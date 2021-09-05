Ambalaj sektöründen 6 ayda 3 milyar 44 milyon dolarlık ihracat

Türkiye ambalaj sektörü 2021 yılının ilk 6 ayında 3 milyar 44 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirerek 1 milyar 222 milyon dolar dış ticaret fazlası verdi ve bir önceki yılın aynı dönemine göre miktar olarak yüzde 6, değer olarak ise yüzde 26 artış yakaladı. Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) Başkanı Zeki Sarıbekir, “Ülke ekonomimizin yüzde 21,7 olarak gerçekleşen ikinci çeyrek büyüme rakamına ambalaj sektörü olarak katkı sunuyor olmaktan ötürü büyük gurur ve mutluluk yaşıyoruz. Hedefimiz her geçen gün daha çok ihracat yapmak ve Türkiye’de ürettiğimiz ambalajların en az yarısını ihraç edebilmek” dedi.



Ambalaj sektörü 2021 yılının ilk 6 ayında 3 milyar 44 milyon dolar ihracat gerçekleştirip yüzde 26’lık bir artış yakaladı. Buna göre 2020 yılının ilk 6 ayında 1,39 milyon ton olan toplam ambalaj ihracatı 2021’in ilk 6 ayında yüzde 6’lık artışla 1,48 milyon ton olarak gerçekleşti. Ambalaj sektörü ithalatı 2020 yılının ilk 6 ayında 898 ton olarak gerçekleşirken 2021 yılının ilk 6 ayında 930 ton olarak hesaplandı. Değer bazında ise rakamlar sırasıyla 1,5 milyar dolar ve 1,8 milyar dolar olurken, ambalaj sektörünün toplam ithalatı bir önceki yıla göre miktar olarak yüzde 4, değer olarak yüzde 19 şeklinde gerçekleşti.

Ambalaj sektörünün ihracat rakamlarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Zeki Sarıbekir, “2020 yılında olduğu gibi 2021’de de sektör olarak pandemi sürecine rağmen dış ticaret fazlası vermeye devam ediyoruz. Ambalaj türüne göre genel toplamlara baktığımızda 2021’in ilk 6 ayında plastik ambalajların yüzde 67’lik payla ilk sırada, ikinci sırada ise yüzde 22 ile kağıt/karton ambalajların yer aldığını görüyoruz. 2021 yılında en fazla ihracat yaptığımız ülkeler ise sırasıyla; Birleşik Krallık, Almanya, Irak, ABD ve İsrail oldu.” dedi.

“Döngüsel ekonomi ve sürdürülebilirlik ana gündemimiz olmalı”

Ambalaj üretiminde iki önemli noktanın büyük önem taşıdığını söyleyen Zeki Sarıbekir, bunların; 'Sürdürülebilirlik' ve 'Çevre' olduğunu belirtti. Zeki Sarıbekir sözlerini şu şekilde noktaladı: “Sürdürülebilir kalkınma hedefleri, döngüsel ekonomi ve yeşil mutabakat konuları ana gündemimiz olmalı. Türkiye’nin itibarı ve Yeşil Mutabakat uyum süreci için bu konular büyük önem taşıyor. Sürdürebilir kalkınma hedefleri kapsamında bizim için en önemli olan nokta ‘sorumlu tüketim ve üretim’ konusu. Ülke olarak üretim ve tüketim döngüsünde bu çerçevede yol almalıyız. İhracat hedeflerimize ulaşmak için karbonsuz ekonomiye geçiş sürecini yakından takip etmeliyiz. ASD olarak bizler de bu konuda üzerimize düşenleri yerine getirerek, elimizden gelen desteği sektörümüze sunmayı sürdüreceğiz.”