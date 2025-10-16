Ambalajda 'boğa rallisi' başlayacak

Başak Nur GÖKÇAM

Türkiye ekonomisinin istikrar­lı şekilde dış ticaret fazlası ve­ren sektörlerinden biri olan am­balaj sanayisi, küresel dalgalanmalara ve bölgesel zorluklara rağmen büyüme yolculuğunu sürdürüyor. Avrupa paza­rındaki güçlü konumunu koruyan sek­tör, hem sürdürülebilirlik hem de ye­şil dönüşüm vizyonuyla geleceğe hazır­lanıyor.

TÜİK verilerine göre, Türkiye ambalaj sanayisi, 2025’in ilk altı ayında 3,5 milyar dolarlık ihracat gerçekleş­tirdi. Aynı dönemde 1,4 milyar dolarlık dış ticaret fazlası elde eden sektör, ge­çen yıla göre %20’lik bir artış kaydetti. 2024’ü 6,9 milyar dolar ihracatla kapa­tan sektörün, bu yılı daha da güçlü bir tabloyla tamamlaması bekleniyor.

Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) Başkanı Zeki Sarıbekir’e göre ambalaj sektörü sadece ekonomik büyüklüğüy­le değil, sürdürülebilir üretim zinciri­nin tamamlayıcı halkası olmasıyla da stratejik bir konuma sahip. “Ambalaj artık sadece bir koruma ürünü değil, döngüsel ekonominin en önemli par­çası” diyen Sarıbekir, “Üretimden tü­ketime uzanan zincirde sürdürülebi­lirlik sağlanmadan büyüme kalıcı ola­maz. Biz, sektör olarak bu dönüşümün öncüsü olmak istiyoruz. Bugün belki ‘ayı piyasasındayız’, ancak 2026’dan itibaren ambalaj sektörü için ‘boğa ral­lisi’ başlayacak. 2030’a kadar yepyeni bir büyüme dönemine gireceğiz” dedi.

Avrupa’ya yakınlık, avantaja dönüşüyor

Ambalaj ihracatının %60’ının Av­rupa pazarına yapıldığı bilgisini ve­ren Sarıbekir, “Türkiye’nin coğrafi konumu, Avrupa’ya yakınlığı ve hız­lı teslimat kabiliyeti, küresel rekabet­te büyük avantaj yaratıyor. Avrupa­lı üreticiler, artık ürünlerini daha ya­kın bölgelerden tedarik etmek istiyor. Çin’den gönderilen bir ürün üç ayda Avrupa’ya ulaşırken biz birkaç günde teslim edebiliyoruz. Hız, kalite ve sür­dürülebilir üretim üçlüsünü koruyabi­lirsek, Avrupa’daki payımızı artırabili­riz. Şimdi stratejimizi sadece fuarlarla değil, yerel satış ofisleri ve küçük depo­larla müşteriye daha da yakınlaşacak şekilde kurguluyoruz” diye konuştu.

Savaşların, ekonomik belirsizlikle­rin ve enerji krizlerinin gölgesinde ge­çen son yıllara rağmen sektörün bü­yüme potansiyelinin yüksek olduğuna dikkat çeken Sarıbekir, “2026 itibarıy­la ekonomik iklim tamamen değişe­cek. Pandemiden sonra savaşlar döne­mi başladı. Ancak bunlar bitecek. Rus­ya-Ukrayna savaşı, Gazze’deki kriz, Ortadoğu’daki yeniden yapılanma derken bölge bir toparlanma sürecine girecek. O zaman raflar yeniden dola­cak, üretim hızlanacak, ambalaja olan ihtiyaç artacak. Ekonomi açıldığında bunu ilk biz hissederiz. 2030’a kadar sürecek güçlü bir büyüme dalgası bek­liyorum. Hedefimiz 10 milyar dolarlık ihracatı geçmek” ifadelerini kullandı.

Nearshoring Türkiye için stratejik fırsat

Küresel üretim zincirlerinde yakın ülkede üretim (nearshoring) anlayışı­nın giderek güçlendiğine vurgu yapan Sarıbekir, "AB'nin 2026’da devreye ala­cağı Sınırda Karbon Düzenlemesi de bu dönüşümü hızlandırıyor ve Türki­ye’nin bu dönemde konumu güçlene­cek. Karbon uygulaması bazı sektörler için tehdit, ama bizim için fırsat. Türki­ye ise hem yakın hem de sürdürülebilir üretim altyapısına sahip. Enerji verim­liliği yüksek tesislerimiz, mühendislik gücümüz ve lojistik avantajımızla bu dönemin kazananı olabiliriz" dedi.

“Uzun vadeli yatırımlar kredilerle desteklenebilir”

Ambalaj yatırımlarının son dönemde yavaşladığına dikkat çeken ASD Başkan Yardımcısı A. Enver Bakioğlu da, uzun vadeli finansman kanallarının açılmasının önemine değinerek, “Avrupa’da makine yatırımları genellikle uzun vadeli kredilerle destekleniyor. Türkiye’de de benzer bir model uygulanabilir. Eximbank, Türkiye’den makine alımlarına uzun vadeli kredi sağlarsa, yerli makine üretimi artar, ithalat azalır. Bu da sürdürülebilir büyümenin finansal temelini güçlendirir” diye konuştu.

130 ülkeden 80 bin ziyaretçi

Sektörün küresel buluşma noktası haline gelen Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı, bu yıl 30’uncu kez kapılarını açıyor. 22-25 Ekim tarihlerinde düzenlenecek fuarda, 130 ülkeden 80 bin ziyaretçi ağırlanacak. Yıllık ziyaretçi sayısıyla dünyanın en büyük ambalaj fuarı konumunda olan organizasyon, Türkiye’nin üretim gücünü dünyaya tanıtacak. Fuara ilişkin konuşan ASD Başkanı Zeki Sarıbekir, “1994’te sadece bir fuar olarak başlayan bu yolculuk, bugün sektörümüzün küresel vitrini haline geldi. Yeni teknolojiler, iş birlikleri, yatırım kararları bu platformda doğuyor. Türkiye ambalaj endüstrisi, artık dünyaya yalnızca ürün değil, vizyon da ihraç ediyor” dedi.