Altında Amerikan modelini Türkiye'ye getirecekler

RECEP ERÇİN

Geleneksel tasarruf aracı altının yastık altından çıkarılıp sisteme kazandırılması için bugüne kadar birçok uygulama devreye alındı. Yapılan çağrılar ve uygulanan teşviklere rağmen sınırlı bir oranda başarı sağlandı. Türkiye’de bankacılık sistemi dışında tutulan yastık altı altın miktarının 4 bin 500 ton olduğu tahmin ediliyor.

Bunun güncel değeri 300 milyar dolar. Son yıllarda ithalat kotası ve fiyat dalgalanmaları yüzünden sıkıntı çeken kuyum sektörünü için yeni modeli devreye almak isteyen Türk şirket AgaOne, Amerikalı Monetary Metals ile altın kiralama platformu oluşturmak üzere el sıkıştı. İki firma, bir ortak girişim şirketi kurmak için anlaşmaya vardı.

Monetary Metals CEO'su Keith Weiner ile AgaOne CEO'su Gökhan Yılmaz'ın 18 Kasım'da Dubai'de imzaladığı anlaşmaya ilişkin İstanbul'da da bir basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda verilen bilgilere göre , iki şirketin kuracağı ortak girişim ile halihazırda ABD ve İsviçre'de uygulanan sistemin Türkiye'de devreye alınabilmesi için fizibilite çalışmaları yapılacak. İlgili kamu kuruluşları ve STK'lar nezdinde mevzuat ve izinlerle ilgili de girişimlerde bulunulacak.

Mücevher sektörü için yerli hammadde imkanı doğacak

AgaOne Genel Müdür Yardımcısı Tanyel Yılmaz, devreye girecek uygulamalarla gerek altın yatırımcısının gerekse mücevher endüstrisinin çok önemli fırsatlara sahip olacağını öne sürdü. Yılmaz, “Bizim yastık altı dediğimiz kavram dünyanın her yerinde var, Monetary Metals buna çözüm bulmuş. Altına yatırım yapmak isteyenler artık altın alım satımında ya da saklanmasında, nakde dönüştürülmesinde zarar etmeyecek, hatta altınını kiraya vererek faizsiz bir gelir elde edecekler.

Altını hammadde olarak kullanan mücevher endüstrisi de ihtiyacı olan altını bu şekilde kira ödeyerek temin edeceği için altın ithalatından çok iç kaynaklar kullanılmış olacak” ifadelerini kullandı. Toplantıda Monetary Metals Stratejik İlişkiler Başkanı Mark Pey, AgaOne Commodities Yatırım Ürünleri Başkanı Denis Petrakov ve AgaOne CFO’su Nidan Akmanoğlu da iş birliği ve sisteme ilişkin bilgiler aktardı.

Bir kiloda 40 grama kadar getiri imkanı var

Buna göre, gerekli altyapı oluşursa Monetary Metals Gold Yield Marketplace platformu Türkiye'de devreye alınacak. Altın birikimi olan altınını platforma koyarak yıllık olarak kiralayabilecek. Birikim sahibi kiracısını kendi seçecek. Bu noktada platform bilgilendirme ve yönlendirme yapacak ve aradaki garantör olacak. Kiralama bedeli parasal değil miktarsal olacak. Yani kiralanan altının gramı oranında yine gramla kira geliri elde edilecek.

AgaOne'un bünyesindeki Earth And Space firması ile madencilik alanında çalışmalar yaparken, Hazine ve Maliye Bakanlığı onayına sahip Aleks Metal Rafineri (AMR) firması ile altın işleme, geri dönüştürme ve gram altın, külçe altın üretimi yaptığı bilgisini paylaşan Tanyel Yılmaz, "Altın birikimini evde tutmak hırsızlık gibi risklere davetiye çıkarıyor. Kuyumcuya emanet edilmesi de riskli. Yaşanan bazı tatsız hadiseler var. Altınların güvende olması lazım. Kasaya konsa bedel ödenecek. Bu sistemle yılda 1 kilo altına 20 gram ile 40 gram arasında getiri elde imkanı sunuluyor" dedi.

Altın sahibine artan değerden pay veriliyor

Sistemde yatırımcı ve faydalanıcı olarak iki tarafın olduğunu ve kendilerinin ise platform olarak kolaylaştırıcı görevi gördüklerini belirten Monetary Metals Stratejik İlişkiler Başkanı Mark Pey, "Altın 30 gün gibi bir sürede mücevhere dönüşüyor. Bu sürede finansman için banka faiz istiyor. Biz kiralama sayesinde firmaların finansal durumlarını da iyileştirmiş oluyoruz. Tek muhatap altın ve altından çıkacak nihai ürün oluyor. Fiyat farkından değil varlık artışından gelir sağlanırdı. Döviz olmadığı için kur riski ortadan kalkıyor. Dünya çapında ortaklıklarımız var. Küresel altın firmaları bankalarla uğraşmak yerine tercih ediyor.

Sitenin ikinci aşamasında küresel kiralama imkanını açmak istiyoruz. Fiziki atın yatırımcısına altınını satmadan, değer artışı dışında getiri elde etme imkanı sağlıyoruz. Bugüne kadar yüz milyonlarca dolarlık işlem sağlandı. Bizim için en önemli konu yatırımcının kayba uğramaması. Hindistan'da da bir Hintli ortak ile pazara giriş yapmak için görüşmeler yapıyoruz" bilgilerini verdi. Mark Pey, ayrıca, doların küresel rezerv para konumunu daha uzun yıllar sürdürmesini beklediklerini ifade etti.

Kişi başı talepte birinci ülkeyiz

Toplantıda verilen bilgilere göre, 2023 yılında toplam altın talebi: 201,6 ton (Dünya Altın Konseyi) oldu. Bu talebin 42 tonu mücevher, 160 tonu altın külçe ve sikke olarak gerçekleşti.

Türkiye; Çin, Hindistan ve ABD'de sonra küresel sıralamada altın talebinde 4. sırada yer alıyor. Ancak Türkiye'de 2023 yılında kişi başı altın talebi yaklaşık 2,25 gram oldu. Bu durum kişi başı altın talebinde Türkiye’yi dünyanın en büyük ülkesi yaptı.