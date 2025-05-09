Ambalajda büyük dönüşüme 1 milyon dolarlık destek

Başak Nur GÖKÇAM

Sürdürülebilir ambalaj yönetimi alanında çalışan girişimler için güçler birleşti. Coca-Cola Vakfı (TCCF) ve Küresel Çevre ve Teknoloji Vakfı (GETF) iş birliğiyle, Türkiye’nin de içinde yer aldığı beş ülkede ‘Döngüsel Gelecek İçin Ortaklık (Partnership for a Circular Tomorraw – PACT) programı başlatıldı. Sürdürülebilir ambalaj yönetimi alanında çalışan girişimlerle iş birliği yapılan programa, Coca-Cola Vakfı’ndan 1 milyon dolarlık başlangıç desteği geldi.

Atık yönetimine yönelik yenilikçi çözüm ve hizmet modellerine yatırım yapılmasının amaçlandığı program ile plastik atıkların toplanması ve geri kazanımı hedefleniyor. Döngüsel Bir Gelecek İçin Ortaklık programının ilk fazı Türkiye, Suudi Arabistan, Azerbaycan, Kazakistan ve Özbekistan’da başlıyor. Küresel Çevre ve Teknoloji Vakfı’nın (GETF) merkezi olarak yöneteceği, TCCF tarafından finanse edilen 100 bin ila 400 bin dolar tutarındaki hibelerin ise seçilen program ortaklarına aktarıldığı bildirildi.

Güçlü değer zincirleri oluşturulacak

Programa ilişkin konuşan Coca-Cola Vakfı Başkanı Carlos Pagoaga, “Avrasya ve Orta Doğu’da döngüsel inovasyonu ve atık geri kazanımını iyileştirmeyi amaçlayan PACT programını, partnerlerimizle birlikte başlatmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Hedefimiz, güçlü değer zincirleri oluşturmak, atık toplama alanında çalışanları desteklemek ve atık yönetiminde yenilikleri sürdürmektir.

Bu sayede daha temiz ve sürdürülebilir bir geleceğe doğru ilerlemek mümkün olacaktır” dedi. Küresel Çevre ve Teknoloji Vakfı (GETF) CEO’su Monica Ellis de “GETF olarak, Avrasya ve Orta Doğu’da kritik öneme sahip olan atık yönetimine ilişkin zorlukların ele alınmasına yardımcı olmaktan ve Coca-Cola Vakfı ile ortaklık yapmaktan gurur duyuyoruz. PACT Fonu, bölgesel olarak atık toplama süreçlerinde inovasyonu desteklemeyi, atık geri kazanımını iyileştirmeyi amaçlıyor” diye konuştu.

PACT programını değerlendiren Coca-Cola Avrasya ve Orta Doğu Sürdürülebilirlik Kıdemli Direktörü Meltem Tol ise “The Coca-Cola Company’nin küresel sürdürülebilirlik önceliklerinden biri olan ambalaj atıklarının toplanması ve geri dönüşüme kazandırılmasını destekleme vizyonu ile Avrasya ve Orta Doğu’da faaliyet gösterdiğimiz ülkelerde ortaklıklar geliştiriyor, projeler yürütüyoruz. Bu vizyondan yola çıkarak geliştirilen Döngüsel bir Gelecek İçin Ortaklık programı ile toplama ve geri dönüşüm alanında iş birliği yaptığımız tüm paydaşlarımız için değer yaratmayı amaçlıyoruz” ifadelerinde bulundu.

Türkiye’deki program ortağı: TO-KA

PACT inisiyatifi Türkiye’de, ambalaj atığını değere dönüştüren sürdürülebilir dijital atık yönetim platformu TO-KA iş birliğinde yürütülecek. Bu iş birliği kapsamında toplanan PET atıkları, geri dönüşüm yöntemi ile yeniden işlenerek rPET olarak Coca-Cola’nın ambalaj döngüsüne kazandırılacak