaren verilen TÜHİD-KAGİDER 1e1 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ödülü’nün yanı sıra İletişim Duayenleri Betûl Mardin ve TÜHİD Kurucusu Prof. Dr. Alâeddin Asna adına takdim edilen, "Betûl Mardin Geleceği Şekillendiren Liderler Ödülü" ve "Alâeddin Asna Kurumsal Sorumlulukta Tutarlılık ve Süreklilik Ödülü" de sahiplerine verildi. Ayrıca, UNDP Özel Ödülü de dokuzuncu defa takdim edildi. Ayrıca, Altın Pusula'da bu yıldan itibaren Hedefler için İş Dünyası Platformu-Business For Goals ile Business for Goals - B4G Özel Ödülü takdim edildi.

Büyük Ödül "Opet Arkeo-Köy Tevfikiye Projesi ne verildi

Betûl Mardin Geleceği Şekillendiren Liderler Ödülü, Dr. Nazan Ölçer'e takdim edilirken TÜHİD'in Kurucusu Prof. Dr. Alâeddin Asna'nın mesleki değerlerini ve vizyonunu yaygınlaştırmak amacıyla verilen Alâeddin Asna Kurumsal Sorumlulukta Tutarlılık ve Süreklilik Ödülü ise "Opet Arkeo-Köy Tevfikiye Projesi" ile Opet Petrolcülük'e verildi. Kamu Kuruluşları Ödülü kategorisinde Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) ödüle layık görüldü. TÜHİD - Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) iş birliğiyle bu yıl dokuzuncusu verilen "UNDP Özel Ödülü" de "Yerküreye Saygı" projesiyle Sompo Sigortanın oldu. Hedefler için İş Dünyası Platformu/ Business For Goals iş birliğiyle 19. Altın Pusula itibariyle verilen B4G Özel Ödülü ise Hayatı Aydınlatan Kadınlar Projesi ile Günsan Elektrik'in oldu. Ayrıca, TÜHİD ve KAGİDER-Türkiye Kadın Girişimciler Derneği iş birliğiyle bu yıl dördüncü kez verilen "TÜHİD-KAGİDER 1e1 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği" Ödülü'nün sahibi de Boyner Grup'un "Boyner Grup 8 Mart Kampanyası" projesi oldu.

19. ALTIN PUSULA TÜRKİYE HALKLA İLİŞKİLER ÖDÜLLERİ’Nİ KAZANAN PROJELER

✓ Büyük Ödül

Opet Arkeo-Köy Tevfikiye Projesi

Opet Petrolcülük / MESE İletişim Danışmanlığı

✓ UNDP Özel Ödülü



Yerküreye Saygı

Sompo Sigorta



✓ B4G Özel Ödülü



Hayatı Aydınlatan Kadınlar Projesi

Günsan Elektrik Malzemeleri



✓ Jüri Özel Ödülü 1

Turkish Coffee Truck - Gezici Türk Kahvesi Evi

DDS Dalokay Tasarım Atölyesi / Lava Medya

✓ Jüri Özel Ödülü 2

Sabancı Vakfı 11. Filantropi Semineri

Sabancı Vakfı / Keçi Events

✓ TÜHİD - KAGİDER 1e1 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ödülü

Boyner Grup 8 Mart Kampanyası

Boyner Grup

✓ Betûl Mardin Geleceği Şekillendiren Liderler Ödülü

Dr. Nazan Ölçer

✓ Alâeddin Asna Kurumsal Sorumlulukta Tutarlılık ve Süreklilik Ödülü

Opet Arkeo-Köy Tevfikiye Projesi

Opet Petrolcülük

✓ Kurumsal İletişim

Eker IRun Koşusu

Eker Süt Ürünleri / On İletişim

✓ Gündem Yönetimi

Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul

Havalimanı'na Taşınma Sürecinin İletişimi / Büyük Taşınma

İGA Havalimanı İşletmeleri / Bersay İletişim Grubu

✓ Kurum İçi İletişim

Doğan Değer ve Kültür Dönüşümü Projesi Doğan Holding

✓ Pazarlama İletişimi ve Bütünleşik Pazarlama

Tarihi Restoranlar Yeni Gibi Tertemiz

Fairy Türkiye / Medyaevi İletişim

✓ Etkinlik Yönetimi

4. Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) / Sevent Etkinlik Prodüksiyon ve Yönetim / Arkhe İletişim Danışmanlığı

KURUMSAL SORUMLULUK:

✓ Çevre

Geleceğe Nefes

T.C Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü / desiBel Ajans

✓ Eğitim

Gaziantep Sanayi Odası Mesleki

Eğitim Merkezi (GSOMEM)

Gaziantep Sanayi Odası / Mark&Mark İletişim

✓ Kültür & Sanat

Türkiye İş Bankası İstiklal Sergisi

Türkiye İş Bankası / İş Sanat / Lobby İletişim Danışmanlığı

✓ Sağlık

Molfix Hayat Bağım

Hayat Kimya / SU CSR / Effect BCW

✓ Turizm

İyi Bir Komşu: TürkAkım Kıyıköyde

TürkAkım Projesi / StratejiCo.

✓ Tarım



1000 Çiftçi 1000 Bereket

Cargill Türkiye / Mese İletişim Danışmanlığı

✓ Spor

Sen de Alkışla

Procter&Gamble / Medyaevi İletişim Danışmanlığı

✓ Diğer

WeWalk

Microsoft Türkiye / Effect BCW

✓ Dijital İletişim:

Kurumsal Sorumluluk

Korkusuz Kadınlar

GE Türkiye / Effect BCW

✓ Kurumsal Web Siteler

Türk Sporunun Dijital Referans Noktası

Turksporu.com.tr

TURKCELL / Kollektif

✓ Entegre İletişim Kampanyası

En Büyük Hastalığım

Gilead / Tazefikir

✓ Topluluk İletişimi

Borusan Turuncu Blog

Borusan Holding / Tribeca İletişim Danışmanlık

✓ Mikro Site

İşte Destek ile İhtiyaçlar Tek Tıkla Çözülür

TURKCELL / Kollektif

✓ Sosyal Medya İletişimi

Yeni Ford Focus Karakomik Filmler İş Birliği

Ford Türkiye / Tick Tock Boom / Mindshare

✓ Celebrity/Ünlü Kullanımı

Starbucks Mutfaktan & Dilara

Koçak Fit Menü

Starbucks Türkiye / Medyaevi İletişim Danışmanlığı

✓ InfluencerKullanımı

48 Saat Gizlice Havalimanında Kalmak

İGA Havalimanı İşletmesi / CreatorStation Yetenek Yönetim Hizmetleri

✓ Diğer

Her Kuşa Yuva, Her Yükte Birlikte!

Ford Trucks / Tick Tock Boom

✓ En İyi Uygulama Örnekleri

Anlat Troya Belgeseli

Opet Petrolcülük / Pure New Medıa

✓ Süreklilik / Sürdürülebilirlik

Sen de Alkışla

Procter&Gamble / Medyaevi İletişim Danışmanlığı

✓ Sivil Toplum Kuruluşları

Dijital Anadolu Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu

(TÜRKONFED) / İŞBANKASI / İnsula İletişim

✓ Kamu Kuruluşları

CİMER-Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi

T.C. İletişim Başkanlığı

✓ Sponsorluk İletişimi

Kültür&Sanat

Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası (TUGFO)

Sabancı Vakfı / desiBel Ajans

✓ Sağlık

Benim Elim Senin Elin

Ford Türkiye / GTB İstanbul

✓ Spor

Vodafone 41. İstanbul Maratonu

Vodafone Telekomünikasyon / Medyaevi İletişim Danışmanlığı

✓ Diğer

Turkcell Platinum Bosphorus CUP

TURKCELL / İz İletişim

✓ Kurumsal Raporlar

Abdi İbrahim 2017-2018 Sürdürülebilirlik Raporu

Abdi İbrahim / FM Data Halkla İlişkiler / ROUNDABOUT

✓ Kurumsal Yayınlar

OPET Kadın Gücü Dergisi

OPET Petrolcülük / Noema

✓ Medya İlişkileri

Epilepsi İçin Bak

UCB Pharma / GoodWorks İletişim Danışmanlığı

✓ Türkiye Markası Kategorisi

Göbeklitepe: "Tarihin Sıfır Noktası"

Doğuş Grubu

✓ Kategori Dışı Projeler

İstanbul Havalimanı-29 Ekim 2018 Açılış Lansman İletişimi

İGA Havalimanı İşletmeleri

✓ Genç İletişimciler Ödülü:

Bizim Köylerin Hepsi Akıllı

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi

✓ Kampüs İklimi

Ankara Üniversitesi

Yüzeyden Derinliklere

Bahçeşehir Üniversitesi

✓ Genç İletişimciler Mansiyon Ödülü:

İş'te Eşit Yaşamda Eşit

Bahçeşehir Üniversitesi

✓ "Onlar Da Sağlıklı Beslensin"

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu

✓ Sağlıcakla Kalkın

Galatasaray Üniversitesi