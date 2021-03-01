Ambalaj, üretim ve lojistikle öne çıkıyor

Erkan ÇAKAN

Alternatif Dünya online toplantısında dış ticaret, ambalaj sektörü ve Türkiye-İngiltere Serbest Ticaret Anlaşması konuları değerlendirildi. Yönetim Kurulu Başkanımız Hakan Güldağ’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen toplantıya Alternatif Bank Genel Müdür Yardımcısı Yeşim Şimşek ve DÜNYA Gazetesi Yazarı Bader Arslan konuk oldu. Aşı ve normalleşme sürecinin sektörlere yansımasını ve Türkiye-İngiltere Serbest Ticaret Anlaşması’nın değerlendirildiği programda, ambalaj sektöründeki gelişmeler de paylaşıldı.

Sektör AB fonlarından yararlanabilir

Pandemi nedeniyle ambalaj talebinin arttığını belirten, sektörün pandemi sonrasında da büyümeye devam edeceğini öngördüğünü vurgulayan Alternatif Bank Genel Müdür Yardımcısı Yeşim Şimşek, Türk ambalaj sektörünün lojistik avantajıyla öne çıktığını ifade etti. Sektörün, tasarım başarısı ve fiyat kalite dengesinin yakalanmasıyla ihracat pazarlarında konumunu güçlendirdiğini vurgulayan Şimşek, sektörün ihracattaki konumunu korumasının önemli olduğunu ifade ederek şunları söyledi: “Geri dönüşüm alanında atılacak adımlarla yüzde 90 enerji ve su verimliliği sağlayacak. Ambalaj çöp olarak görülmemeli mutlaka geri dönüştürülmeli. Bu alanda atılacak adımlar AB’nin devreye aldığı ‘Yeşil Mutabakat’a da uygun. AB Yeşil Mutabakat kapsamında 1 milyar

Euro’luk bir fon kurdu. Yerli firmalarımız da karbon izi düşük üretime geçerek bu fondan destek alabilir. Bu fırsattan yararlanmak için hızlı aksiyon alınmalı” dedi.

İngiltere ile imzalanan serbest ticaret anlaşmasının çok önemli bir adım olduğuna dikkat çeken Yeşim Şimşek, anlaşmanın yeni fırsatları da içinde barındırdığını ifade ederek, belli sektörlerde yeni işbirliklerinin çıkacağını söyledi.

300 milyar dolarlık pazar

Ambalaj sektörünün globalde ticaret hızının yükseldiğini ifade eden Bader Arslan ise, e-ticaretteki ivmelenme, nüfus artışı, perakende, kentleşme gibi etkilerin sektörün büyümesini tetiklediğini belirtti. Dünyada 2019 yılında 300 milyar dolarlık ambalaj ürünleri ticaretinin yapıldığını kaydeden Arslan, ihracatta ilk sırada

41 milyar dolarla Çin’in yer aldığını, Çin’i 33 milyar dolarla Almanya’nın takip ettiğini ifade etti. Türkiye ambalajda üretim gücü ve lojistik avantajıyla öne çıktığını dile getiren Arslan, ambalaj ihracatında 4.7 milyar doların üzerine çıkıldığını vurguladı. Türkiye’nin dünya ambalaj ürünleri ihracatından yüzde 1.6 pay aldığını ifade eden Arslan, “Birleşik Krallık, Almanya, Irak, İsrail, İtalya, ABD ve Fransa ihracatta öne çıkan ülkeler” dedi.

İngiltere ithalatta Türkiye’ye yöneliyor

İngiltere’nin 11 milyar dolar ambalaj ithalatı yaptığını belirten Arslan, bunun yaklaşık 400 milyon dolarını Türkiye’den karşıladığını vurguladı. İngiltere’nin Türkiye için önemli bir pazar olduğuna değinen Arslan, serbest ticaret anlaşmasıyla bunun daha ileri taşınacağını belirtti.

“İnşaatta toparlanma uzun sürecek”

Pandemi sürecinin her sektörü farklı etkilediğini dile getiren Alternatif Bank Genel Müdür Yardımcısı Yeşim Şimşek, aşılamayla birlikte dünyada ekonomik toparlanma sürecinin hızlanacağını söyledi. Birçok sektörün salgın sürecinde büyüme kaydettiğine vurgu yapan Şimşek, pandemiden güçlü çıkacak sektörlerin, ilaç ve medikal, teknoloji ve yazılım, savunma sanayi, gıda ve e-ticaret olduğunu vurguladı. Şimşek, “Normalleşme sürecinde toparlanması uzun sürecek sektörler ise turizm, havacılık, inşaat ve gayrimenkul olacak. Özellikle turizm sektöründe COVİD-19 öncesi turist sayısına ulaşılması zaman alacak. Gayrimenkulde talep düşük seyredecek. Arzdaki daralma ve hammadde fiyatlarındaki artış konut fiyatlarını yukarı çekecek buda talebi düşürecek. Bu gelişmeler kapsamında inşaatta toparlanma uzun sürecek” diye konuştu.