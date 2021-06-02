Ambalaj sektörü, İSO 500’de 30 firma ile yer aldı

Geçen yıl 5 milyar 147 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren Türkiye ambalaj sektörü, İSO’nun İlk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde yer alan firma sayısını artırdı.

Ambalaj sektöründen listede yer alan firma sayısı 30’a yükselirken, listede yer alan firmaların gerçekleştirdiği üretimden satışları bir önceki yıla göre yüzde 31,76 oranında artış kaydetti. Söz konusu firmaların 20’si ise Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) üyesi.

İSO 500 listesinde yer alan firmaların performanslarına ilişkin değerlendirme yapan ASD Başkanı Zeki Sarıbekir, sektörün salgının etkilerinin sürmesine rağmen ihracattaki artışlarla büyümeye devam ettiğini söyledi.

“Üretimin en az yarısını ihraç edebilmek amacıyla çalışmalıyız”

Listede yer alan firma sayısının 28’den 30’a yükseldiğine işaret eden Sarıbekir, “Bu 30 firmadan 20’si dernek bünyemizde yer alıyor. Bu 30 firmamızın gerçekleştirdiği üretimden satışları yüzde 31,76 oranında artış gösterdi. Bu artış rakamlarına bakılınca sektörümüzün bu zorlu süreçte de iyi duruma geldiğini görebiliriz. Sektör olarak her zaman ihracat odaklı çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Ambalaj Sektörü olarak her geçen gün daha çok ihracat yapmayı hedeflemeliyiz. Türkiye’de ürettiğimiz ambalajların en az yarısını ihraç edebilmek amacıyla çalışmalıyız. Bizler de dernek olarak bu konuda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Hedeflerimize ulaşabilmek için son sürat çalışmalarımızı sürdürmeliyiz.” şeklinde konuştu.