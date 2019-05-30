Ambalajda 2023 ihracat hedefi 10 milyar dolar

30 Mayıs 2019

Leyla İLHAN

Ambalaj sektörü 2023 yılı için içerde ve dışarda büyüme hedeflerini yükseltti. Ambalaj Sanayicileri Derneği’nin (ASD) her yıl düzenlediği geleneksel iftar davetinde konuşan ASD Başkanı Zeki Sarıbekir, sektörün cari fazla vererek yoluna devam ettiğini söyledi. Türkiye ambalaj sektörünün geçen yıl 23 milyar dolar pazar büyüklüğüne ulaştığına işaret eden Zeki Sarıbekir, ihracatın da 2018 yılında bir önceki yıla göre göre miktar olarak yüzde 9 ve değer olarak yüzde 11 arttığını kaydetti. Geçen yıl sektörün 180 ülkeye 2 milyon 325 bin ton ambalaj ihracatı gerçekleştirerek 4.6 milyar dolarlık ihracat geliri elde ettiğini belirten Sarıbekir, “Dış ticaret fazlamız ise 1 milyar 320 milyon dolar oldu. Ülke ekonomisinin en önemli sorunlarından biri olan dış ticaret açığının kapanmasına sağladığımız katkıyı artırarak sürdürdük. Bununla birlikte, ihracat birim fiyatımızla Türkiye ortalamasının üzerinde bir performans gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılını kutlayacağımız 2023’te 30 milyar dolarlık pazar büyüklüğü ve 10 milyar dolarlık ihracat hedefimize ulaşacağız” şeklinde konuştu.

Sektör olarak pazar sayısını daha da artırmaya ve ambalaj üretiminin en az yarısını ihraç etmeye odaklandıklarını kaydeden Zeki Sarıbekir, “2019 yılında Sahraaltı Afrika ülkeleri ve Ortadoğu pazarlarında daha çok söz sahibi olmayı planlıyoruz. Afrika ülkeleri bizim için önemli hedef pazarlardan. Meksika, Brezilya, ABD, Hindistan ve Rusya gibi ülkeler doğrudan hedefimiz olacak. Avrupa’ya yaptığımız ihracatı da artıracağız” ifadelerini kullandı. Ambalaj sektörünün bugünlere teknolojik gelişmeleri takip ederek geldiğini kaydeden Sarıbekir, bundan sonraki dönemde otomasyon ve Endüstri 4.0’ın daha çok önem kazanacağını kaydetti. Sektör olarak teknolojiyi daha çok takip etmek zorunda olduklarını anlatan Sarıbekir, Türkiye Ambalaj Sanayinin geleceğe ve yeniliklere adapte olarak sürdürülebilir üretime devam edeceğini belirtti.

WorldStar 2019’dan 22 ödülle döndüler

XASD’nin uluslararası arenada yetkinliğe sahip Ambalaj Ay Yıldızları Yarışması’nı 2 yılda bir düzenlediğine işaret eden Zeki Sarıbekir, geçen yıl yarışmaya toplam 209 başvuru geldiğini belirtti. Sarıbekir, yarışmada kazananların Türkiye’yi Dünya Ambalaj Örgütü ve Asya Ambalaj Federasyonu’nun düzenlediği WorldStar ve AsiaStar yarışmalarına da katılabildiklerine dikkat çekti. Türkiye’nin ambalaj sektörünün oskarları olan bu iki uluslararası yarışmada çok büyük başarılar elde ettiğini anlatan Zeki Sarıbekir, “WorldStar 2019’dan 22 ödülle dönerek Japonya’nın ardından ikinci sırayı aldık. AsiaStar Yarışması’ndan da 11 ödül kazanarak ambalaj sektörünün gücünü tüm dünyaya bir kez daha ispatladık” dedi.