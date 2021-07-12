Ambalaj Sanayicileri Derneği: Ambalaj ürün maliyetini artırmaz

Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) bazı yayın organlarında yer alan gıda fiyatlarındaki artışın ambalajdan kaynaklandığına dair haberlere açıklık getirdi.

ASD’den yapılan açıklamaya göre doğru ambalaj, tüketicilere verilen değerin bir göstergesi. Ambalaj maliyeti günlük ihtiyaç ürünlerinin satış fiyatının genelde yüzde 3’ü ila 5’i arasında değişiyor.

ASD Başkanı Zeki Sarıbekir, sektörün tedarik ve lojistik özelinde hiçbir aksamaya uğramadan faaliyetlerini devam ettirdiğini belirterek, “2020 yılında, pandemi başladığında Avrupa’da üretim çarkları durdu. Türkiye sanayisi ise bu dönemde virüse karşı tüm önlemlerini alarak üretmeye devam etti. Bizlerin çalışmalarını sürdürmesi; gıda, ilaç ve temizlik ürünleri sektörleri başta olmak üzere tüm sektörler için ambalaj tedariğini aksatmadan devam ettirdi” dedi.

"Doğru ambalaj maliyeti düşürür"

Doğru ambalajın gıdan maliyetini düşüreceğini belirten Zeki Sarıbekir, "Son zamanlarda basında yer alan bazı haberlerde belirtilenin aksine ambalajlar maliyet artırıcı bir unsur değil koruyucudur. Ambalaj maliyeti günlük ihtiyaç ürünlerinin satış fiyatının genelde yüzde 3’ü ila 5’i arası ve bazı endüstriyel ürünlerde yüzde 10’u civarındadır. Gıda fiyatlarının yükselmesinden ambalaj sorumlu tutulamaz. Ambalaj enflasyonu artırmaz.” ifadelerini kullandı.

Sektörün en önemli sorunları hammadde ve konteyner

Sektör olarak yaşadıkları sorunlara da değinen Sarıbekir, “Hammadde fiyatları tüm dünyada artıyor ve bize de aynı oranda yansıyor. Sektörümüzde plastik başta olmak üzere ambalaj malzemelerinin hammaddeleri ağırlıklı olarak yurtdışından temin ediliyor. Bu sebeple öncelikli yapılması gereken hammadde üretimi için ülkemizde büyük yatırımlara destek verilmesi. Diğer sıkıntılı bir konu olan lojistikte ise konteyner bulmakta yaşanan sorunların lojistik merkezlerinin oluşturulması ile üstesinden gelineceğine inanıyorum. Ancak bu noktada lojistik merkezlerinin sektör sektör ayrıştırılmasında fayda olacaktır" şeklinde konuştu.