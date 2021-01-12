Ambalajcılardan Türkiye Çevre Ajansı’na tam destek

Türkiye ambalaj sektörü, Ekim ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan kanun teklifi kabul edilmesiyle kurulan Türkiye Çevre Ajansı’na tam destek verdi. 12 Ekim 2020 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) “Türkiye Çevre Ajansının Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı Türkiye Çevre Ajansı kurulması için kanun teklifi verilmiş ve teklif komisyondan geçerek Meclis Genel Kuruluna iletilmişti. “Türkiye Çevre Ajansının Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 24 Aralık 2020’de kabul edilerek 30 Aralık 2020 tarihinde 31350 sayılı Resmi Gazetede yayınlandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, daha yaşanabilir bir çevre için çevreye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifinin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildiğini belirterek, "Türkiye Çevre Ajansı'nın kurulması, Sıfır Atık'ın yaygınlaşması, çevre dostu ulaşımın desteklenmesi gibi birçok maddeyi içeren kanun yasalaştı. Ülkemizde ilk defa kurulan Çevre Ajansı ile dünyada yaygın olarak kullanılan ve atıkların toplanmasında etkin bir araç olan Depozito - İade Sistemi tek elden yönetilerek etkinliği artırılacak. Sistem, döngüsel ekonomi ve kaynak verimliliğine katkıda bulunacak. İlk etapta yoğun olarak kullanılan ve yıllık 20 milyar adedi aşan içecek ambalajlarına uygulanacak Depozito- İade Sistemi ile yüksek miktarda atık toplanacak. 3- 4 yıl içinde yüzde 90 geri dönüşüme ulaşacak sistem ile yıllık 1 milyon tondan fazla ilave atığın oluşması önlenecek." ifadelerini kullandı.

“Çevreci yaklaşıma katkı sağlayacak"

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan ASD Başkanı Zeki Sarıbekir, “Türkiye Çevre Ajansı, çevre kirliliğini önlemek ve yeşil alanların korunmasına, iyileştirilmesine ve geliştirilmesine katkı sağlamak, döngüsel ekonomi ve sıfır atık yaklaşımı doğrultusunda kaynak verimliliğini artırmak ile ulusal ölçekte depozito yönetim sistemi kurulmasına, işletilmesine, izlenmesine ve denetimine yönelik faaliyetlerde yardımcı olacak. Sektörümüze hayırlı olmasını diliyorum. Bu ve bunun benzeri her türlü çalışmanın arkasında olacağız. Sektörümüzü daha da ileriye götürmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.

"Çevre için hazırlıklarını yapan ülkeler güvenilirliklerini sağlamlaştırıyor"

Sürdürülebilir bir çevre için Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı ve Döngüsel Ekonomi vizyonuna dikkat çeken Zeki Sarıbekir, şunları söyledi: “Salgın süresince yani belirsizliğin ve riskin arttığı dönemlerde bile sürdürülebilir bir çevre için gerekli hazırlıkları yapan ülkeler uluslararası alanda da güvenilirliklerini sağlamlaştırıyor. Bütün dünya Covid-19 salgını ile mücadele ederken iklim değişikliği sorunu da etkisini artırıyor. Avrupa Birliği de 2050’de iklim nötr hedefi çerçevesinde Yeşil Mutabakatı (Green Deal) kademeli olarak hayata geçirmeyi hedefliyor. Sanayilerimizin karbonsuz ekonomiye geçiş sürecinde, kurulması planlanan Türkiye Çevre Ajansı’nın çalışmalarının katkıda bulunacağına ve Avrupa’ya yönelik faaliyetlerimize de fayda sağlayacağına inanıyorum.”